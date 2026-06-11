Poljoprivredna zemljišta sve popularnija: Za cijenu boljeg ručka prodaje se oranica na tisuću kvadrata

Zanimljivo je da se na dražbama ne pojavljuju samo manje oranice i lokalne parcele, nego su sve češće u fokusu i prodaje većih voćnjaka.
Na dražbama se u Hrvatskoj mogu pronaći razne nekretnine - od stanova i kuća do šuma, livada i oranica. Cijene se znatno razlikuju: neke parcele postižu visoke iznose, dok se druge nude po vrlo niskim početnim cijenama. Jedna od takvih je i oranicau Andraševcu, na području Donje Stubice, koja se prodaje u sklopu stečajnog postupka društva Vilinske Poljane u stečaju.
Što se prodaje?
Na prodaju je poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 720, oranica Boki, ukupne površine 1.234 četvorna metra. Riječ je o parceli koja se nalazi u katastarskoj općini Andraševec, a upisana je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica.
Vlasnik zemljišta je spomenuto društvo u stečaju, koje je upisano kao jedini vlasnik. Prema dostupnim podacima iz zemljišnih knjiga, na nekretnini nisu upisani tereti.
Zašto se zemljište prodaje?
Prodaja se provodi u okviru stečajnog postupka. To znači da se imovina stečajnog dužnika prodaje kako bi se unovčila, a prikupljeni novac dalje raspoređuje prema pravilima stečajnog postupka.
Poziv na sudjelovanje u online nadmetanju objavila je Financijska agencija, na temelju zahtjeva za prodaju. Dražba se provodi putem sustava Fina Licitator, pod ID nadmetanja 60608, i označena je kao treća dražba.
Početna cijena i uvjeti
Početna cijena iznosi 332,00 eura, koliko je navedeno i kao utvrđena vrijednost zemljišta. Najmanji iznos za koji se ponuda može povećati, odnosno dražbeni korak, iznosi 10,00 eura.
Za sudjelovanje u nadmetanju potrebno je prethodno uplatiti jamčevinu od 33,20 eura. Uplata mora biti evidentirana na računu Fine najkasnije do 29. lipnja 2026. godine.
Poziv je objavljen 8. lipnja 2026. u 15 sati, a prikupljanje ponuda počinje 8. srpnja 2026. u 10 sati. Nadmetanje završava 20. srpnja 2026. u 9:59:59 sati, osim ako u posljednjih deset minuta stigne nova najpovoljnija valjana ponuda. U tom slučaju nadmetanje se produljuje za dodatnih deset minuta.
Zemljište se prodaje po načelu viđeno-kupljeno, što znači da kupac prihvaća nekretninu u postojećem stanju. Za sudjelovanje su potrebni pristup servisu e-Dražba, valjani digitalni certifikat, pravodobno uplaćena jamčevina i prijava za sudjelovanje.
Konačnu odluku o kupcu i prodajnoj cijeni donosi podnositelj zahtjeva za prodaju. Najpovoljniji ponuditelj preostali iznos mora uplatiti u roku od 15 dana od dana kada ga stečajni upravitelj obavijesti da je njegova ponuda prihvaćena.
Na dražbama se prodaju i veliki voćnjaci
Zanimljivo je da se na dražbama ne pojavljuju samo manje oranice i lokalne parcele, nego su sve češće u fokusu i prodaje većih voćnjaka te drugih poljoprivrednih površina. Jedan od takvih primjera je i sudska e-dražba za prodaju velikog voćnjaka Dolci, u vlasništvu ovršenika, tvrtke Impulscommerce, zagrebačkog poduzeća koje se našlo u stečaju.
Riječ je o zemljištu smještenom u katastarskim općinama Trnjani i Zadubravlje, upisanom u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu, koje se prostire na čak 146 hektara. Taj je slučaj dodatno privukao pažnju javnosti i zbog okolnosti povezanih s vlasničkom i poslovnom pozadinom tvrtke, pri čemu se spominjao i sin ministra Radovana Fuchsa.