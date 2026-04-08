Ipak ništa od novih stanova na top lokaciji u Zagrebu, unatoč bagerima građevinske dozvole nema

Bageri na top lokaciji ravnaju teren, ali, za sada stanova ovdje neće biti. Iz Grada Zagreba kažu - građevinska dozvola nije izdana.

Od 2020., kad je Hrvatska pošta (HP) svoje zemljište u Ulici Augusta Harambašića prodala tvrtki GIP Pionir, u kvartu pored Zvonimirove očekuju se novi stanovi. O novogradnji na ovoj lokaciji potom se 2021. i 2022. šušalo i na forumima, a interes očito i dalje postoji.

Otkad se u ožujku ove godine nastavilo ravnanje terena, nanovo se javio interes o mogućnosti izgradnje stanova na parceli u tramvajskoj zoni.

S druge strane, budući da je nakon usvajanja izmjena i dopuna Generalog urbanističkog plana Grada Zagreba zemljište po novome javne i društvene namjene (D), eventualno se može graditi po građevinskoj dozvoli ishođenoj dok su još vrijedila 'stara pravila'. Kako doznajemo iz Grada Zagreba, dozvole nema - što pak znači da ne bi trebalo biti ni novogradnje.

Nastavak priče iz 2021.

Prije otprilike šest godina, katastarska čestica oznake 249/1 u Harambašićevoj ulici u Zagrebu, od tramvaja na Zvonimirovoj udaljena samo nekoliko minuta šetnje - dobila je novog vlasnika. Hrvatska pošta svoje zemljište je prodala tvrtki GIP Pionir. Ovaj podatak ne potvrđuje vlastovnica, budući da je u ZK zemljište i dalje po starim podacima zavedeno kao da je 'pod upravljanjem Narodnog odbora Peščenica'.

Kako smo doznali u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, to ne znači da zemljište nije prodavano niti da je išta legalno, već da novi vlasnici nisu evidentirali vlasništvo u gruntovnici. No, prodaju parcele u 2020. potvrdili su iz Pošte, a u 2021. godini intenzivirala su se 'šuškanja' o tome da ondje GIP Pionir planira gradnju novih stanova.

'Ravnanje' 8.500 kvadrata

Uistinu, nakon dojave u Harambašićevoj smo snimili bagere i kamion, a nešto kasnije pojavila se građevinska ploča GIP Pionira koja je pokazala da je na čestici prijavljeno uklanjanje postojećih građevina. Neslužbeni izvori iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potvrdili su nam da je 'ravnanje' terena na k.č. 249/1 površine 8.418 četvornih metara na zagrebačkoj Peščenici prijavljeno još u 2020., te da je posljednji zahtjev za isti posao odobren u veljači ove godine.

'Ravnanje' 8.500 kvadrata

Uistinu, nakon dojave u Harambašićevoj smo snimili bagere i kamion, a nešto kasnije pojavila se građevinska ploča GIP Pionira koja je pokazala da je na čestici prijavljeno uklanjanje postojećih građevina. Neslužbeni izvori iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potvrdili su nam da je 'ravnanje' terena na k.č. 249/1 površine 8.418 četvornih metara na zagrebačkoj Peščenici prijavljeno još u 2020., te da je posljednji zahtjev za isti posao odobren u veljači ove godine.

Znači li to da će se ovdje graditi nove stanove? U pozivu građevinskoj tvrtki, u kojemu smo se raspitivali za eventualne nove stanove, iz GIP Pionira naveli su da se priprema projekt. Ova informacija učinila nam se neobičnom jer u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) nije bilo informacija o ishođenim niti o zatraženim građevinskim dozvolama za gradnju. Naime, prema izmjenama i dopunama GUP-a Grada Zagreba ovo zemljište 'javne i društvene namjene' tako da bi za gradnju od ranije trebala postojati dozvola ili barem zahtjev za građevinsku dozvolu.

'Ne vodi se postupak za izdavanje dozvole'

Moglo je to biti zbog neažurnosti sustava, ili jer zahtjeva ili dozvole nema. Na upit smo zaprimili odgovor iz Grada, koji prenosimo u cijelosti.

- Prema podacima iz eDozvole na dan ovog odgovora, možemo se očitovati da se pred ovim u Uredu za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu ne vodi se postupak za izdavanje lokacijske dozvole ni građevinske dozvole na k.č.br. 249/1 k.o. Peščenica, niti je izdana građevinska dozvola za građenje stambene zgrade na temelju koje bi se moglo prijaviti građenje a što znači i da, shodno tome, nismo upućeni u kako navodite projekt stanogradnje na toj čestici, navode.

S druge strane, iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), koje smo kontaktirali u vezi ažurnosti podataka u sustavu ISPU i eDozvola, na upit su istaknuli kako 'odjeli koji izdaju dozvole za gradnju i uporabu građevina nisu sastavni dio Ministarstva'. Prema dobivenoj informaciji iz Grada Zagreba, na ovoj čestici stanogradnje ne bi trebalo biti, a na istoj se na razini Mjesnog odbora u skladu s novom namjenom očekuju novi sadržaji potrebni naselju. Nova namjena zemljišta je 'javna i društvena' (D) | foto: screenshot Geoportal Zagreb

Planovi u Mjesnom odboru

Podsjećamo da smo iz Mjesnog odbora Peščenica, prije objave prethodnog teksta, doznali da za razvoj predmetne parcele iz MO predlažu nove obrazovne, kulturne, sportske te zdravstveno-socijalne sadržaje. Od prijedloga su izdvojili vrtić, prostor za dnevni boravak starijih osoba, kulturni centar ili sportsku dvoranu.

- Kao Vijeće mjesnog odbora planiramo u narednom razdoblju provesti informativnu anketu među građanima kako bismo prikupili njihove prijedloge i potrebe vezane uz buduću namjenu prostora. Svi daljnji koraci morat će biti usklađeni sa strukom i važećom prostorno-planskom dokumentacijom, no smatramo ključnim uključiti i lokalnu zajednicu u taj proces, iz MO Peščenica su naveli na naš upit.