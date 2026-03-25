Pionirov projekt u Harambašićevoj: 'Kuha' se godinama, a gradilište je sad ponovno aktivno

Nakon izlaska bagera na teren, stanovnici Peščenice iznova se pitaju hoće li ili neće Pionir podići novi stambenjak u Harambašićevoj ulici 41.

Kako se čini, u Zagrebu je za stanovanje sve popularnija zona oko Zvonimirove ulice. S jedne strane, nudi blizinu centra i sadržaja u obuhvatu Donjeg grada, s druge mir i osjećaj starog Zagreba izmaknut od vreve središta grada. Ulicom prolazi i tramvajska pruga.

Dvije ili tri minute hoda južno od tramvajske stanice Harambašićevom doći ćete do jedne već nekoliko godina neizgrađene parcele na kojoj je 2021. trebao graditi Pionir. Tako se barem pričalo u kvartu, a sada je gradilište ponovno aktivno.

Prije koji dan, čitatelj nam je dojavio da je baš na toj parceli, k.č.br. 249/1, smještenoj na katastarskoj općini Peščenica uočio Paronov kombi i nekoliko bagera. Istražili smo što se događa, a u međuvremenu smo naišli na nova pitanja.

Pošta prodala zemljište u 2020.

Prije približno pet godina, korisnici jednog foruma spominjali su nove kvadrate koje je, prema objavama, GIP Pionir planirao graditi na čestici koja je prethodno pripadala Hrvatskoj pošti. Iz HP-a su nam potvrdili da su prodali zemljište 2020. godine. Nisu naveli tko je bio kupac, ali po svemu sudeći to je bio GIP Pionir.

- Što je Pionir počeo prodavati projekt Harambašićeva? Nema nigdje na netu. Mi smo im slali upit prije koji mjesec i rekli su da još nije ni počeo projekt, pisao je korisnik Forum.hr-a 17. lipnja 2021. godine, kada je tema na kratko osvanula na toj stranici. Projekt se potom spominjao i godinu kasnije, nakon čega je tema utihnula.

Prolaznici koji stanuju u ovoj zoni potvrdili su nam da su informacije prije nekoliko godina kolale naseljem, a neki od njih i sami su bili zainteresirani za kupnju jer je lokacija top po više kriterija. Naime, predmetna parcela je na samo nekoliko minuta od tramvajske pruge, a oko kvarta su važne gradske prometnice.

S druge strane, čestica je u blizini centra te gravitira Kvaternikovom trgu, ali i zelenilu Maksimira. Zbog svega navedenog, bila bi samo takav pogodak GIP Pioniru koji se posljednjih godina prilično orijentirao na istočni dio grada gdje su podigli novo mega naselje na Ferenščici, a potom i na uglu Getaldićeve i Čavićeve ulice na Borongaju.

Radovi uklanjanja građevina na čestici k.č. 249/1 | foto: Bauštela.hr

Paronov kombi i rušenje starih građevina

A onda nam je, prije nešto više od tjedan dana, u redakciju stigla dojava da je na ovoj čestici viđen Paronov kombi. Paron je tvrtka vlasnika GIP Pionira, Ranka Predovića i kako neki kažu, Pionirova 'tvrtka-kći'. Kada smo otišli do lokacije, uvjerili smo se da je tu sada pravo gradilište. Tri bagera i jedan kamion radili su na, kako smo naknadno saznali, ravnanju terena. Možda dan kasnije nakon našeg obilaska, na ogradi gradilišta pojavila se ploča o građevinskim radovima uklanjanja postojećih građevina.

Da se rušilo, a ne gradilo dobili smo neslužbenu potvrdu iz područnog ureda Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Uz to, raspitujući se za kupnju stana na ovom području, u Pioniru smo neslužbeno doznali da se ovdje sprema izgradnja i prodaja novih stanova. No, rekli su nam i da projekt još nije spreman te da bi se više moglo znati uskoro. 'Možda početkom ljeta'. Ovdje napominjemo da službenu potvrdu ovih navoda iz tvrtke nismo dobili kao odgovor na novinarski upit.

