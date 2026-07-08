Kupuje se manje, plaća se više: U Istri počinje gradnja stanova po cijeni ispod tržišne

APN je trenutačno aktivan u cijeloj Hrvatskoj. U gradnji je 514 stanova na 27 lokacija, dok je oko 490 stanova u pripremnim fazama.

U Bujama je počela izgradnja višestambene zgrade s 20 stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje, vrijedne 2,7 milijuna eura. Projekt je zanimljiv i zbog cijene, stanovi će se prodavati po 2.104 eura po četvornom metru, što je manje od tržišnih cijena u Istri, gdje se stanovi najčešće kreću od oko 2.300 do 3.200 eura po kvadratu.

Kupci koji ispunjavaju uvjete mogu ostvariti i povrat dijela plaćenog PDV-a, pa bi konačna cijena mogla pasti na oko 1.900 eura po četvornom metru. Primarni uvjet je da kupac nema vlastitu nekretninu.

Upravo je to, poručuje državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir, smisao ovakvih programa, pomoći onima kojima stan zaista treba.

- Cilj je pomoći onima kojima to stvarno treba, rekao je Uhlir za HRT-ov Studio 4.

Bez lokalne samouprave nema priuštivog stanovanja

Uhlir je naglasio da država i Ministarstvo mogu postaviti zakonodavni okvir, ali da provedba uvelike ovisi o gradovima i općinama. Buje su, kaže, dobar primjer takve suradnje.

Grad je u projekt uložio zemljište, oslobodio ga nameta za komunalnu infrastrukturu te dodatno doplatio oko 300 tisuća eura kada se pokazalo da su cijene građevinara na natječaju više od zakonski propisanih iznosa.

- Bez inicijative lokalne samouprave, teško će to ići. Buje je relativno mali grad, a gradi se zgrada od 20 stanova. Grad je maksimalno pomogao da svojim građanima omogući priuštivo stanovanje, kazao je Uhlir.

Dodao je da će novi zakon i novi projekti pokazati koje će jedinice lokalne samouprave biti proaktivne. APN, kaže, može pomoći, ali ključni su dobra volja, interes i spremnost lokalnih vlasti da u projekte uđu konkretnim doprinosom. priuštivo stanovanje, zgrada u Bujama | Foto: Vlada RH, Studio 4 screenshot, Grad Buje

U gradnji 514 stanova, još oko 490 u pripremi

APN je trenutačno aktivan u cijeloj Hrvatskoj. Prema Uhliru, u gradnji je 514 stanova na 27 lokacija, dok je oko 490 stanova u pripremnim fazama.

- Nikad nije dovoljno, ali u ovom trenutku to je odraz kapaciteta. Proračun nikad nije bio prepreka. Uvijek će se naći sredstva. Pripremne radnje su problem, istaknuo je državni tajnik.

Drugim riječima, najveći izazov nije nužno novac, nego priprema projekata - zemljište, dokumentacija, prostorni planovi, infrastruktura i lokalna spremnost da se projekt dovede do faze gradnje.

Tržište usporava, ali cijene i dalje rastu

Uhlir se osvrnuo i na stanje na tržištu nekretnina. Pregled tržišta stambenih nekretnina za 2025. godinu, koji je provelo resorno Ministarstvo, pokazao je pad prometa za 20 posto. Ipak, cijene i dalje rastu.

- Vidi se da je trend takav, ali cijene i dalje rastu. Nema jednog razloga zašto je tako. Cijela Europa je u problemu sa stambenim nekretninama, rekao je Uhlir.

Zato se projekti poput ovoga u Bujama sve više promatraju kao jedan od rijetkih konkretnih odgovora na problem priuštivosti, osobito u krajevima poput Istre, gdje su tržišne cijene stanova već godinama pod snažnim pritiskom. priuštivo stanovanje, zgrada u Bujama | Foto: Vlada RH, Studio 4 screenshot, Grad Buje

Istra ima najviše POS stanova u odnosu na broj stanovnika

Istra se i dosad posebno isticala u programu POS-a. APN je u Hrvatskoj do sada izgradio 9.156 POS-ovih stanova, od čega 505 u Istarskoj županiji. Time Istra prednjači po broju izgrađenih POS-ovih stanova u odnosu na broj stanovnika.

Dosad je, među ostalim, izgrađeno 206 stanova u Umagu, 95 u Puli, 87 u Rovinju, 41 u Labinu, 20 u Novigradu, 14 u Funtani, po 12 u Balama, Buzetu i Fažani te šest u Bujama. U fazi gradnje APN trenutačno u Istri ima još 97 stanova - 65 u Puli i 32 u Vrsaru. U pripremi su i nove lokacije u Pazinu, Umagu i Svetom Petru u Šumi.

U sklopu Nacionalnog programa priuštivog stanovanja do 2030. godine planira se, putem APN-a, izgraditi 8.000 stambenih jedinica. No primjer Buja pokazuje da će tempo gradnje uvelike ovisiti o tome koliko će gradovi i općine biti spremni ponuditi zemljište, riješiti infrastrukturu i aktivno sudjelovati u projektima.