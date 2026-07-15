Prva iduća pruga u Zagrebu bit će Heinzelova: Zastupnik pita hoće li i Sesvete dobiti tramvaj

Nakon izgradnje skraćenog profila tramvajske pruge u Sarajevskoj, izgledno je da će iduća nova pruga biti u Heinzelovoj. Razmatraju se i Sesvete.

Zagreb trenutno dobiva prvu novu tramvajsku zonu nakon više od 20 godina. Iako ne ide sve po planu, odnosno pruga se zasad radi skraćeno, a i otvaranje će biti kasnije od planiranog, tračnice su polegnute.

Uz Sarajevsku, čini se da je sve bliže i početak radova nove tramvajske zone na Heinzelovoj, nakon što je potvrđen ponovni odabir GIP Pionira za taj posao (dokument se nalazi na kraju teksta). Tramvaj bi vozio tom ulicom od okretišta na Savišću do Ulice kralja Zvonimira, budući da nije planirano spajanje s mrežom na Trgu Eugena Kvaternika. Naravno, ima još dijelova grada koji se nadaju dobiti tramvaj.

Nove moguće trase zasad su pružni spoj terminala Ljubljanica s Horvaćanskom te tramvaj do kampusa Borongaj. Na posljednjoj sjednici Gradske skupštine, zastupnik HDZ-a Marko Periša upitao je, kad će Sesvete dobiti tramvaj? Nije to pitanje toliko neobično - Sesvete su ipak najveća gradska četvrt na području Grada Zagreba.

'Zašto ste odustali od tramvaja u Sesvetama?'

Gradski zastupnik HDZ-a u Skupštini Grada Zagreba, Marko Periša, na 12. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba postavio je pitanje o mogućnosti izgradnje nove tramvajske pruge u površinom najvećoj zagrebačkoj gradskoj četvrti.

- Evo pitanje za Gradonačelnika. Danas u Sesvetama živi 70 do 80 tisuća ljudi. Imamo dosta velike dnevne migracije u prometnom smislu prema gradu Zagrebu od tamo, nekih 12 do 15 tisuća korisnika javnog prijevoza. Imali smo nedavno prijedlog novog GUP-a Sesveta, mene zanima zašto, iz kojeg razloga ste odustali od tramvajskog koridora i tko će preuzeti odgovornost kada u budućnosti takav jedan plan zaustavi ili stopira širenje te tramvajske mreže za najveći kvart u gradu Zagrebu, za Sesvete. Evo zanima me iz kojeg razloga ste odustali od širenja tramvajske mreže pošto se i dosta hvalite i zalažete za širenje tramvajske mreže? Hvala, postavio je svoje pitanje zastupnik Periša.

U Sesvetama nedavno nastavljen produžetak Branimirove | foto: Nina Šantek, bauštela.hr

Tomašević: 'Zanima me kako bi vi to riješili'

Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, u odgovoru je odmah napomenuo, prijedlog izmjena i dopuna sesvetskog Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) je u procesu i o njemu će se uskoro raspravljati na Gradskoj skupštini. To je dalo naslutiti da se mogućnost pruge u Sesvetama možda razmatra, no, gradonačelnik je istaknuo ključan problem.

- Mi širimo tramvajske koridore i gradimo nove tramvajske pruge privi puta nakon 20 godina no konretno, ovo što ste predložili, zanima me kako bi bi to riješili. To bi značilo po Zagrebačkoj da ide tramvaj što znači zatvaranje pretpostavljam dvije trake za cestovni promet a ono što baš i nema smisla da tramvaj ide paralelno uz željeznicu koja je puno brža. Znači mi već imamo uz tu istu ulicu željeznicu koja mora funkcionirati bolje na tom potezu i brža je od tramvaja a zbog toga zatvarati dvije prometne trake da bi u Zagrebačku stavili tramvaj prometno nam se ne čini najbolje, istaknuo je gradonačelnik.

Zatim je naomenuo da se dogradnja Kolakove i Branimirove otvaraju baš u svrhu rasterećenja Zagrebačke, na kojoj, po svemu sudeći, pruga nije opcija. Rasterećenje izgradnjom novih prometnica po Tomaševiću je zasad ključ.

