Sprema se kopanje ispod Maksimira, a Kranjčevićeva još nije gotova: Veliki posao pripao Slavoncima

Tvrtka iz Slavonskog Broda projektirat će izmještanje parovoda koji prolazi ispod Dinamovog stadiona. Opskrbljuje cijelu zonu, ali smeta za izgradnju.

Iako će izgradnja stadiona Maksimir u najboljem scenariju započeti 2029., nakon rušenja postojećeg kompleksa, jedan posao treba napraviti daleko prije polaganja kamena temeljca. Radi se o izmještanju cijevi parovoda ispod Dinamovog stadiona.

Zasad, naručitelj HEP-Toplinarstvo odabrao je tvrtku koja će za 70 tisuća eura projektirati izmještanje. Odabrani izvođač Elix Fontis iz Slavoskog Broda projektiranje bi trebao zaključiti u ugovorenom roku od 18 mjeseci.

Odabir ekonomski povoljnijih

Godinu i pol dana od uvođenja odabrane tvrtke u posao, za iznos od 70.774 eura trajat će projektiranje izmještanja parovoda ispod stadiona Maksimir. Naručitelj HEP-Toplinarstvo za usluge tehničkog projektiranja odabrao je tvrtku iz Slavonskog Broda, Elix Fontis, a svoju odluku objavili su u sustavu javne nabave u svibnju.

Naručitelj je tada odabrao ovu, jeftiniju ponudu, dok se na natječaj javio samo još jedan ponuditelj, Mašinoprojekt iz Zagreba. No, ponuda te tvrtke bila je oko 4 tisuće eura skuplja u odnosu na odabrane projektante. Kako na odabir nije izjavljena žalba, 10. lipnja 2026. godine uslijedilo je sklapanje ugovora, a vijest je u javnoj nabavi osvanula 1. srpnja.

Nužno za početak gradnje

Za izmještanje magistralnog parovoda koje bi moglo koštati okvirno 4 milijuna eura, Grad Zagreb je ranije ove godine pokrenuo hitnu proceduru, o čemu smo pisali. Podsjetimo, na sjednici Gradske skupštine krajem ožujka ove godine gradonačelnik Grada Zagreba, Tomislav Tomašević, potvrdio je prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o izmještanju magistrale parovoda na lokaciji budućeg stadiona, koji je upućen u hitnu proceduru da bi se ubrzala realizacija projekta.

Iz Obrazloženja koje se odnosi na zahvat proizlazi da je izmještanje parovoda DN350 nužno za početak gradnje stadiona. Ugovor se planira sklopiti s društvom HEP-Toplinarstvo, a uključuje pripremu dokumentacije, rješavanje imovinskih odnosa, provedbu javne nabave te samo izvođenje radova.

Procijenjena vrijednost zahvata iznosi 4 milijuna eura bez PDV-a, a financiranje će osigurati Grad Zagreb. Nakon izmještanja, parovod će ostati u vlasništvu HEP-Toplinarstva, stoji u Obrazloženju. Projektiranje je, naravno, korak prije pokretanja javne nabave za izvedbom projekta.

Na parcelama postojećeg i novog stadiona

U javnoj nabavi nalazi se Projektni zadatak HEP-Toplinarstva za projektiranje izmještanja u kojemu je pojašnjeno da se na parceli postojećeg stadiona Maksimir (na katastarskoj čestici oznake 171/1, katastarske općine Peščenica), a na kojoj Grad planira izgradnju novog nogometnog stadiona, proteže parovod dimenzije DN350. Ovaj parovod toplinskom energijom opskrbljuje postojeće objekte te priključak za bazen Svetice DN150, ali 'smeta' za izgradnju novog stadiona. Zbog toga ga je potrebno izmjestiti, kako piše u Zadatku.

- Izmješteni parovod bi trebalo položiti po parcelama k.č.br. 171/7, 171/3, 171/10, 174/1, 174/2, 507/1, 175, 4310/1, 172, 173 i 5148/1 k.o. Peščenica. Predložena trasa duga je oko 1,1 kilometar, a projektant će s obzirom na situaciju na terenu predložiti optimalnu trasu uz suglasnost HEP-a, piše. Obuhvat natječaja i podjela na zone | foto: bauštela.hr/Canva/natječaj

Zadaci za projektante i posao na terenu

U skladu sa Situacijskim nacrtom R 17/2025, prije svega je potrebno projektirati izmještanje parovoda DN350 te parovodnog priključka DN150. Nakon toga, trebat će ishoditi građevinsku dozvolu te sve potrebne uvjete, potvrde glavnog projekta, suglasnosti i dozvole na tehnička rješenja polaganja novih parovoda od nadležnih komunalnih poduzeća sukladno važećem Zakonu o gradnji, ali i drugim zakonima.

Nadalje, traži se rješavanje imovinsko-pravnih poslova, što podrazumijeva da se investitora pisanim putem 'upozori da instalacija prolazi kroz katastarsku česticu koja nije u vlasništvu svih društava koji su dio HEP-a ili Grada Zagreba, a kako bi se prije izdavanja građevinske dozvole poduzele sve potrebne radnje za osiguranja prava služnosti te izradu elaborata iskolčenja trase na ZK podlozi', također je navedeno u Zadatku.

Projekt mora osigurati da novi parovod ne ugrožava infrastrukturu te omogućiti prespajanje uz što kraći prekid opskrbe toplinskom energijom. Predviđena je i demontaža postojećeg parovoda nakon prespajanja, projektantski nadzor tijekom radova te odobrenje projektne dokumentacije od HEP-Toplinarstva, a samo projektiranje trajat će do godinu i pol, čitamo u Projektnom zadatku.

I dalje pristižu ponude

Znamo, dok se projektira izmještanje instalacija ispod stadiona 'plavih' u Zagrebu, čeka se i odluka o najboljem arhitektonsko-urbanističkom rješenju za cijelu zonu SRC Svetice, što uključuje i novi stadion. Izgradnja stadiona te rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra razradit će se kroz četiri funkcionalne zone. Cilj je modernizacija prostora i unaprjeđenje njegove funkcionalnosti, a natječaj je otvoren krajem ožujka.

Zbog velikog broja pristiglih upita zainteresiranih arhitektonskih ureda, rok za dostavu ponuda u javnoj nabavi polovicom svibnja pomaknut je na sredinu srpnja. Nakon zatvaranja natječaja, Ocjenjivački sud sastavljen od devet članova i troje zamjenika, odlučivat će o novom izgledu stadiona Maksimir, ali i šire, važne sportske zone u Zagrebu. Što sve obuhvaća natječaj pročitajte ovdje.