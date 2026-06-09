Omiljeni Amerikanac na Balkanu u kuću od 5.000 uložio 175.000 eura, dobio komforan život izvan mreže

Priča poznatog Amerikanca i njegove kuće od 5.000 eura u Hrvatskoj obišla je svijet, transformacija je neočekivana.

Da je adaptacija trošak, a ne štednja dokazao je Amerikanac Justus Reid nakon što je u 11 mjeseci adaptirao poznatu 'kuću od 5.000 eura'. Kuća koja je bila obrasla, bez priključka na vodovod i bez pristupne ceste, ali i priključka na električnu energiju danas je lijepa jednokatnica s funkcionalnim potkrovljem, uređenom terasom i vanjskom kuhinjom.

Doduše, do nje se i dalje vozi makadamom, a voda je iz spremnika. Ipak, posao preuređenja odavno je premašilo cijenu manje novogradnje u Zagrebu.

S 5 na 175 tisuća eura

Nešto manje od godinu dana, skoro svakodnevne videe o preuređenju kuće u Hrvatskom zagorju, Amerikanac Justus Reid započinjao je s 'Moja kuća od 5.000 eura...', a onda bi ispričao što u tom trenutku radi na objektu od oko 50 stambenih kvadrata i tko mu sve od susjeda pomaže.

No, vrlo brzo nakon početnih radova kuća više nije bila nekretnina od 5.000 eura jer, kako sam Reid govori, do zatvaranja gradilišta u nju je 'ulupano' oko 175.000 eura. Tu još i nije kraj troškova, no najzanimljivije je da Reid adaptaciju nikad nije ni planirao.

- U posljednjih 11 mjeseci ovu kuću sam transformirao iz obrasle kolibe u kuću za odmor iz snova. Renovacija nije bila u planu. Ovdje sam trebao živjeti oko tri mjeseca, raščistiti um i snimiti svoju priču o preživljavanju, a zatim ostaviti kuću da ju šuma još jednom 'proguta'. Bog je imao druge planove, govori Reid.

Kako kaže, čim je krenuo objavljivati o kupnji kuće i o tome da u njoj stanuje, priča je eksplodirala.

- Ljudi su htjeli još! Htjeli su vidjeti da renoviram ovu kuću. Nisu shvatili koliko bi takav potez bio neisplativ, zaključuje Reid. Svejedno, uputio se u adaptaciju i nije požalio.

Ubrzo zainteresirao i sponzore

U početku, radovi su se činili nemogućima. Kuća je bila zaraštena i skrivena u šumi. No, susjedi koji su dolazili svakodnevno, na početku su mu besplatno pomagali. Nije prošlo dugo, a za radove su se krenuli javljati i sponzori koji su na kraju 'pokrili' velik dio troška.

Sve je krenulo od krova, a Reid je, ulažući u posao oko 75.000 eura zarađenih preko Patreona, i uz pomoć sponzora koji su doprinijeli s okvirno 100.000 eura, na kraju sve uredio. Danas je na tavanu ugodan prostor za boravak gostiju, a na prvom katu je njegova spavaća soba. U prizemlju koje je kod prvog ulaska u objekt bilo prepuno pauka, izmeta i prljavštine, danas je kuhinja, i blagovaonica s manjom sofom, a za ugodan boravak u svakoj prostoriji su klime. Kuća je bila pomoćni objekt u vinogradu | foto: snimka zaslona, YT Usporedba: prije i nakon uređenja | foto: snimka zaslona, YT

Sprema nove pustolovine

K tome, Reid i njegovi susjedi, te radnici, uz pomoć sponzora izgradili su kupaonicu koje nije bilo, dogradili spremnik vode budući da kuća nije priključena na komunalnu infrastrukturu, a na krov su postavili solarne panele. Taj dio kući donosi struju, a prema Reidu, panele je bilo važno postaviti u smjeru gdje je najviše sunca.

Paneli su i na tendi iznad ljetne kuhinje i terase, a oko kuće je nekoliko manjih dograđenih objekata. Do završetka nedostaje još kamena za gabion poviše kuće, ali i završetak ceste do mjesta. Jer, Reid cijelo vrijeme ističe kako je njegova kuća i dalje teško dostupna.

Iako je na kraju dobio lijep objekt u kojemu je ugodno boraviti, radovi nisu bili jeftini i za te je novce (da nije bilo sponzorstava) Justus mogao kupiti noviji stan u Zagrebu. No, tada ne bismo pratili njegove pustolovine i željno iščekivali što je sad novog učinio sa svojom 'kućom za 5.000 eura' koja je to odavno prestala biti.

Nove slične objave možemo očekivati uskoro budući da je Reid najavio obnovu nova tri objekta koja je kupio, jednoga od 3.000, drugoga od 5.000 i trećeg objekta kupljenog za 8.000 eura.