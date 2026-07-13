Zastupnik napao Tomaševića zbog gradilišta: 'Ugrožavaju sve sudionike u prometu, radi se neplanski!'

Već je poznato, svakog ljeta, Zagreb postaje gradilište. U srpnju i početkom kolovoza u gradu je znatno manje ljudi pa je praktičnije da se upravo u ljetnim mjesecima, za vrijeme školskih praznika te u pauzi između ljetnog i jesenskog ispitnog roka izvede što više radova.

Onima koji pak ostaju u gradu to zna biti problematično. Na posljednjoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, zastupnik Josip Periša iz stranke Drito požalio se na brojna gradilišta ljeti. Smatra da se radovi izvode neplanski i da predugo traju, što izaziva kaos u prometu.

'U jednoj četvrti bezizlazna situacija'

Kako je izložio, Zagreb je preplavljen otvorenim gradilištima, za koje tvrdi da na njima ni nema radnika. Rokovi zatvaranja za ovo ljeto, ostaju nejasni, ne poštuju se ili se samo gomilaju, nastavio je.

- Gradilišta ugrožavaju sve sudionike u prometu, naročito pješake, najugroženiju skupinu. Trenutno je najgore, zapravo bezizlazno stanje sa stajališta javne sigurnosti u gradskim četvrtima Trešnjevka-sjever i jug s obzirom na količinu i opseg tih gradilišta. Trešnjevka je u potpunosti razrovana i tako stoji već mjesecima. Od križanja Selske i Baštijanove dakle u produžetku prema istoku je Brloška koja je razrovana i ostavljena, rekao je Periša, te se osvrnuo na lanjsku situaciju.

- Prošle godine su u Kostelskoj napušteni radovi i tako stoji do dan danas. Rupa na križanju Krapinska-Trakošćanska-Ozaljska stoji mjesecima bez pomaka. Vukovarska od Savske do Nove ceste ogromni otvoreni iskop s pristupom javnosti, raskrižje na Trešnjevačkom trgu je posve neprohodno. Gradilište pored trešnjevačke ljepotice je horor za svakog tko se tamo nađe bilo pješke ili na biciklu. Nogostup je zauzet ogradom, pješaci ne mogu prolaziti, mimoilaziti se a biciklisti se voze po tramvajskoj pruzi. Kakvo je to stanje za građane grada Zagreba, posebno tih gradskih četvrti? Automobili i biciklisti upadaju među tračnice gotovo svakodnevno i to redovno izaziva zastoje, blokade i kolapse medijski interes i veliku pažnju, nabrojao je Periša.

Kako je dodao, gradonačelnik Tomislav Tomašević 'može biti sretan što su tri gradilišta nedavno zatvorena odlukom inspekcije jer nijedno nije propisno ograđeno dok radovi na prugama dodatno paraliziraju kretanje gradom'. Zaključno je upitao gradonačelnika: Gdje je zapelo s prometnim radovima?

'Radovi su najavljeni prije 4 mjeseca'

Već smo komentirali kako nije neobično da u Zagrebu ljeti kreću ozbiljniji radovi na prometnoj infrastrukturi. Prema informacijama na stranici Grada, trenutno ih je aktivno devet, a najveća su gradilište od Ozaljske ulice do Savske ceste na Trešnjevki, rekonstrukcija nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog, rekonstrukcija nadvožnjaka Zagrebačka avenija-Selska cesta, ali i gradilište izgradnje Sarajevske s tramvajskom prugom. Uz to, u ulici Vukomerec rekonstruira se plinovog i asfaltira se, optimizira se semaforska oprema, radi na pruzi u Zvonimirovoj, ali i na tračnicama na raskrižju Vukovarske i Savske, rekonstruiraju se plinovod i vodovod na Selskoj i asfaltira se Karlovačku cestu.

Periša tvrdi, gradilišta ugrožavaju promet, ali i pješake, a radovi se izvode neplanski i, ukratko, stvaraju kaos. Na kritike je odgovorio gradonačelnik.

