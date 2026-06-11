Kreće veliki projekt na Korčuli: Radovi probili budžet, a posao dobili top stručnjaci za morska gradilišta

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11. lipanj 2026.
Gradit će se sekundarni lukobran, novi valobranski objekt s podmorskim pragom, te modernizirati komunalna infrastrukture u luci Prigradica.
Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije donijela je Odluku o odabiru izvođača u sklopu natječaj za prvu fazu radova na dogradnji luke Prigradica, na otoku Korčuli. Riječ je o velikom projektu, čija je početna vrijednost iznosila 8.400.882,36 eura bez PDV-a.
Posao je dobila tvrtka Pomgrad inženjering, specijalizirana upravo za pomorske i obalne građevinske radove, koja će ga obaviti za 12.043.280,14 eura, odnosno za 9.634.624,11 eura bez PDV-a. Nije na odmet reći da je u okviru natječaja konkurirala još jedna velika tvrtka, Texo Molior s ponudom od 12.473.206,25 eura, odnosno 9.978.565 eura.
- Pregledom i ocjenom ponuda utvrđeno je da ponuda odabranog ponuditelja ispunjava sve uvjete i zahtjeve iz dokumentacije o nabavi te je ocijenjena valjanom. Primjenom unaprijed utvrđenog kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, ista je ostvarila najveći broj bodova. Ponuda premašuje procijenjenu vrijednost nabave za 14,69 % međutim Naručitelj će osigurati sredstva u visini ekonomski najpovoljnije ponude. Slijedom navedenog donesena je odluka o odabiru navedenog gospodarskog subjekta, stoji u Odluci.
Projekt Luka Prigradica u Općini Blato na Korčuli predviđa rekonstrukciju i dogradnju postojećeg lukobrana, izgradnju sekundarnog lukobrana te novi valobranski objekt s podmorskim pragom. Uz to, planira se i modernizacija komunalne infrastrukture u luci, uključujući vodovod, električnu mrežu i prometnu povezanost, čime se ne samo poboljšava funkcionalnost luke, nego se i strateški jača pomorska mreža prema otoku Korčuli.
Ističe se kako dogradnja luke ima višestruki značaj za lokalnu zajednicu. Stvaranje pouzdano zaštićenog zaklona za plovila od vjetrova i valova posebno je važno u uvjetima koji su dosad ograničavali sigurnost pristajanja. Novi vezovi omogućit će prihvat putničkih i izletničkih plovila tijekom cijele godine, što će značajno poboljšati prometnu povezanost otoka s kopnom.
Istovremeno, projekt otvara prostor za rast turističkog prometa i dodatnih gospodarskih prilika, čime se očekuje novi impuls lokalnoj ekonomiji. Za otočne stanovnike i lokalne obrtnike, unaprijeđena luka znači jednostavniji i sigurniji pristup resursima, bolju opskrbu te veće mogućnosti za sezonske i cjelogodišnje pomorske linije.
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09:44 4 d 07.06.2026
Planirano je da prva faza, koja uključuje rekonstrukciju glavnog lukobrana i nadogradnju komunalne infrastrukture, trebala bi trajati približno dvije godine od trenutka uvođenja izvođača u posao. A, ukoliko sve prođe prema planu, završetak prve faze očekuje se sredinom 2028. godine.
Nakon završetka prve faze predviđena je i druga faza projekta, koja uključuje izgradnju sekundarnog lukobrana i valobranskog objekta. Ovi dodatni zahvati omogućit će da luka u potpunosti funkcionira kao moderna, sigurna i funkcionalna luka s dovoljnim kapacitetom za veći broj plovila.
Prve vizualizacije već sada daju jasnu sliku budućeg izgleda luke, pokazujući kako će kombinacija modernih infrastrukturnih rješenja i strateškog planiranja omogućiti Prigradici značajno unapređenje pomorske povezanosti, sigurnosti i turističkog potencijala.
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