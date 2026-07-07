Nekad se ondje obrađivao metal, danas se gotovo 1.400 kvadrata prodaje za naplatu države i HEP-a

Dvije kuće, garaža i dvorište u istarskom naselju idu na dražbu: Cijena je ispod 'milijuna', ali postoji kvaka
Dvije kuće u Ližnjanu završile su na e-dražbi, a kupac mora računati i na važan detalj iz dokumentacije.
09:03 11 d 26.06.2026
07. srpanj 2026.
Na dražbi je prostor s radionama, uredima i skladištima, nedaleko od Zagreba. Prva vrijednost mu je milijun i pol, imali su ga proizvođači metala.
Na stranicama dražbi Financijske agencije (FINA-e), nakon ovrha i stečajeva, često se mogu pronaći nekretnine koje se rijetko pojavljuju u klasičnim oglasnicima. Nisu to uvijek stanovi, kuće ili zemljišta, nego i veliki poslovni prostori, pogoni, industrijske zgrade, skladišta i kompleksi koji su godinama služili proizvodnji. Jedna takva nekretnina sada se prodaje u Maloj Švarči, pokraj Karlovca.
Riječ je o poslovno-industrijskom objektu koji se prodaje u stečajnom postupku nad tvrtkom Energoremont inženjering u stečaju. Nekretnina je trenutačno u drugoj sudskoj e-dražbi, a početna cijena za nadmetanje iznosi 715.000 eura.
Predmet prodaje je objekt površine 1.388 četvornih metara, smješten unutar industrijskog kompleksa u Maloj Švarči. Riječ je o troetažnom poslovnom prostoru koji obuhvaća proizvodne hale, radionice, skladišta, uredske prostorije, arhiv i druge prateće sadržaje.
Prostor se ranije koristio za metaloprerađivačku djelatnost, što odgovara djelatnosti dosadašnjeg vlasnika. Tvrtka Energoremont inženjering bavila se proizvodnjom metalnih konstrukcija, no danas je u stečaju, pa se njezina imovina prodaje radi namirenja vjerovnika.
Prodaja se provodi putem sudske e-dražbe, pod ID-jem nadmetanja 59653. Riječ je o drugoj dražbi, nakon što nekretnina nije prodana u prethodnom pokušaju.
Prvotno procijenjena vrijednost nekretnine iznosila je 1,43 milijuna eura, dok je u ovoj dražbi minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati postavljena na 715.000 eura. Isti iznos naveden je i kao početna, odnosno trenutačna cijena predmeta prodaje u nadmetanju.
To znači da je početna cijena u drugom pokušaju praktički prepolovljena u odnosu na raniju procjenu. Konačna cijena, ipak, ovisit će o interesu kupaca i broju valjanih ponuda.
Dvije kuće, garaža i dvorište u istarskom naselju idu na dražbu: Cijena je ispod 'milijuna', ali postoji kvaka
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Datum odluke o prodaji je 26. ožujka 2026., a dražba je započela 3. srpnja 2026. u 15 sati. Samo nadmetanje počinje 10. rujna 2026. u 10 sati, a završava 24. rujna 2026. u 9:59:59 sati.
Dražbeni korak iznosi 2.500 eura, što znači da svaka nova ponuda mora biti najmanje toliko viša od prethodne. Ako u posljednjih deset minuta nadmetanja stigne valjana ponuda, nadmetanje se može produljiti za dodatnih deset minuta. Takvo pravilo sprječava da se dražba zaključi odmah nakon ponude pristigle u samoj završnici.
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Nekretnina je opterećena založnim pravima u korist HEP-Opskrbe i države, odnosno Porezne uprave. To znači da će se, nakon završetka dražbenog postupka i eventualne prodaje, iz postignute cijene najprije namirivati vjerovnici.
Prema dostupnim podacima, Energoremont inženjering je u 2025. godini poslovao s gubitkom većim od milijun eura. Prihodi tvrtke u istoj godini iznosili su 164.809 eura, što predstavlja pad od 62,04 posto u odnosu na godinu ranije.
Ovakve nekretnine nisu česte na otvorenom tržištu. Industrijski prostor s halama, skladištima i uredima može biti zanimljiv kupcima koji traže gotovu poslovnu infrastrukturu. Hoće li druga dražba privući ozbiljne ponuditelje, bit će poznato nakon završetka nadmetanja krajem rujna.
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