Crkva dobila nove kvadrate za Maksimir: Na ovim će zemljištima graditi, 'fali' još jedno

Znamo da je Grad Zagreb, odnosno Vlada RH Zagrebačkoj nadbiskupiji za Maksimir bila 'dužna' 10 lokacija za gradnju crkava. Nadostaje još jedna.

Nakon pokretanja natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novi SRC Svetice, sa stadionom Maksimir, Društvo arhitekata Zagreb (DAZ) objavilo je uvjete kojih će se natjecatelji morati držati.

Cilj natječaja je odabir najboljeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja zone nogometnog kompleksa Stadiona Maksimir te Sportsko rekreacijskog centra i Inter-modalnog terminala Borongaj, koji će najuspješnije udovoljiti potrebama Naručitelja u skladu sa stručnim kriterijima ocjenjivanja, stoji na početku Uvjeta. Uključuje četiri zone, a upravo je pokretanje natječaja omogućilo konačno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Zagrebačkom nadbiskupijom.

Za kvadrate koje su ustupili Gradu Zagrebu, odnosno Vladi RH, 'Crkvi' je dogovoreno 'dati' deset lokacija za gradnju novih objekata. Na jučerašnjoj sjednici Vlade i službeno su dobili nove parcele, a da dogovor bude proveden do kraja, nedostaje još samo jedna.

Za 10 novih sakralnih objekata

Kako je potvrđeno na jučerašnjoj, 156. sjednici Vlade RH, od ranije dogovorene nekretnine i službeno su darovane su Zagrebačkoj nadbiskupiji za kvadrate koje je Grad, odnosno država dobila za projekt novog Maksimira. Podsjetimo da je radi rekonstrukciji 'Gradskog stadiona Maksimir' Nadbiskupija s Gradom Zagrebom i Vladom Republike Hrvatske sklopila Sporazum kojim se grad obvezao da će im osigurati uvjete za izgradnju deset sakralnih objekata na području grada.

Procjenjeno je da zemljišta ustupljena za rekonstrukciju stadiona vrijede 20 milijuna eura, no nakon sklapanja Sporazuma tek je trebalo pronaći točne lokacije. Dio je ustupljen, a sada se odlučilo o preostalim kvadratima. Redom, to su nekretnine u Sesvetskom Kraljevcu, Sesvetskim Selima, Botincu i Blatu, a njihova ukupna vrijednost je 2,47 milijuna eura prema ovlaštenim procjenama potvrđenima od nadležnog ministarstva.

- S korisnicima će se sklopiti ugovori o darovanju, pri čemu se nekretnine predaju u zatečenom stanju. Za provedbu odluke zaduženo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a ugovore će potpisati ministar. Odluka stupa na snagu danom donošenja, može se pročitati u odluci.

Nastavak provedbe Sporazuma

Napominjemo, Crkva je otprije već dobila pet lokacija, a sada im je ustupljeno još četiri. Kako smo izvijestili u srpnju 2024. godine. Nastavno na Sporazum, Zagrebačka nadbiskupija-Grad Zagreb-Vlada RH, Zagrebačka nadbiskupija dobila oko 50.000 četvornih metara gradskog zemljišta na deset lokacija za izgradnju ili proširenje crkvenih objekata.

Od toga se sedam lokacija nalazi unutar obuhvata zagrebačkog GUP-a, dok su tri na području Sesveta, znalo se još na ljeto prije dvije godine. Riječ je o parcelama u Botincu, Svetoj Klari, Jakuševcu, Blatu, Kajzerici, Španskom i Trnjanskoj Savici, dok se preostale tri nalaze u Sesvetama, no o 'prijenosu' još jedne lokacije Vlada tek treba službeno odlučiti.

- Ovom odlukom darujemo Zagrebačkoj nadbiskupiji četiri lokacije, preostala je još jedna koju ćemo naknadno, drugom odlukom riješiti. Time su stečeni uvjeti da zajedničko Povjerenstvo Vlade i Grada Zagreba provede i objavi međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za izgradnju novog stadiona Maksimir, kojeg bi zajedno financirali RH i Grad Zagreb 50 posto, rekao je ministar Branko Bačić.

Sve će biti gotovo do 2031.?

Bačić je podsjetio da je nedavno objavljen urbanističko-arhitektonski natječaj za novi Maksimir, koji će završiti krajem lipnja. Već iduće godine, dodao je ministar, očekuje se početak uklanjanja postojećeg stadiona Maksimir.

- Početak gradnje predviđen je početkom 2028., a završetak novog stadiona i popratnih objekata do 2031. godine, rekao je. U Natječajnom programu objavljenom u ožujku ove godine u obuhvatu zahvata je lokacija u istočnom dijelu grada, a zahvaća postojeći stadion i istočne terene, atletsko-rekreacijsku površinu i preostale terene južno od stadiona, bazen Svetice, terminal Borongaj, ali i okretište tramvajske linije broj 5.

Natječajni prostor razgraničen je glavnim gradskim prometnicama: Maksimirskom cestom na sjeveru, Ulicom Svetice na zapadu te ulicama Divka Budaka i Kneza Branimira na jugu. Na istoku je obuhvat omeđen ulicama Mije Krešića i Hitrecovom, zapadnim perimetrom 'Željezničke kolonije' na Ravnicama, granicom bivšeg kompleksa 'Fotokemika' te zapadnim rubom susjednog parka, pojašnjeno je u programu naječaja. Bazen Svetice | foto: snimka zaslona, EOJN

U obuhvatu su 4 zone

Novo lice ovog dijela grada razradit će se, kako je otpije poznato, prema unaprijed jasno definiranim zonama, kako bi se unaprijedila prostorna infrastruktura i modernizirali sadržaji. Zona A tako je predviđena za atletiku i nove rukometne dvorane.

U njoj se planira izgradnja atletskog stadiona, otvorenog vježbališta te dviju ključnih dvorana: rukometne i multifunkcionalne dvorane za futsal i košarku. Riječ je o najznačajnijem zahvatu u smislu novih dvorana unutar obuhvata. Svi sadržaji moraju biti projektirani prema međunarodnim standardima, uz naglasak na dostupnosti svima i energetsku učinkovitost.

Iduća zona, B, zahvaća bazenski kompleks. Tu neće biti promjena jer je kompleks izgrađena funkcionalna cjelina pa će se u potpunosti zadržati u postojećim gabaritima. Najzahtjevnija za razradu bit će zona C jer je tu stadion. Predviđena je njena potpuna transformacija kroz uklanjanje postojećeg, potresom oštećenog stadiona i izgradnju novog.

Konačno, zona D bit će posljednji dio zahvata a odnosi se na infrastrukturu i prometno čvorište Borongaj. Projektni natječaj predviđa preobrazbu terminala i glavne prometnice, pri čemu je fokus na modernizaciji, boljoj integraciji javnog prijevoza te na unaprjeđenju dostupnosti cijelog kompleksa. Sve ove informacije i puno više mogu se pronaći u programu Natječaja na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN).