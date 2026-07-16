Kad će konačno tramvaj provoziti Sarajevskom: Imamo odgovor Grada o otvaranju nove trase u Zagrebu

Otvaranje nove tramvajske zone u Novom Zagrebu odgođeno je na polovicu 2026., a potom još jedanput. Ovo je novi, (izgledno) konačni rok.

Kod otvaranja gradilišta u listopadu 2024. godine, najavljeno je da će po završetku proširenja Sarajevske ceste i izgradnji nove tramvajske pruge u toj ulici tramvaj dobiti još 35 tisuća Zagrepčana. Rok za završetak s početka 2026. godine prvo je pomaknut na polovicu ove godine, a sada opet postoji novi rok. Iz Grada Zagreba otkrili su nam kada bi tramvaj konačno mogao provoziti novim tračnicama.

Najnoviji rok za puštanje u promet

Iz Grada su u odgovoru prvo podsjetili da se Sarajevska cesta proširuje u punom profilu, što uključuje po tri trake u svakom smjeru, te obostranu pješačku i biciklističku stazu. Uz cestu će se ugraditi i zaštita od buke, a cjelokupnim projektom, naglašavaju, omogućit će se protočnost i sigurnost za različite vrste sudionika u prometu.

U konačnici, kako su istaknuli, a što je već poznato, radovima bi se trebalo izgraditi 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge. Zna se i podatak da će duž tramvajske pruge biti osam novih tramvajskih stajališta, te tramvajsko okretište. Već smo pisali i da se zbog radova na vijaduktu iznad Ranžirnog kolodvora radi privremeno tramvajsko okretište, na kraćoj tramvajskoj trasi u odnosu na predviđenu, a 'skraćenom' prugom tramvaj bi trebao provoziti - u rujnu.

- Puštanje tramvajske pruge u promet očekuje se početkom rujna, nakon završetka svih radova, provedbe tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole, navode iz Grada Zagreba. Proširenje Sarajevske | foto: Bauštela.hr

Gradi se privremeno okretište

Trenutačno se izvode završni radovi na prometnici, koji uključuju izvedbu završnih slojeva kolnika, asfaltiranje i hortikulturno uređenje, dok se na tramvajskoj infrastrukturi provode radovi na izgradnji privremenog tramvajskog okretišta, montaži tračnica, izvedbi kontaktne mreže te ostali radovi potrebni za puštanje tramvajskog prometa, otkrivaju iz Grada Zagreba.

I prije otvaranja, nova tramvajska zona postaje sve zanimljivija investitorima koji u blizini Sarajevske ili planiraju ili izvode projekte novogradnje. O projektu koji je pred završetkom pisali smo ovdje, a što se tek sprema doznajte ovdje. Ne zaboravimo, nakon ove, nova tramvajska pruga trebala bi se krenuti graditi na Heinzelovoj. Nove informacije o postupku nabave pročitajte na poveznici.

Prvo proširenje nakon 25 godina

Gradilište su danas obišli zamjenici gradonačelnika Grada Zagreba, Danijela Dolenec i Luka Korlaet, te poručili kako ove jeseni oko 35.000 stanovnika Travnog, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put dobiva izravan pristup tramvajskoj mreži, a Zagreb nakon više desetljeća prvi put značajno proširuje tramvajsku mrežu.

- Desetljećima se govorilo o tramvajskoj pruzi na Sarajevskoj cesti, a vrlo skoro ona postaje stvarnost, zajedno s novom prometnicom. Riječ je o prvom proširenju zagrebačke tramvajske mreže nakon 25 godina. Najzahtjevniji dio radova sada je iza nas i ulazimo u njihovu završnicu, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Korlaet.

Dodao je i kako su izgrađeni sustavi sanitarne i oborinske odvodnje, vodovod i vrelovod, postavljena je digitalna komunikacijska mreža, javna rasvjeta i HEP-ove instalacije. Također, dovršeni su svi bukobrani, a završen je i istočni kolnik od rotora Zapruđe do Ulice Aleksandra Brdarića. Na toj je dionici izgrađena i nova tramvajska pruga s kontaktnom mrežom.

Sarajevska ulica, gradilište | foto: Grad Zagreb

Završni slojevi

Dovršavaju se završni slojevi kolnika, asfaltiraju preostale dionice i uređuju zelene površine. Istodobno su na tramvajskoj infrastrukturi pri kraju radovi na privremenom tramvajskom okretištu, montaži preostalih tračnica, izvedbi kontaktne mreže te svim ostalim zahvatima potrebnima za uspostavu tramvajskog prometa.