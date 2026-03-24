Zagreb će na ljeto opet biti gradilište: 'Ne možemo dopustiti da komadi nadvožnjaka krenu padati'

U Zagrebu se sprema još jedno ljeto intenzivnih radova na postojećoj infrastrukturi. Rekonstruirat će se ceste, nadvožnjaci i skretnice.

Kako smo prekoračili prag proljeća, već se polako računa koji radovi bi na ljeto mogli okupirati zagrebačke prometnice. Znamo da su školski praznici između lipnja i rujna uvijek razdoblje ozbiljnijih zahvata održavanja i rekonstrukcija prometnica te se u tom periodu pokušava napraviti što je više moguće.

Ova godina neće biti iznimka, a pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba, Andro Pavuna upravo je najavio nova najveća gradilišta.

Zagreb opet postaje gradilište

Predstavio je 15 većih projekata na prometnoj infrastrukturi. No, kako je rekao, u gradu će ih biti i više. Od spomenutih 15 posebno se vrijedi osvrnuti na tri najveća po opsegu, jer će najviše utjecati na prometnu sliku u gradu.

Najintenzivniji radovi bit će na Vukovarskoj, između Ozaljske i Savske ulice. Ondje će se izvoditi nekoliko projekata - obnova vodovoda na potezu do Držićeve avenije, rekonstrukcija prometnice, ali i zamjena starih skretnica na frekventnom raskrižju kod zgrade Zagrepčanke.

- Radit će se obnovu magistralnog cjevovoda od Selske do Držićeve, koju izvodi Vodovod i odvodnja, a ti radovi najvjerojatnije će početi 11. travnja, do kada bi bilo idealno da se u promet pusti i nadvožnjak Slavonske avenije. Nakon toga nas čeka rekonstrukcija kolnika, na koji ćemo dodati biciklističke staze i stvoriti preduvjete za dinamičku signalizaciju, poručio je Andro Pavuna.

Vukovarska ulica na Trešnjevki | foto: Grad Zagreb

Zamjena dotrajalih skretnica

Kako bi sve trebalo izgledati nakon završetka radova može se vidjeti na stranici regulacije.zagreb.hr. Na kraju te trase ZET će mijenjati i skretnice jer su postojeće dotrajale, a rekonstrukciju će se provesti nastavno na zamjenu dvije tramvajske skretnice izvedenu prošle godine.

Na stranici 'Regulacije' piše kako se planira rekonstrukcija i sanacija tramvajskog kolosijeka, izvedba i obnova betonskih ploča, te montaža tračnica i armiranobetonskih elemenata. Nakon zamjene, piše na stranici, građani će dobiti 'sigurniji i pouzdaniji tramvajski prijevoz i ugodniji prolazak raskrižjem. Na križanju je planirana i velika komora za magistralni cjevovod, napomenuo je pročelnik na konferenciji za medije.

Tramvaj skretnice | foto: Grad Zagreb

Radovi nad prugom u Sesvetama

Iduće grailište koje treba najaviti, a o kojemu smo pisali u nekoliko navrata je rekonstrukcija nadvožnjaka iznad željezničke pruge u Sesvetama. Njime prolazi ulica Ljudevita Posavskog, a jedan je od najprometnijih pravaca na istoku grada, ali je u dotrajalom stanju.

- Ako se ne varam, star je preko 60 godina. Prije nekoliko godina napravili smo elaborat koji je pokazao u koliko je kritičnom stanju, a ispod njega je gust željeznički promet te ne možemo pustiti da na prugu počnu padati dijelovi nadvožnjaka. Obnavljat ćemo ga u vrijeme školskih praznika, a kad završimo radove ubacit ćemo dodatnu traku za skretanje ulijevo, jer je postojeća traka vrlo opterećena. Stručnjaci su procijenili da obilaznih pravaca i neće biti, ali u obnovu se mora krenuti kako ne bi krenuli padati komadi betona, ili da netko ne bi pao s nadvožnjaka, istaknuo je pročelnik.

Nadvožnjak u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama | foto: Grad Zagreb

Nadvožnjak Zagrebačka-Selska | foto: Grad Zagreb

Još jedan nadvožnjak, na zapadu

Posljednja značajna rekonstrukcija koja će se odraziti na prometovanje u Zagrebu bit će na području Trešnjevke, na granici sjeverne i južne Trešnjevke. Riječ je o sanaciji nadvožnjaka Zagrebačke avenije, iznad Selske ceste.

Radovi su i više nego potrebni, no za otvaranje ovog gradilišta trebalo je pustiti u promet druge lokacije. Jednom kad krene sanacija, ne bi trebalo biti previše problema s prometom, no prohodnost bi se prema sadašnjim proračunima mogla smanjiti za okvirno 20 posto, poručio je pročelnik Pavuna.

- Prošle godine radili smo nadvožnjak na Jankomiru i rasvjetu na Vjesniku. Ovi radovi spremaju se zajedno s obnovom Mosta slobode, a tempirani su tako da grad može podnijeti zatvaranje i da postoje alternativni pravci. Za vrijeme sanacije nadvožnjaka Zagrebačke avenije bit će osigurane po tri trake u svakom smjeru – odnosno trake za lijevo i desno tijekom radova bit će i za 'ravno', pojasnio je pročelnik Gradskog ureda za promet Grada Zagreba.