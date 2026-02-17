Najveći autobusni kolodvor u Hrvatskoj dobiva novo čelično 'lice', popravak će trajati godinu dana

Na zapadu Zagreba sprema se gradilište od 20 milijuna, sada je i služeno, izvođač je Končar

Nije nepoznato da je zgrada Autobusnog kolodvora Zagre b u dotrajalom stanju, no analiza čelične konstrukcije pokazala je koliko problema ima samo taj jedan dio zgrade. Čelične šipke nalaze se iznad nadstrešnice na istočnom dijelu objekta B, okrenutom prema Aveniji Marina Držića, a riječ je o osam vlačnih zatega , na koje je ovješena 65 metara duga i 3,8 metara široka armiranobetonska ploča. Zatege sidrene u kosi armiranobetonski zid sanirat će se narednih godinu dana, na koliko je potpisan ugovor s tvrtkom Modifikacija ing , a dio posla preuzet će poznati izvođač Mar.

Sve potrebne zahvate u narednih 12 mjeseci, što je ugovoreni rok izvedbe, izvodit će Modifikacija ing, s podizvođačem, tvrtkom Mar. Odluka o odabiru donesena je 19. siječnja ove godine, a 9. veljače je potpisan sporazum. U zapisniku o ocjeni ponuda je vidljivo da je ponuda tvrtke u iznosu od 248.071,35 eura bez PDV-a bila i jedina pristigla, odnosno da nije bilo konkurencije, a iznos je manji od procijenjene vrijednosti od 280 tisuća eura. U podacima ugovora može se pročitati da će Mar na sebe preuzeti 29 posto posla, u vrijednosti od 73 tisuće eura.

Projekt sanacije se, dakle, odnosi na čeličnu konstrukciju zatega kojima je vrijeme već ozbiljno naštetilo. Od glavnih zahvata, predviđa se uklanjanje limene obloge oko zatega i ispune od žbuke, čišćenje svih čeličnih površina do metalnog sjaja, a potom i obnovu zatega uz zamjenu dijelova koji su značajnije oštećeni ili su prekomjerno korodirali. Radovi uključuju i uklanjanje degradiranog betona, sanaciju površina te pripremne zahvate poput postavljanja skela, zaštitnih ograda i radnih platformi.

Inače, analiza koja je prethodila ovom postupku, pokazala je da su korozija, i nedostatak zaštite najveći problemi čeličnih zatega. Na više zatega uočena su oštećenja na mjestima sidrenja u beton nadstrešnice, i jasna pojava korozije na čeličnim elementima.

Na donjim trećinama pojedinih zatega uklonjena je zaštitna obloga, a na dostupnim površinama primijećeni su dotrajalost i ljuštenje antikorozivne zaštite te korozija čeličnog profila. Takva oštećenja ponavljaju se duž cijelog pročelja

Konkretno, kod nekih zatega, osim ljuštenja je uočeno i smanjenje poprečnog presjeka, a zatega 8 nije bila dostupna za detaljan pregled jer obloga nije skinuta. Uz čelični dio, oštećenja su zabilježena i na samoj nadstrešnici koja nosi konstrukciju. Na armiranobetonskoj ploči vidljivi su tragovi vlaženja i izluživanja, osobito uz vanjski rub, gdje zbog stalnog procurivanja dolazi do nastanka siga. Vlaženje i izluživanje u podgledu nadstrešnice prisutni su duž cijele ploče, uz tragove curenja i degradacije materijala.

Problem nije samo čelik

Nadalje, dokumentacija navodi i oštećenja bočnih strana konstrukcije u vidu segregacija betona te degradiranih slojeva koji zahtijevaju uklanjanje nestabilnog i degradiranog betona. Zbog vidljivog vlaženja i izluživanja predviđeno je uklanjanje betona hidrodemoliranjem u različitim debljinama, ovisno o stupnju degradacije površina.

U analizi stabilnosti konstrukcije utvrđeno je da je zbog korozije elemenata poprečni presjek zatega umanjen za oko 10 posto, što je uzeto u obzir u proračunu mehaničke otpornosti. Proračuni su provedeni za zatege s najmanjim izmjerenim presjekom, uz uvećanje sile u zatezi za 40 posto u odnosu na postojeći proračun. Sanacija bi trebala riješiti sve probleme na ovom dijelu pročelja, no jasno je da čelično lice ni blizu nije jedina slaba točka ove dotrajale 40-godišnjakinje.