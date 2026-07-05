Uz Radničku cestu niče poslovna zgrada od 10 etaža: Investitor je poznata tvrtka za građevinski materijal

Tlocrtna površina planirane izgradnje iznosit će 932 četvorna metra, što znači da će izgrađenost građevne čestice biti oko 26 posto.

U Zagrebu posljednjih godina niču novi poslovni i stambeni projekti u različitim dijelovima grada. Jedan od novih zahvata planiran je i na području Žitnjaka, uz Radničku cestu, gdje je izdana lokacijska dozvola za gradnju nove poslovne zgrade.

Riječ je o projektu investitora MC PLUS iz Donjeg Stupnika, dok je kao opunomoćenik naveden PROARH mateković iz Zagreba. Lokacijsku dozvolu izdao je Grad Zagreb, odnosno Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, 30. lipnja 2026. godine.

Inače, MC PLUS je tvrtka koja se bavi prodajom građevinskog materijala i opreme domaćih i inozemnih proizvođača, a za mnoge je proizvode i direktni uvoznik. S obzirom na djelatnost tvrtke, moguće je da je riječ o prostoru za vlastite poslovne potrebe, no u lokacijskoj dozvoli navodi se samo izgradnja poslovne građevine.

Nova poslovna zgrada na Žitnjaku

Prema izdanoj lokacijskoj dozvoli, planira se izgradnja poslovne građevine na novoformiranoj građevnoj čestici od k.č.br. 842/34 i 842/35, obje u k.o. Žitnjak u Zagrebu. Građevina je planirana kao jedna samostalna uporabna jedinica, odnosno kao poslovni objekt.

Nova građevna čestica imat će površinu 3.617 četvornih metara, a formira se od dvije postojeće katastarske čestice. Predmetno zemljište nalazi se, prema GUP-u Grada Zagreba, u zoni gospodarske namjene - poslovna namjena, planske oznake K1. Ilustracija, Izdana lokacijska za novu poslovnu zgradu | Foto: Google maps, Katastar, Canva

Deset etaža i više od 7.000 kvadrata bruto površine

Jedan od najzanimljivijih podataka iz dozvole odnosi se na gabarite buduće zgrade. Tlocrtna površina planirane izgradnje iznosit će 932 četvorna metra, što znači da će izgrađenost građevne čestice biti oko 26 posto.

Ukupna građevinska bruto površina zgrade iznosit će 7.022 četvorna metra. Od toga je 722 četvorna metra predviđeno u podzemnoj etaži, dok će nadzemna građevinska bruto površina iznositi 6.300 četvornih metara.

Zgrada će imati ukupno 10 etaža: jednu podrumsku etažu i devet nadzemnih etaža, odnosno konfiguraciju Po + P + 8.

Parkiranje u garaži i na otvorenom

Projekt predviđa i značajan broj parkirališnih mjesta. Prema lokacijskoj dozvoli, za potrebe prometa u mirovanju osigurano je ukupno 137 parkirališnih mjesta.

Od toga će se 90 parkirališno-garažnih mjesta nalaziti u podzemnoj etaži, dok je na vanjskom dijelu građevne čestice planirano još 47 vanjskih parkirališnih mjesta.

Osim toga, predviđena su i 64 parkirališna mjesta za bicikle na vanjskom dijelu parcele. Prirodni hortikulturno uređeni teren iznosit će 726 četvornih metara, odnosno 20 posto površine građevne čestice. Ilustracija, Izdana lokacijska za novu poslovnu zgradu | Foto: Google maps, Katastar, Canva

Pristup preko interne prometnice

Građevna čestica imat će neposredan kolni i pješački pristup preko postojeće interne prometnice kompleksa, koja je na mjestu kolnog ulaza izvedena u širini većoj od devet metara.

U dokumentu se navodi i da će se građevina priključiti na električnu energiju, vodovod, kanalizaciju i telekomunikacije, prema posebnim uvjetima nadležnih tijela.

U obrazloženju se dodatno navodi da postoji mogućnost priključenja na prometnu površinu interne prometnice do Slavonske avenije, kao i na niskonaponsku električnu mrežu te javni sustav odvodnje otpadnih voda.

Za gradnju je potrebna još i građevinska dozvola

Iako je lokacijska dozvola izdana, iz nje jasno proizlazi da se na temelju tog akta još ne može započeti s građenjem. Za početak radova potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu sukladno Zakonu o gradnji.

Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od četiri godine od njezine pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.