Stručnjaci upozoravaju: Ove greške s klimom ponavljamo svakog ljeta, a dovode do kvarova i većih troškova

Redovan servis, pravilan odabir i pametne funkcije mogu smanjiti troškove hlađenja i spriječiti kvarove tijekom najvećih vrućina.
Lipanj je posljednji trenutak za pripremu prostora na ljetne vrućine. Građevinski sektor to najbolje osjeća - od stanogradnje i uredskih prostora do adaptacija i opremanja apartmana. Sve češći toplinski valovi mijenjaju način na koji gledamo klimatizaciju: klima uređaj više nije luksuz ni sezonski dodatak, nego ključan dio funkcionalnog i energetski učinkovitog prostora.
Stručnjaci upozoravaju kako velik broj korisnika i dalje radi iste pogreške. Klima uređaji kupuju se 'po kvadratima', zanemaruje se servis, a brojni ne koriste funkcije koje značajno smanjuju potrošnju energije i povećavaju kvalitetu boravka u prostoru.
Dok temperature rastu, serviseri klima uređaja tradicionalno postaju 'nemoguća misija'. Upravo zato stručnjaci preporučuju da se servis napravi prije vrhunca sezone.
Redovno održavanje nije važno samo zbog zdravlja i kvalitete zraka, nego i zbog same potrošnje uređaja. Prljavi filteri i izmjenjivači tjeraju klimu da radi pod većim opterećenjem, što povećava račun za struju i skraćuje životni vijek uređaja.
Osnovni godišnji servis uključuje:
čišćenje i dezinfekciju filtera,
provjeru odvoda kondenzata,
čišćenje unutarnje jedinice,
kontrolu rada uređaja.
Generalni servis, koji se preporuča svakih nekoliko godina, uključuje i detaljno čišćenje vanjske jedinice te rastavljanje unutarnjih dijelova na kojima se nakupljaju bakterije, grinje i nečistoće.
Posebno je važno naglasiti kako neredovito održavanje može dovesti do većih kvarova upravo usred toplinskog vala, kada su serviseri prebukirani, a zamjenski dijelovi teško dostupni.
Sinclair klima uređaji sa 7 godina jamstva
Nova generacija Sinclair klima uređaja dolaze uz čak 7 godina jamstva, a moderni sustavi koriste senzore prisutnosti, automatsko prilagođavanje rada i Wi-Fi upravljanje kako bi smanjili potrošnju energije i povećali komfor korisnika.
Posebno su zanimljive funkcije poput:
automatskog usmjeravanja zraka kako bi se izbjeglo direktno puhanje,
prepoznavanja prisutnosti ljudi u prostoru,
noćnog rada sa smanjenom potrošnjom,
filtracije zraka i uklanjanja alergena,
upravljanja putem mobilnih aplikacija.
Kod većih objekata i apartmanskih sustava sve više se koriste i centralizirana rješenja koja omogućuju nadzor više jedinica istovremeno, što investitorima i upraviteljima objekata značajno olakšava kontrolu troškova.
Hlađenje postaje dio planiranja gradnje
Klimatske promjene posljednjih godina potpuno su promijenile pristup projektiranju i opremanju objekata. Investitori danas sve češće traže kombinaciju kvalitetne izolacije, vanjske zaštite od sunca, ventilacije i učinkovitih rashladnih sustava.
U modernoj gradnji više nije dovoljno 'naknadno ugraditi klimu'. Sustav hlađenja postaje dio cjelokupnog energetskog koncepta zgrade. Uz pravilno dimenzioniranje, kvalitetnu ugradnju i redovan servis moguće je značajno smanjiti potrošnju energije i izbjeći situaciju u kojoj klima uređaj tijekom ljeta postaje najveći potrošač u kućanstvu.
A sudeći prema dugoročnim prognozama i sve češćim toplinskim udarima, pitanje više nije treba li nam kvalitetno hlađenje, nego koliko ćemo pametno u njega investirati. Više informacija potražite na Sinclair web stranici ili nazovite 01/66 08 009.