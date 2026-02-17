Najveći autobusni kolodvor u Hrvatskoj dobiva novo čelično 'lice', popravak će trajati godinu dana

Nije nepoznato da je zgrada Autobusnog kolodvora Zagreb u dotrajalom stanju, no analiza čelične konstrukcije pokazala je koliko problema ima samo taj jedan dio zgrade. Čelične šipke nalaze se iznad nadstrešnice na istočnom dijelu objekta B, okrenutom prema Aveniji Marina Držića, a riječ je o osam vlačnih zatega, na koje je ovješena 65 metara duga i 3,8 metara široka armiranobetonska ploča. Zatege sidrene u kosi armiranobetonski zid sanirat će se narednih godinu dana, na koliko je potpisan ugovor s tvrtkom Modifikacija ing, a dio posla preuzet će poznati izvođač Mar.
Podjela posla od 230 tisuća
Inače, analiza koja je prethodila ovom postupku, pokazala je da su korozija, i nedostatak zaštite najveći problemi čeličnih zatega. Na više zatega uočena su oštećenja na mjestima sidrenja u beton nadstrešnice, i jasna pojava korozije na čeličnim elementima.
Na donjim trećinama pojedinih zatega uklonjena je zaštitna obloga, a na dostupnim površinama primijećeni su dotrajalost i ljuštenje antikorozivne zaštite te korozija čeličnog profila. Takva oštećenja ponavljaju se duž cijelog pročelja
Konkretno, kod nekih zatega, osim ljuštenja je uočeno i smanjenje poprečnog presjeka, a zatega 8 nije bila dostupna za detaljan pregled jer obloga nije skinuta. Uz čelični dio, oštećenja su zabilježena i na samoj nadstrešnici koja nosi konstrukciju. Na armiranobetonskoj ploči vidljivi su tragovi vlaženja i izluživanja, osobito uz vanjski rub, gdje zbog stalnog procurivanja dolazi do nastanka siga. Vlaženje i izluživanje u podgledu nadstrešnice prisutni su duž cijele ploče, uz tragove curenja i degradacije materijala.
Oštećenja na autobusnom kolodvoru u Zagrebu | Foto: EOJN, projektna dokumentacija
Problem nije samo čelik
Nadalje, dokumentacija navodi i oštećenja bočnih strana konstrukcije u vidu segregacija betona te degradiranih slojeva koji zahtijevaju uklanjanje nestabilnog i degradiranog betona. Zbog vidljivog vlaženja i izluživanja predviđeno je uklanjanje betona hidrodemoliranjem u različitim debljinama, ovisno o stupnju degradacije površina.
U analizi stabilnosti konstrukcije utvrđeno je da je zbog korozije elemenata poprečni presjek zatega umanjen za oko 10 posto, što je uzeto u obzir u proračunu mehaničke otpornosti. Proračuni su provedeni za zatege s najmanjim izmjerenim presjekom, uz uvećanje sile u zatezi za 40 posto u odnosu na postojeći proračun. Sanacija bi trebala riješiti sve probleme na ovom dijelu pročelja, no jasno je da čelično lice ni blizu nije jedina slaba točka ove dotrajale 40-godišnjakinje.