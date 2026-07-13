Sprema se produžetak ulice na Bundeku: Rotor koji je vodio u zelenilo napokon će dobiti puni smisao

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13. srpanj 2026.
Kod Bundeka se priprema nastavak Ulice Vojina Bakića, s novom cestom, parkiralištima, nogostupima, rasvjetom i boljom prometnom povezanošću cijelog na
Prostor oko Bundeka jedan je od najpoželjnijih dijelova Zagreba za život. Uz jezero, parkove i brojne sadržaje, taj dio grada prepoznatljiv je i po ulicama nazvanima prema istaknutim hrvatskim umjetnicima. Sada se napokon priprema i nastavak jednog od važnijih prometnih zahvata u tom dijelu Novog Zagreba.
Grad Zagreb traži izvođača radova za drugu fazu produžetka Ulice Vojina Bakića prema Ulici Ede Murtića. Time bi postojeći rotor napokon trebao dobiti puni prometni smisao, a cijelo područje kvalitetniju povezanost. Procijenjena vrijednost radova iznosi 180.000 eura, što je objavljeno u prethodnom savjetovanju prije pokretanja postupka javne nabave.
Zahvat obuhvaća produžetak Ulice Vojina Bakića prema zapadu i izravno se nastavlja na već izgrađenu prvu fazu prometnice. Lokacija se nalazi na području katastarske općine Zaprudski otok, na dijelovima više zemljišnih čestica. Postojeći teren duž planirane trase uglavnom je ravan, s blagim padom prema zapadu.
Područje na kojem će se graditi prometnica trenutačno je većim dijelom obraslo grmljem i prekriveno zelenilom. Nova dionica spojit će se tlocrtno i visinski na završetak prve faze Ulice Vojina Bakića.
Prometnica će biti smještena unutar koridora širokog 30 metara. Planiran je kolnik širine sedam metara, uz obostrana okomita parkirališna mjesta i nogostupe s obje strane ulice.
Projektom se želi omogućiti sigurnije i jednostavnije odvijanje prometa te osigurati kvalitetniji pristup široj javnoj prometnoj mreži. Dimenzije svih prometnih površina prilagođene su očekivanom prometnom opterećenju i vrstama vozila koje će se njima koristiti.
Kolnik će biti izveden od više slojeva asfalta i nosivog kamenog materijala, dok će se slična konstrukcija koristiti i za pješačke površine. Na mjestima preko kojih će se pristupati parkiralištima predviđena je dodatno ojačana podloga.
Projekt je usklađen s pravilima pristupačnosti za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Na mjestima na kojima pješačke staze prelaze preko kolnika rubnjaci će biti spušteni kako ne bi predstavljali prepreku. Predviđene su i pristupne rampe minimalne širine 1,20 metara, dok će se nogostupi izvesti s odgovarajućim nagibom.
Takvim rješenjem omogućit će se sigurnije i nesmetano kretanje osoba koje se koriste invalidskim kolicima, kao i roditelja s dječjim kolicima, starijih osoba i ostalih korisnika kojima visoki rubnjaci mogu predstavljati problem.
Unutar obuhvata trenutačno nema postojećih stupova javne rasvjete, pa je projektom predviđena potpuno nova rasvjetna mreža. Podzemni kabeli bit će položeni unutar nogostupa s obje strane prometnice, a ulicu će osvjetljavati čelični stupovi visoki šest metara. Njihov raspored, udaljenost od kolnika i visina određeni su svjetlotehničkim proračunom.
Uz javnu rasvjetu, ispod nogostupa će se postaviti i nova elektronička komunikacijska infrastruktura. Kabelska kanalizacija planirana je obostrano uz vanjske rubove pješačkih staza, s pripadajućim montažnim zdencima i spojem na infrastrukturu iz prve faze.
Heinzelova postaje žarište: Na 16.000 kvadrata planira se novi kompleks, čekaju se pruga i linijski park
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Oznake na kolniku izvest će se reflektirajućim materijalima kako bi bile dobro vidljive u svim vremenskim uvjetima, osobito noću i tijekom kiše. Prije nanošenja oznaka izvođač će morati temeljito očistiti i pripremiti podlogu te jamčiti kvalitetu izvedenih radova.
Prometni znakovi izrađivat će se od aluminija otpornog na koroziju, s retroreflektirajućom folijom visoke vidljivosti. Postavljat će se na pocinčane čelične stupove i na visinu koja neće ometati prolazak pješaka i biciklista. Znakovi će biti blago zakrenuti u odnosu na os prometnice kako bi se smanjilo neželjeno odbijanje svjetlosti i osigurala njihova bolja čitljivost.
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