Sprema se veliko uređenje autobusnog kolodvora u Zagrebu: Prilično je hitno, rok za 'akciju' 5 godina

Iako završavaju radovi na sanaciji čeličnog pročelja zgrade autobusnog kolodvora, tu nije kraj radovima. Trebat će sanirati sve čelične elemente.

Pred sam završetak obnove prepoznatljivog čeličnog pročelja, 'pravi' posao na prilično derutnoj zgradi Autobusnog kolodvora Zagreb tek se sprema. Dokumentacija ukazuje na loše stanje čeličnih elemenata koji su posvuda, a ne samo na pročelju. Polako se priprema teren za sanaciju i postupak zaštite od korozije. Stručna analiza iz 2025. pokazala je zabrinjavajuće stanje. Pročelje se sanira od ožujka (lipanj 2026.) | foto: Nina Šantek, bauštela.hr

Analiza pokazala: Stanje nije dobro

Pri samom kraju sanacije poznatog čeličnog pročelja zgrade Autobusnog koldovora Zagreb na Aveniji Marina Držića, a u javnoj nabavi pokrenuta je i nabava za izradu glavnog projekta sanacije konstrukcije. Glavni projekt za koji naručitelj Zagrebački holding procjenjuje da bi se mogao izraditi za 90 tisuća eura pokazat će kako točno sanirati sve izložene dijelove konstrukcije i zaštititi ih od korozije. Novi posao u stvari je nastavak uređenja pročelja.

Kako stoji u projektnom zadatku, u svibnju 2025. godine za potrebe podružnice Autobusni kolodvor Zagreb izrađena je stručna Analiza stanja i ispitivanje stabilnosti čelične konstrukcije. Navedeni dokument detaljno prikazuje stečeno stanje objekta te donosi preporuke za nužnu sanaciju.

- Prema zaključcima analize, u roku od maksimalno pet godina potrebno je izvršiti obnovu antikorozivne zaštite na svim elementima izloženim vanjskim utjecajima, kako bi se spriječila daljnja degradacija strukture. Kao preduvjet za izvođenje ovih zahvata, nužno je izraditi glavni projekt sanacije kojim će se precizno definirati tehnologija čišćenja, zamjena oštećenih spojeva i elemenata, nanošenje novog zaštitnog sloja te ostale popratne aktivnosti, navedeno je u PZ. Podjela konstrukcijskih dijelova | foto: EOJN

Traži se zaštita svih čeličnih elemenata

Dakle, redom treba projektirati čišćenje, zamjenu oštećenih spojeva i elemenata te izvođenje nove antikorozivne zaštite i prema potrebi protupožarne zaštite na svim dijelovima konstrukcije. Naravno, sanacije se ne odnosi na netom sanirani dio uz Avenij Marina Držića.

U Zadatku budućim projektantima je dodatno pojašnjeno da projekt mora obuhvatiti zaštitu svih čeličnih elemenata koji se nalaze na objektu, a u što se ubrajaju metalne ograde, pomoćne konstrukcije, metalne stavke na fasadi. Isto tako, treba planirati skidanje te postava novih podnih obloga, zamjena dotrajalih i oštećenih staklenih elemenata koji se moraju demontirati prilikom izvedbe radova zaštite radi čišćenja.

Kod čeličnih stuba mijenjat će se oštećeni elementi, ojačavati spojevi, nanositi koroznu zaštitu, a i ugradit će se oštećeni elementi, ugraditi se nova gazišta i rukohvata po potrebi. Uz sve navedeno, sanacija će obuhvatiti i sanaciju visećeg stropa, kako je i opisano u projektnom zadatku.

Podjela u šest konstruktivnih cjelina

Opis konstrukcije pokazuje da je objekt Autobusnog kolodvora podijeljen u šest konstruktivnih cjelina. To su južni objekt s ulaznim trgom i ugostiteljskim sadržajima, glavni objekt za prijem i otpremu putnika i upravni dio, prilazni objekt s javnim sadržajem, sjeverni s prilazom i terminalom, pa čekaonice i peroni te, na kraju, upravni centar. Ovu podjelu može se bolje razumjeti pogledom na fotografiju s oznakama podjele elemenata.

Potom je navedeno koji dijelovi imaju koliko udjela čeličnih elemenata. Prema opisu, na objektu A od čeličnih elemenata izveden je manji dio krovišta, na objektu B čeilični su konstrukcija strojarnice, svjetlarnici, zatege na galeriji i vanjskoj nadstrešnici, na objektu C krovna konstrukcija je čelična, na objektu D konstrukcija perona, a na objektu E od čelika su konstrukcija krovišta čekaonice, nadstrešnice perona, kao i stepenice koje vode do perona. Kod objekta F čelična je konstrukcija za instalacije. Sanacija pročelja (lipanj 2026.) | foto: Nina Šantek, bauštela.hr Podjela kompleksa | foto: EOJN

Sanirat će se u fazama, bez prekida prometa

Za zaštitu nabrojanih dijelova konstrukcije projektant je u ovoj početnoj fazi dužan izraditi Elaborat postojećeg stanja konstrukcije, Glavni projekt sanacije čelične konstrukcije, Izvedbeni projekt te Plan održavanja i preporuke za daljnju inspekciju konstrukcije. Predviđeno vrijeme za završetak dokumentacije je godina dana.

Iduća faza bit će odabir izvođača, za koji je projektant unaprijed dužan predvidjeti faznost izvođenja, i mjere zaštite. U projektnom zadatku opisano je da dinamika radova mora biti projektirana tako da kolodvorski promet i prihvat putnika na peronima teku neometano.

Također unaprijed definirane zavjese i druge pregrade trebale bi spriječiti širenje prašine i olakšati funkcioniranje. Za vrijeme radova, trebat će osigurati da se prašina ne širi prema putničkim koridorima i zakupcima poslovnih prostora.