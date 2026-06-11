Otvorenje mundijala ugostit će čak tri građevine: Sve počinje na stadionu koji pamti Pelea i Maradonu

Svjetsko prvenstvo 2026. prvi će se put igrati u tri zemlje, s rekordnih 48 reprezentacija i čak tri ceremonije otvaranja.

Počinje jedan od najvećih sportskih događaja na svijetu, turnir koji će tijekom mjesec dana pratiti milijarde ljudi. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. prvi će se put održati u tri zemlje domaćina - Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, a bit će to i najveći Mundijal u povijesti, s 48 reprezentacija, 16 gradova domaćina i ukupno 104 utakmice.

FIFA je za početak turnira najavila i tri odvojene ceremonije otvaranja, po jednu u svakoj zemlji domaćinu. Prva će se održati u Mexico Cityju, prije utakmice Meksika i Južne Afrike, koja je po hrvatskom vremenu na rasporedu 11. lipnja u 21 sat. Dan kasnije, 12. lipnja u 21 sat po hrvatskom vremenu, Kanada će u Torontu otvoriti svoj nastup protiv Bosne i Hercegovine. Treće otvorenje slijedi u Los Angelesu, gdje će SAD protiv Paragvaja igrati u noći s 12. na 13. lipnja, u 3 sata po hrvatskom vremenu.

Prema najavama FIFA-e, ceremonije će spojiti glazbu, kulturu i nogomet te predstaviti posebnost svake zemlje domaćina. U Mexico Cityju su najavljeni Alejandro Fernandez, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Mana i Tyla, u Torontu Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, Jessie Reyez i drugi izvođači, dok će u Los Angelesu glavna zvijezda biti Katy Perry. Ondje će nastupiti i Future, Anitta, LISA, Rema i Tyla.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino poručio je da će otvorenja biti proslava glazbe, kulture i nogometa, ali i način da se prikaže raznolikost zemalja domaćina. Nakon uvodnih ceremonija, tri stadiona odmah će doći u središte pažnje: Mexico City Stadium, Toronto Stadium i SoFi Stadium u Los Angelesu.

Početak turnira na stadionu koji je već pisao povijest

Čast da otvori Svjetsko prvenstvo imat će Meksiko, koji će 11. lipnja u 21 sat po hrvatskom vremenu u Mexico Cityju igrati protiv Južne Afrike. Utakmica će se igrati na stadionu poznatom kao Azteca, jednom od najpoznatijih nogometnih stadiona na svijetu.

Riječ je o stadionu koji je već bio domaćin svjetskih prvenstava 1970. i 1986. godine. Upravo će zato 2026. ući u povijest kao prvi stadion koji je ugostio utakmice na tri različita Svjetska prvenstva. Na njemu su se igrala finala u kojima su posebnu ulogu imali Pele i Diego Maradona, dvojica najvećih nogometnih simbola prošlog stoljeća.

Mexico City Stadium otvoren je 1966. godine i ima kapacitet od 80.824 gledatelja. Danas ga koriste Club America, Cruz Azul i meksička reprezentacija, a kroz povijest su na njemu igrali i drugi meksički klubovi.

Meksiko će sve tri utakmice skupine igrati na domaćem terenu. Nakon otvaranja u Mexico Cityju, drugu utakmicu igrat će 19. lipnja u 3 sata po hrvatskom vremenu u Guadalajari protiv Južne Koreje, dok će se za treći susret skupine vratiti u Mexico City, gdje će 25. lipnja u 3 sata po hrvatskom vremenu igrati protiv Češke.

Stadion u Mexico Cityju neće biti važan samo na otvaranju. Ondje će se igrati i utakmica skupine K između Uzbekistana i Kolumbije, a zatim i po jedna utakmica šesnaestine finala i osmine finala. Drugim riječima, turnir počinje na stadionu koji već ima posebno mjesto u nogometnoj povijesti.

Počinje Svjetsko prvenstvo 2026. godine, stadioni | Foto: Wikimedia Commons, Toronto Argonauts

Najmanji stadion domaćin, ali s velikom ulogom

Kanada će svoj nastup na Svjetskom prvenstvu otvoriti 12. lipnja u 21 sat po hrvatskom vremenu u Torontu, utakmicom protiv Bosne i Hercegovine. Bit će to treći nastup kanadske reprezentacije na svjetskim prvenstvima, ali i povijesni trenutak za Toronto Stadium, koji će postati prvi kanadski stadion domaćin utakmice Svjetskog prvenstva.

