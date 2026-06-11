Poljoprivredna zemljišta sve popularnija: Za cijenu boljeg ručka prodaje se oranica na tisuću kvadrata

Zanimljivo je da se na dražbama ne pojavljuju samo manje oranice i lokalne parcele, nego su sve češće u fokusu i prodaje većih voćnjaka.

Na dražbama se u Hrvatskoj mogu pronaći razne nekretnine - od stanova i kuća do šuma, livada i oranica. Cijene se znatno razlikuju: neke parcele postižu visoke iznose, dok se druge nude po vrlo niskim početnim cijenama. Jedna od takvih je i oranica u Andraševcu, na području Donje Stubice, koja se prodaje u sklopu stečajnog postupka društva Vilinske Poljane u stečaju.

Što se prodaje?

Na prodaju je poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 720, oranica Boki, ukupne površine 1.234 četvorna metra. Riječ je o parceli koja se nalazi u katastarskoj općini Andraševec, a upisana je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica.

Vlasnik zemljišta je spomenuto društvo u stečaju, koje je upisano kao jedini vlasnik. Prema dostupnim podacima iz zemljišnih knjiga, na nekretnini nisu upisani tereti. Ilustracija, oranica | Foto: Google maps, Canva

Zašto se zemljište prodaje?

Prodaja se provodi u okviru stečajnog postupka. To znači da se imovina stečajnog dužnika prodaje kako bi se unovčila, a prikupljeni novac dalje raspoređuje prema pravilima stečajnog postupka.

Poziv na sudjelovanje u online nadmetanju objavila je Financijska agencija, na temelju zahtjeva za prodaju. Dražba se provodi putem sustava Fina Licitator, pod ID nadmetanja 60608, i označena je kao treća dražba. Ilustracija, oranica | Foto: Google maps, Canva

Početna cijena i uvjeti

Početna cijena iznosi 332,00 eura, koliko je navedeno i kao utvrđena vrijednost zemljišta. Najmanji iznos za koji se ponuda može povećati, odnosno dražbeni korak, iznosi 10,00 eura.

Za sudjelovanje u nadmetanju potrebno je prethodno uplatiti jamčevinu od 33,20 eura. Uplata mora biti evidentirana na računu Fine najkasnije do 29. lipnja 2026. godine.

Kada se održava nadmetanje?

Poziv je objavljen 8. lipnja 2026. u 15 sati, a prikupljanje ponuda počinje 8. srpnja 2026. u 10 sati. Nadmetanje završava 20. srpnja 2026. u 9:59:59 sati, osim ako u posljednjih deset minuta stigne nova najpovoljnija valjana ponuda. U tom slučaju nadmetanje se produljuje za dodatnih deset minuta.

Zemljište se prodaje po načelu viđeno-kupljeno, što znači da kupac prihvaća nekretninu u postojećem stanju. Za sudjelovanje su potrebni pristup servisu e-Dražba, valjani digitalni certifikat, pravodobno uplaćena jamčevina i prijava za sudjelovanje.

Konačnu odluku o kupcu i prodajnoj cijeni donosi podnositelj zahtjeva za prodaju. Najpovoljniji ponuditelj preostali iznos mora uplatiti u roku od 15 dana od dana kada ga stečajni upravitelj obavijesti da je njegova ponuda prihvaćena. Ilustracija, oranica | Foto: Google maps, Canva

Na dražbama se prodaju i veliki voćnjaci

Zanimljivo je da se na dražbama ne pojavljuju samo manje oranice i lokalne parcele, nego su sve češće u fokusu i prodaje većih voćnjaka te drugih poljoprivrednih površina. Jedan od takvih primjera je i sudska e-dražba za prodaju velikog voćnjaka Dolci, u vlasništvu ovršenika, tvrtke Impulscommerce, zagrebačkog poduzeća koje se našlo u stečaju.

Riječ je o zemljištu smještenom u katastarskim općinama Trnjani i Zadubravlje, upisanom u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu, koje se prostire na čak 146 hektara. Taj je slučaj dodatno privukao pažnju javnosti i zbog okolnosti povezanih s vlasničkom i poslovnom pozadinom tvrtke, pri čemu se spominjao i sin ministra Radovana Fuchsa.