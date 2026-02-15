Zbogom prolasku kroz 'štrik' i tuđa dvorišta: Engleski niželigaš počeo je top projekt izgradnje novog stadiona

Engleski Luton Town možda je pao sve do treće lige, ali ambicije kluba ostaju prvoligaške. U istoimenom gradu službeno je započela izgradnja novog stadiona Power Court, projekta koji označava kraj jedne nogometne ere i početak nove. Novi dom kluba trebao bi postati snažan simbol povratka, ne samo za Luton Town, nego i za cijeli grad.

Engleski nogometni klub Luton Town u samo je dvije godine iz Premier lige ispao sve do treće lige, no to nije poljuljalo ambicije kluba. Nakon što su prije nekoliko mjeseci predstavili dizajn novog stadiona, njegova je izgradnja sada i službeno započela. Time se simbolično opraštaju od legendarnog ulaza na gostujuću tribinu, gdje su se navijači do svojih mjesta probijali uskim stepenicama kroz dvorišta engleske radničke klase, između razapetih štrikova s rubljem koje se suši.

Početak izgradnje stadiona Power Court

Stadion Power Court u Lutonu ulazi u ključnu fazu razvoja, čime je simbolično označen početak izgradnje novog doma Luton Towna. Projekt neće promijeniti samo izgled stadiona, već će imati važnu ulogu i u budućem razvoju grada. Tvrtka Capital Sky, zadužena za realizaciju projekta, potvrdila je početak radova na zabijanju pilota na lokaciji budućeg stadiona Power Court. Riječ je o jednoj od najvažnijih faza gradnje, tijekom koje se u tlo postavljaju duboki temelji kako bi se osigurala stabilnost konstrukcije.

Prema riječima direktora Capital Skyja Martina Maloneyja, upravo je faza pilotiranja jedna od najkritičnijih u cijelom građevinskom procesu. Nakon dovršetka ove faze započet će izgradnja armirano-betonske nadkonstrukcije, koja će se realizirati u etapama, počevši od sjeverne tribine.

Novi dom Luton Towna

Novi stadion bit će kapaciteta oko 25.000 gledatelja, a projekt se provodi fazno kako bi se omogućila bolja kontrola troškova i dinamike radova. Izgradnja bi trebala trajati približno 26 mjeseci, a završetak je planiran uoči početka sezone 2028./2029.

Velik dio pripremne faze bio je usmjeren na podzemnu infrastrukturu. Projekt je uključivao izmještanje glavnog kanalizacijskog voda koji opslužuje oko 10.000 kućanstava, kao i izmjene toka rijeke Lea. Ovi složeni inženjerski zahvati značajno su produljili početne faze gradnje te povećali tehničku zahtjevnost projekta.

Lokalna zajednica u središtu projekta

Jedno od temeljnih načela razvoja stadiona Power Court jest angažman lokalnih tvrtki i radne snage. Većinu građevinskih radova izvode tvrtke s područja Lutona, pod nadzorom građevinskog partnera Limak. Trenutačno je na gradilištu angažirano više od 100 radnika, a očekuje se da će se taj broj do 2026. godine povećati na oko 300.

Projekt ima i snažnu obrazovnu i društvenu komponentu. U izgradnju je već uključeno sedam naučnika i pripravnika, a planirana su i dodatna stručna osposobljavanja. Kako ističe Maloney, cilj nije samo otvaranje radnih mjesta tijekom gradnje, već i razvoj dugoročnih vještina i zapošljavanje lokalnog stanovništva.

Novi stadion neće biti samo domaći teren Luton Towna. Power Court zamišljen je kao središnji dio šire strategije obnove gradskog središta, koja objedinjuje sportske, društvene i gospodarske ciljeve. Početak punog opsega radova predstavlja velik korak prema stvaranju stadiona koji će odgovarati ambicijama kluba i njegovim planovima za povratak u Premier ligu.