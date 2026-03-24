Zagreb će na ljeto opet biti gradilište: 'Ne možemo dopustiti da komadi nadvožnjaka krenu padati'

U Zagrebu se sprema još jedno ljeto intenzivnih radova na postojećoj infrastrukturi. Rekonstruirat će se ceste, nadvožnjaci i skretnice.
Kako smo prekoračili prag proljeća, već se polako računa koji radovi bi na ljeto mogli okupirati zagrebačke prometnice. Znamo da su školski praznici između lipnja i rujna uvijek razdoblje ozbiljnijih zahvata održavanja i rekonstrukcija prometnica te se u tom periodu pokušava napraviti što je više moguće.
Ova godina neće biti iznimka, a pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba, Andro Pavuna upravo je najavio nova najveća gradilišta.
Predstavio je 15 većih projekata na prometnoj infrastrukturi. No, kako je rekao, u gradu će ih biti i više. Od spomenutih 15 posebno se vrijedi osvrnuti na tri najveća po opsegu, jer će najviše utjecati na prometnu sliku u gradu.
Najintenzivniji radovi bit će na Vukovarskoj, između Ozaljske i Savske ulice. Ondje će se izvoditi nekoliko projekata - obnova vodovoda na potezu do Držićeve avenije, rekonstrukcija prometnice, ali i zamjena starih skretnica na frekventnom raskrižju kod zgrade Zagrepčanke.
- Radit će se obnovu magistralnog cjevovoda od Selske do Držićeve, koju izvodi Vodovod i odvodnja, a ti radovi najvjerojatnije će početi 11. travnja, do kada bi bilo idealno da se u promet pusti i nadvožnjak Slavonske avenije. Nakon toga nas čeka rekonstrukcija kolnika, na koji ćemo dodati biciklističke staze i stvoriti preduvjete za dinamičku signalizaciju, poručio je Andro Pavuna.
Zamjena dotrajalih skretnica
Kako bi sve trebalo izgledati nakon završetka radova može se vidjeti na stranici regulacije.zagreb.hr. Na kraju te trase ZET će mijenjati i skretnice jer su postojeće dotrajale, a rekonstrukciju će se provesti nastavno na zamjenu dvije tramvajske skretnice izvedenu prošle godine.
Na stranici 'Regulacije' piše kako se planira rekonstrukcija i sanacija tramvajskog kolosijeka, izvedba i obnova betonskih ploča, te montaža tračnica i armiranobetonskih elemenata. Nakon zamjene, piše na stranici, građani će dobiti 'sigurniji i pouzdaniji tramvajski prijevoz i ugodniji prolazak raskrižjem. Na križanju je planirana i velika komora za magistralni cjevovod, napomenuo je pročelnik na konferenciji za medije.
Radovi nad prugom u Sesvetama
Iduće grailište koje treba najaviti, a o kojemu smo pisali u nekoliko navrata je rekonstrukcija nadvožnjaka iznad željezničke pruge u Sesvetama. Njime prolazi ulica Ljudevita Posavskog, a jedan je od najprometnijih pravaca na istoku grada, ali je u dotrajalom stanju.
- Ako se ne varam, star je preko 60 godina. Prije nekoliko godina napravili smo elaborat koji je pokazao u koliko je kritičnom stanju, a ispod njega je gust željeznički promet te ne možemo pustiti da na prugu počnu padati dijelovi nadvožnjaka. Obnavljat ćemo ga u vrijeme školskih praznika, a kad završimo radove ubacit ćemo dodatnu traku za skretanje ulijevo, jer je postojeća traka vrlo opterećena. Stručnjaci su procijenili da obilaznih pravaca i neće biti, ali u obnovu se mora krenuti kako ne bi krenuli padati komadi betona, ili da netko ne bi pao s nadvožnjaka, istaknuo je pročelnik.
Još jedan nadvožnjak, na zapadu
Posljednja značajna rekonstrukcija koja će se odraziti na prometovanje u Zagrebu bit će na području Trešnjevke, na granici sjeverne i južne Trešnjevke. Riječ je o sanaciji nadvožnjaka Zagrebačke avenije, iznad Selske ceste.
Radovi su i više nego potrebni, no za otvaranje ovog gradilišta trebalo je pustiti u promet druge lokacije. Jednom kad krene sanacija, ne bi trebalo biti previše problema s prometom, no prohodnost bi se prema sadašnjim proračunima mogla smanjiti za okvirno 20 posto, poručio je pročelnik Pavuna.
- Prošle godine radili smo nadvožnjak na Jankomiru i rasvjetu na Vjesniku. Ovi radovi spremaju se zajedno s obnovom Mosta slobode, a tempirani su tako da grad može podnijeti zatvaranje i da postoje alternativni pravci. Za vrijeme sanacije nadvožnjaka Zagrebačke avenije bit će osigurane po tri trake u svakom smjeru – odnosno trake za lijevo i desno tijekom radova bit će i za 'ravno', pojasnio je pročelnik Gradskog ureda za promet Grada Zagreba.