Toronto Stadium bit će najmanji stadion među domaćinima turnira, s kapacitetom od 43.036 gledatelja, ali će imati važnu ulogu u grupnoj fazi. Ukupno će se ondje odigrati šest utakmica: pet susreta u skupinama i jedna utakmica šesnaestine finala.

Nakon utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine, u Torontu će se igrati još četiri susreta grupne faze. Među reprezentacijama koje će nastupiti na tom stadionu bit će Gana, Panama, Njemačka, Obala Bjelokosti, Hrvatska i Senegal. Hrvatska će ondje igrati protiv Paname 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu.

Kanada će sve tri utakmice skupine odigrati na domaćem terenu. Nakon otvaranja u Torontu, druge dvije utakmice igrat će u Vancouveru, na stadionu BC Place, 19. lipnja u ponoć po hrvatskom vremenu protiv Katara te 24. lipnja u 21 sat protiv Švicarske.

Toronto Stadium otvoren je 2007. godine i izgrađen je za Svjetsko prvenstvo do 20 godina, kojem je Kanada tada bila domaćin. Na tom je stadionu odigrano i finale tog turnira, u kojem je slavila Argentina, a Sergio Aguero osvojio je Zlatnu loptu i Zlatnu kopačku.

Stadion ima posebno mjesto i u novijoj povijesti kanadskog nogometa. Upravo je ondje Kanada pobjedom protiv Jamajke osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, čime je prekinula 36 godina dugu odsutnost s najveće nogometne pozornice. Sada će isti stadion ugostiti najveće Svjetsko prvenstvo u povijesti. Počinje Svjetsko prvenstvo 2026. godine, stadioni | Foto: Wikimedia Commons, Toronto Argonauts

Američko otvaranje pod krovom spektakla

Sjedinjene Američke Države svoj će nastup na Svjetskom prvenstvu otvoriti u Los Angelesu, na SoFi Stadium. Utakmica protiv Paragvaja igrat će se u noći s 12. na 13. lipnja, u 3 sata po hrvatskom vremenu.

Los Angeles će imati posebnu ulogu za američku reprezentaciju jer će SAD ondje otvoriti, ali i završiti grupnu fazu natjecanja. Nakon prve utakmice protiv Paragvaja, druga utakmica skupine igrat će se 19. lipnja u 21 sat po hrvatskom vremenu u Seattleu protiv Australije. Amerikanci će se zatim vratiti u Los Angeles, gdje će 26. lipnja u 4 sata po hrvatskom vremenu igrati protiv Turske.

Ukupno će se na stadionu u Los Angelesu odigrati osam utakmica Svjetskog prvenstva. Osim američke reprezentacije, u grupnoj fazi ondje će nastupiti i Paragvaj, Iran, Novi Zeland, Švicarska i Belgija, a stadion će potom ugostiti i tri utakmice nokaut-faze.

SoFi Stadium ima kapacitet od 70.492 gledatelja, otvoren je 2020. godine i najnoviji je stadion među odabranim domaćinima Svjetskog prvenstva 2026. Nalazi se u Inglewoodu, nedaleko od Pasadene i poznatog Rose Bowla, stadiona koji je 1994. bio domaćin finala Svjetskog prvenstva između Brazila i Italije.

Stadion je već dobro poznat američkoj sportskoj publici jer na njemu svoje NFL utakmice igraju Los Angeles Ramsi i Los Angeles Chargersi. Na istom je stadionu 2022. održan i Super Bowl LVI, u kojem su Ramsi pobijedili Cincinnati Bengalse 23:20.

Osim sportskih događaja, stadion je ugostio i brojne velike koncerte. Pod njegovim prepoznatljivim krovom nastupali su Taylor Swift, BTS i Ed Sheeran, a u ljeto 2026. isti će prostor postati jedna od najvažnijih pozornica svjetskog nogometa. Počinje Svjetsko prvenstvo 2026. godine, stadioni | Foto: Wikimedia Commons, Toronto Argonauts

Najveći Mundijal u povijesti

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će prvo koje se igra u tri zemlje i prvo na kojem nastupa 48 reprezentacija. Turnir će se igrati od 11. lipnja do 19. srpnja, a tri ceremonije otvaranja dodatno naglašavaju njegovu veličinu i posebnost.

Meksiko će otvoriti prvenstvo na stadionu koji je već obilježio nogometnu povijest, Kanada će dobiti svoj prvi stadion domaćin utakmice Svjetskog prvenstva, a SAD će svoj turnir započeti na jednom od najmodernijih stadiona na svijetu. Među reprezentacijama koje će nastupiti bit će i Hrvatska, koja na turnir dolazi nakon srebra 2018. i bronce 2022. godine.