Pogledom u Geoportal, odnosno u Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU), pronašli smo da su za lokaciju posljednji puta lokacijske dozvole zatražene prije više od 25 godina, kada je zatražena lokacijska dozvola za građevinu infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, kako se može vidjeti na stranicama ISPU-a. I na forumu Skyscraper City, korisnik koji je isto tako primijetio aktivnost na ovom gradilištu, upitao se zašto na portalu nema dostupne dozvole o građevinskim radovima. Rušenje postojećih građevina Peščenici | foto: Bauštela.hr

Još uvijek se uklanjaju postojeće građevine

Što se tiče uklanjanja, ploča na ogradi jasno pokazuje da ga obavlja Pionir, prema projektu Zem Nadzora iz 2020. godine, a da nadzor vrši Giding. Neslužbeno smo dobili informaciju da je uklanjanje već prijavljivano, a najnovija dozvola navodno je zatražena i dobivena krajem veljače 2026. godine. No, što je s gradnjom novih stanova?

Isti izvor koji je želio ostati anoniman potvrdio nam je da se čini kako za pokretanje gradnje nedostaje dio dokumentacije. Ipak, kako je rekao naš izvor, ako će tako velika tvrtka graditi, za pretpostaviti je da će sve biti po pravilima. Postoji mogućnost da sustav pokazuje neažurno stanje. Posljednje dozvole na ovoj čestici, prema Geoportalu | foto: screenshot ISPU

Zašto je dozvola sporna?

Treba razjasniti zašto je uopće važno je li ili nije dozvola dosad ishođena. Naime, ovo zemljište nedavno je prošlo prenamjenu, tako da je nakon usvajanja Prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP Grada Zagreba) javne i društvene namjene (D) te se na njemu ne smije graditi stambene objekte.

Isto potvrđuju iz Mjesnog odbora Peščenica, u kojemu imaju velike planove za predmetnu parcelu.

- Čestica 249/1 na lokaciji Harambašićeva 41, inicijativom Vijeća mjesnog odbora Peščenica uz podršku Vijeća Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, izmjenom GUP-a usvojenog 11. rujna 2025. godine određena je kao namjena D - javna i društvena. Riječ je o važnom iskoraku za kvalitetnije i odgovornije planiranje prostora u interesu lokalne zajednice, imajući u vidu da je upravo Vijeće mjesnog odbora, kao tijelo koje izravno predstavlja i zastupa interese susjeda, pokrenulo inicijativu za prenamjenu ove čestice s ciljem osiguravanja prostora za javne sadržaje, poručili su iz MO-a.

Od planova na toj parceli predlažu razvoj obrazovnih, kulturnih, sportskih te zdravstveno-socijalnih funkcija. Primjerice vrtić, prostor za dnevni boravak starijih osoba, kulturni centar ili sportsku dvoranu, kako su rekli.

- Kao Vijeće mjesnog odbora planiramo u narednom razdoblju provesti informativnu anketu među građanima kako bismo prikupili njihove prijedloge i potrebe vezane uz buduću namjenu prostora. Svi daljnji koraci morat će biti usklađeni sa strukom i važećom prostorno-planskom dokumentacijom, no smatramo ključnim uključiti i lokalnu zajednicu u taj proces, naveli su. Nova namjena zemljišta je 'javna i društvena' (D) | foto: screenshot Geoportal Zagreb

Neobična situacija u zemljišnim knjigama

Takva situacija ne odgovara planovima o stanogradnji u toj zoni o kojoj smo s čuli s druge strane. Glavno pitanje ostaje je li ranije ishođena građevinska dozvola, o čemu smo pitali ISPU, e-Dozvole, ali i GIP Pionir, no odgovor još nismo zaprimili. Informacije ćemo objaviti čim zaprimimo odgovore.

Na ovu temu za kraj valja spomenuti još jednu 'crticu', koja se tiče upisa u zemljišne knjige. Naime, kad smo krenuli istraživati, pomalo nas je zbunilo što smo u neslužbenom izvatku iz zemljišnih knjiga za predmetnu katastarsku česticu pronašli podatak da je pod upravljanjem Narodnog odbora Peščenica (to je tijelo koje više ni ne postoji, op.a.). No, nije u pitanju pogreška.

U Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, rečeno nam je da je čestica uistinu tako upisana u ZK. Što bi značilo da pripada Gradu. S druge strane, kako su nam pojasnili, to ne znači da zemljište nije prodavano ni da se na njemu ne može graditi. Prodaje su, proizlazi iz ovog podatka, samo provedene vanknjižno, a postojeći podatak u knjigama najvjerojatnije je iz 1950-ih i 1960-ih. Hoće li tu ili neće biti gradnje nisu nam znali reći. Kad se pak govori o budućnosti Pionirovog plana o realizaciji, s vremenom će se vidjeti razvoj situacije.