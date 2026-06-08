Stručnjaci upozoravaju: Ove greške s klimom ponavljamo svakog ljeta, a dovode do kvarova i većih troškova

Lipanj je posljednji trenutak za pripremu prostora na ljetne vrućine. Građevinski sektor to najbolje osjeća - od stanogradnje i uredskih prostora do adaptacija i opremanja apartmana. Sve češći toplinski valovi mijenjaju način na koji gledamo klimatizaciju: klima uređaj više nije luksuz ni sezonski dodatak, nego ključan dio funkcionalnog i energetski učinkovitog prostora.

Stručnjaci upozoravaju kako velik broj korisnika i dalje radi iste pogreške. Klima uređaji kupuju se 'po kvadratima', zanemaruje se servis, a brojni ne koriste funkcije koje značajno smanjuju potrošnju energije i povećavaju kvalitetu boravka u prostoru.

Terrel Plus klima | Foto: Sinclair

Servis nije trošak nego ušteda

Dok temperature rastu, serviseri klima uređaja tradicionalno postaju 'nemoguća misija'. Upravo zato stručnjaci preporučuju da se servis napravi prije vrhunca sezone.

Redovno održavanje nije važno samo zbog zdravlja i kvalitete zraka, nego i zbog same potrošnje uređaja. Prljavi filteri i izmjenjivači tjeraju klimu da radi pod većim opterećenjem, što povećava račun za struju i skraćuje životni vijek uređaja.

Osnovni godišnji servis uključuje:

čišćenje i dezinfekciju filtera,

provjeru odvoda kondenzata,

čišćenje unutarnje jedinice,

kontrolu rada uređaja.

Generalni servis, koji se preporuča svakih nekoliko godina, uključuje i detaljno čišćenje vanjske jedinice te rastavljanje unutarnjih dijelova na kojima se nakupljaju bakterije, grinje i nečistoće.

Posebno je važno naglasiti kako neredovito održavanje može dovesti do većih kvarova upravo usred toplinskog vala, kada su serviseri prebukirani, a zamjenski dijelovi teško dostupni. Sky klima | Foto: Sinclair

Sinclair klima uređaji sa 7 godina jamstva

Nova generacija Sinclair klima uređaja dolaze uz čak 7 godina jamstva, a moderni sustavi koriste senzore prisutnosti, automatsko prilagođavanje rada i Wi-Fi upravljanje kako bi smanjili potrošnju energije i povećali komfor korisnika.

Posebno su zanimljive funkcije poput:

automatskog usmjeravanja zraka kako bi se izbjeglo direktno puhanje,

prepoznavanja prisutnosti ljudi u prostoru,

noćnog rada sa smanjenom potrošnjom,

filtracije zraka i uklanjanja alergena,

upravljanja putem mobilnih aplikacija.

Kod većih objekata i apartmanskih sustava sve više se koriste i centralizirana rješenja koja omogućuju nadzor više jedinica istovremeno, što investitorima i upraviteljima objekata značajno olakšava kontrolu troškova. Keyon klima | Foto: Sinclair

Hlađenje postaje dio planiranja gradnje

Klimatske promjene posljednjih godina potpuno su promijenile pristup projektiranju i opremanju objekata. Investitori danas sve češće traže kombinaciju kvalitetne izolacije, vanjske zaštite od sunca, ventilacije i učinkovitih rashladnih sustava.

U modernoj gradnji više nije dovoljno 'naknadno ugraditi klimu'. Sustav hlađenja postaje dio cjelokupnog energetskog koncepta zgrade. Uz pravilno dimenzioniranje, kvalitetnu ugradnju i redovan servis moguće je značajno smanjiti potrošnju energije i izbjeći situaciju u kojoj klima uređaj tijekom ljeta postaje najveći potrošač u kućanstvu.

A sudeći prema dugoročnim prognozama i sve češćim toplinskim udarima, pitanje više nije treba li nam kvalitetno hlađenje, nego koliko ćemo pametno u njega investirati. Više informacija potražite na Sinclair web stranici ili nazovite 01/66 08 009.