- Kažete nenajavljeno, kasni i tako dalje. Znači, najviše ste se fokusirali na radove na Vukovarskoj kod Trešnjevačkog placa ili Trešnjevačkog trga. Ti radovi su najavljeni prije tri mjeseca, prije četiri mjeseca. Znači prije sezone radova se svi veliki radovi najavljuju na konferenciji za medije, objavljuju na web stranici regulacije.zagreb.hr, prvi puta svi građani mogu vidjeti kad počinju radovi, kad trebaju završiti, koliko koštaju, što se točno izvodi i mogu vidjeti unaprijed privremenu regulaciju prometa koja će se odvijati, podsjetio je gradonačelnik.

Zastupnik Josip Periša | foto: Stranka Drito

Stara infrastruktura stvarala veće probleme

Za radove u Ulici grada Vukovara je istaknuo da su vezani za vodovod star oko 70 godina. Isti magistralni vodovod zbog starosti infrastrukture 'pucao' je u nekoliko navrata, a kod svakog pucanja nastali bi problemi u prometu, zbog čega bi ista ulica bila zatvorena i po nekoliko dana.

- Tako da u tom smislu ono što je u roku što se tiče Vukovarske i Trešnjevačkog placa je da se završe ti radovi do početka školske godine i da nakon toga kada krene opet veća količina prometa, zato se oni primarno izvode tijekom ljeta. Ali nemoguće ih je napraviti samo isključivo od 15.7. do 15.8. jer traju duže. A što se tiče ostalih radova, da budem vrlo otvoren Kostelska kasni i to je činjenica. Kasni jer smo imali u procesu javne nabave niz upita, odgovora, upita, odgovora od potencijalnih izvođača, napomenuo je Tomašević.

Dodao je da je Odluka donesena te da će i ti radovi navodno uskoro krenuti. Za sve drugo što govori Periša, Tomašević kaže, jedino razdoblje kada se može raditi je 'kad nema školske godine, kad nema škole'. To je ključno, na kraju školske godine. A oni najgori radovi se izvode u najgluho doba ljeta, istaknuo je gradonačelnik.

Periša ne odustaje: 'Radi se neplanski, to stvara probleme'

Periša nije odustajao, inzistirajući na tome da se radi neplanski - zbog čega dolazi do velikih problema u prometu.

- Ponovit ću, Brloška već dva mjeseca stoji razrovana, Kostelska u rujnu prošle godine razrovana dužinom, asfalt je uklonjen, raskrižje Krapinske i Ozaljske kod Dvije lipe ima ogromnu rupu, Vukovarska između Savske i Trešnjevačkog placa je započeta prije tri mjeseca, asfalt je uklonjen, ja ne vidim kako će biti gotova do početka školske godine ili kad s obzirom na to da je Državni inspektorat zatvorio tri gradilišta radi sigurnosne opasnosti. To su Savska, Vukovarska i Zvonimirova koja je poseban problem jer ljudi iz Južne ulice, ponovio je, kratko se osvrnuvši i na obećanje o otvaranju proširene Sarajevske ceste koja postaje nova tramvajska zona u Zagrebu, na što je odmah odgovorio Tomislav Tomašević.

- Kako može bit neplanski ako se radi upravo tada kad je najmanja količina prometa kako bi bile što manje prometne gužve? A ovo što ste rekli da ih je previše, ja sam rekao da je, ovo je granična količina da promet koliko toliko sad kad je smanjen funkcionira. Međutim javna poduzeća su tražila dvostruko više radova od ovih koje smo dozvolili jer je tolika potreba za investicijama. Zašto? Zato što su desetljećima gradonačelnici bili populisti. Zato što nisu htjeli obnavljati vodoopskrbne i plinske cijevi koje se ne vide jer su pod zemljom, naveo je.

Novac kojim se radi, dodao je, gradski je novac, a ne iz državnog proračuna. Nekadašnja vlast, govori, trošila je sumanuto zbog čega sada i 'pucaju cijevi'.

- Ja to neću tako radit. Ja znam da ovo nije popularno, odgovarao je Tomašević kada ga je prekinuo zvučni signal pa se nije stigao osvrnuti na Sarajevsku.