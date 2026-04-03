Veliki posao ispod Maksimira: Radovi od 4 milijuna preduvjet su za izgradnju novog 'plavog' stadiona

Iako se novi stadion Maksimir u sklopu projekta uređenja SRC Svetice još neće graditi, kreću prve pripreme. Gradnja ne ide prije izmještanja parovoda.

Novi Dinamov stadion trebao bi se početi graditi u 2029. godini. No, prije otvaranja gradilišta, još štošta treba 'srediti'. Tek se priprema projekt rušenja, a netom je raspisan i arhitektonsko-urbanistički natječaj za cijelo područje Sportsko-rekreacijskog centra Svetice, zajedno s maksimirskim stadionom.

U 2027. očekuje se rušenje, dok arhitektonski projekt svakako treba biti gotov prije pokretanja natječaja za gradnju. Bit će to dugotrajan proces, no ne može se dalje ni prije pomicanja parovoda. O tom zahvatu raspravljalo se na posljednjoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba.

Parovod je ispod stadiona

Jedna od točaka na zadnjoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 26. ožujka 2026. godine bio je prijedlog vezan uz tehničke preduvjete projekta. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je 23. ožujka 2026. potvrdio je prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o izmještanju magistrale parovoda na lokaciji budućeg stadiona, koji je upućen u hitnu proceduru da bi se ubrzala realizacija projekta.

Iz Obrazloženja koje se odnosi na zahvat proizlazi da je izmještanje parovoda DN350 nužno za početak gradnje stadiona. Ugovor se planira sklopiti s društvom HEP-Toplinarstvo, a uključuje pripremu dokumentacije, rješavanje imovinskih odnosa, provedbu javne nabave te samo izvođenje radova.

Procijenjena vrijednost zahvata iznosi 4 milijuna eura bez PDV-a, a financiranje će osigurati Grad Zagreb. Nakon izmještanja, parovod će ostati u vlasništvu HEP-Toplinarstva, stoji u Obrazloženju.

Cilj uređenje cijele zone, s prometom

Prisjetimo se da je netom raspisan natječaj za izvedbu arhitektonsko-urbanističkog rješenja koje će isplanirati uređenje stadiona, ali i cjelokupnog područja SRC Svetica, uključujući obližnji terminal te kompletnu okolnu prometnu infrastrukturu. Izgradnja stadiona te rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra razradit će se kroz četiri funkcionalne zone. Cilj je modernizacija prostora i unaprjeđenje njegove funkcionalnosti.

Zona A predviđena je za razvoj atletike i dvoranskih sportova, uključujući izgradnju atletskog stadiona, otvorenih vježbališta te rukometne i multifunkcionalne dvorane za futsal i košarku. Zona B odnosi se na postojeći bazenski kompleks Svetice koji će se zadržati u sadašnjim gabaritima bez većih promjena. Zona C obuhvaća stadion Maksimir i predstavlja najzahtjevniji dio projekta – planirano je uklanjanje postojećeg, potresom oštećenog stadiona i izgradnja novog. Zona D usmjerena je na prometnu infrastrukturu, odnosno razvoj intermodalnog terminala Borongaj i modernizaciju prometnih tokova radi bolje povezanosti i dostupnosti cijelog područja.

Projekt je povezan i s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa sa Zagrebačkom nadbiskupijom. U zamjenu za zemljišta ustupljena za stadion, Nadbiskupija dobiva deset lokacija za izgradnju crkvenih objekata. Dosad je službeno dodijeljeno devet lokacija, dok se za posljednju još očekuje odluka. Time su stvoreni uvjeti za provedbu međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.