- Napravljeno je u GUP-u Sesveta po meni niz dobrih stvari, prometnih, koje će rasteretiti posebice ovo usko grlo koje sad imamo dok su radovi na nadvožnjaku, da se to više ne događa. Znači posebice sjever - jug preko tramvajske pruge, pardon, preko željezničke pruge u Sesvetama nije dobro riješen. Nije dobro riješen istok - zapad, nije dobro riješen sjever - jug i mislim da u tom smislu su izmjene GUP-a Sesveta, u prometnom smislu iskorak naprijed za doista lošu prometnu situaciju koja je tamo već desetljećima, zaključio je. Zastupnik Marko Periša | foto: Skupština Grada Zagreba

Prudužena Vukovarska s tramvajem?

Zastupnik Marko Periša na to je pojasnio da nije mislio na tramvaj Zagrebačkom cestom, već je govorio o produžetku Ulice grada Vukovara.

- Ja sam mislio na Vukovarsku, produžetak Vukovarske do Sesvetskog znači tamo Jelkovca, Kraljevca gdje u principu imamo širenje tih stambenih zona i u tom smjeru da se širi i tramvajska mreža. Mi jesmo za željezničku infrastrukturu, to smo predlagali i u našem izbornom programu, ali ako danas pričate o Park&Ride sustavu koji isto i vi propagirate onda morate imati još jedan oblik prijevoza a to je, nameće se kao tramvajska mreža, objasnio je još jednom apelirajući da se 'razmisli o rezervaciji tog prostora'.

Podsjetimo, Grad je u veljači otvorio natječaj za izradu projekta produžetka Vukovarske prema istoku. Zatražili su analizu i prijedlog najbolje varijante za dogradnju, a jedna opcija predviđa širenje do Sesveta. Predmet izrada prometne analize pavca Ulice grada Vukovara-Ljudevita Posavskog s idejnim rješenjem nije zaključen, ali su otvorene ponude.

'To je najteže i na tome se radi'

Gradonačelnik je na to izložio da bi za ovu trasu svakako trebalo riješiti imovinsko-pravne odnose. Problem u tome, kako je rekao, sporost je takvih procesa, a kad taj dio bude riješen, tramvajska pruga prema Sesvetama, ali u drugom dijelu naselja, ipak jest opcija - zaključio je Tomašević.

- Znači apsolutno se slažem s vama da tramvajski koridor ide, možda smo se krivo shvatili, od Vukovarske produžene sve do Novog Jelkovca i za vašu informaciju nije potrebno, znači to nije sporno, nije potrebno da tramvajski koridori budu ucrtani u GUP. U GUP-u Grada Zagreba jesu, u GUP-u Sesveta ne moraju biti, on se može izvest i na njemu treba radit međutim najteže je riješit, nije onaj potez kroz šumu nego najteže je riješiti ovaj zapadni dio koji ide od Sportske dvorane Peščenica prema kampusu Borongaj. To je najteže i na tome se radi, rekao je. Okretište Dubec 'zadnje' je na istoku | foto: ZET

Prva iduća pruga: Heinzelova

Napomenimo, pred otvaranjem je nova tramvajska zona u Novom Zagrebu, Sarajevska, nakon koje je prema trenutnom stanju najizglednija izgradnja pruge Heinzelovom. Naime, početkom srpnja, nakon poništene Odluke o odabiru GIP Pionira, nastavno na žalbu Texo Moliora na odabir za izgradnju nove pruge - ponovljen je isti odabir.

Za izgradnju procijenjene vrijednosti od 48 milijuna eura, bez uključenog PDV-a, Pionir je ponovno odabran po kriteriju ekonomske povoljnosti. Što je još potrebno 'riješiti' rekonstrukciju i zaštitu vodoopskrbnih cjevovoda u obuhvatu izgradnje ove pruge. Postojeći cjevovodi stari su nekoliko desetljeća, a u sustavu javne nabave vidi se da je odabirom i sklapanjem ugovora s tvrtkom GIP Pionir, spreman početak rekonsrukcije.