Stanovi u 'Muzeju': Nekretninu u novoj zgradi uz aveniju poželio bi svatko, konačno se zna i cijena kvadrata

Nova poželjna nekretnina u Zagrebu uz prometnu je aveniju i blizu Bundeka. Takav položaj, ali i zanimljivo arhitektonsko rješenje nije za svaki džep.

Novi stambeni blok završen je u Središću. U posljednjih deset godina, naselje je u pravom smislu doživjelo 'boom', a nema sumnje da je investitorima zanimljivo zbog prometno povoljnog položaja, ali i zbog blizine parka Bundek. Novi stanovi nipošto nisu jeftini, a na više načina se razlikuju od prošlih projekata. Novi stanovi u naselju Središće | foto: Bauštela.hr (lipanj 2025.)

Prometno izvrsna pozicija

Građevinska dozvola postala je pravomoćna 21. travnja 2023. godine, a 10. srpnja iste godine otvoreno je gradilište novog poslovno-stambenog projekta u Središću, a stanovi su sada pušteni u prodaju. Investitor je Projekt Središće, a projekt je izradio Studio za arhitekturu, na čelu s projektantom Igorom Franićem.

Ova prostrana poslovno-stambena građevina, prema podacima na stranici projekta, prostire se na bruto građevinskoj površini od 41.420 četvorna metra, a uz objekt je, kako navode, uređeno 1.550 kvadrata zelenih površina. Zbog poziciju uz samu Aveniju Većeslava Holjevca stanovi zasigurno neće čekati kupce, a sada se zna i koliko vrijedi kvadrat. Pročelje u nastajanju | foto: Bauštela.hr (lipanj 2025.) Novi stanovi su pored Muzeja suvremene umjetnosti | foto: Bauštela.hr (lipanj 2025.)

Skoro 700 tisuća eura za dvije sobe i dva parkinga

Tri godine nakon otvaranja gradilišta, na oglasniku Njuškalo osvanuo je oglas za stan u ovoj zgradi, naziva Museum Residence. Za 690.000 eura oglašen je stan površine 64 četvorna metra, a prodaje se ne s jednim, već uz dva parkirna mjesta. Bez parkirnih mjesta, kvadrat stana bio bi oko 10 tisuća eura, no budući da su uključeni parkinzi, nama nepoznate kvadrature, ne možemo odrediti kolika je točno cijena.

Stan je završen ove godine, djelomično je namješten i ima dvije sobe. Energetski razred, očekivano, je A+, a oglašena nekretnina se nalazi na četvrtom katu. Za stan je u kategoriji 'broj etaža' navedeno da je višeetažni, za što nismo sigurni što znači. U opisu oglasa još stoji i da je 'prodaja bez provizije' kao i da su agencije isključene. Prodavatelj dodatno moli 'pozive samo ozbiljnih kupaca'.

- Ekskluzivna novogradnja građena po najvišim standardima ,na top lokaciji sa prvoklasno ugrađenom opremom u stanu, navodi u opisu za novi stan u naselju Središće.

Napredna tehnologija i podno grijanje

Stan ima video portafon, električne rolete, kadu, ali i podno grijanje. Oglas je objavljen 7. srpnja, otkad je pregledan čak 1.567 puta. Nekretnina sadrži vlasnički list, građevinsku, kao i uporabnu dozvolu, a da možete - biste li ju kupili?

Zanimljivo je za istaknuti da je projektantski ured, Studio za arhitekturu ujedno autor rješenja za Muzej suvremene umjetnosti koji je u neposrednoj blizini novih stanova. To rješenje izradili su 2009. godine.

Što se tiče urbanizma na Središću, treba spomenuti da je naselje u protekla dva desetljeća značajno naraslo, te je postalo domom više projekata novogradnje. U ovom slučaju pozitivno je što se uz kompleks planiralo i uređenje zelene površine, dok to kod nekih drugih projekata nije bio slučaj. Kod izgradnje ovako velikih površina kao što je dio Središća novijeg datuma, svakako bi trebalo imati na umu zelene površine i sportsko-rekreativne, potencijalno i društveno-kulturne sadržaje.