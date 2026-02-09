Predstavljen najveći stadion na svijetu! Na njemu će se igrati nogomet pred 135.000 ljudi

Svijet će dobiti najveći nogometni stadion – Trong Dong, koji se gradi u Hanoiju, glavnom gradu Vijetnama. Stadion će primati čak 135.000 gledatelja, a njegov dizajn inspiriran je vijetnamskom kulturom i nacionalnim simbolima. Zanimljivo, sve je to dio velikog projekta kojim Vijetnam pokazuje da ‘puca na veliko’ – uključujući i mogućnost domaćinstva Olimpijskih igara.

Stadioni se ne pamte samo po klubovima, dizajnu ili legendarnim utakmicama, već i po svojoj veličini, odnosno kapacitetu. Među najvećim svjetskim ‘teškašima’ danas se ističe Rungrado 1. svibnja u Sjevernoj Koreji, a slijede ga poznati nogometni stadioni poput Camp Noua u Barceloni i Estadio Monumentala u Argentini.

Na jugoistoku Azije uskoro se pojavljuje arena koja će ih nadmašiti. Riječ je o stadionu Trong Dong, koji se gradi u glavnom gradu Vijetnama, Hanoiju, a kada bude dovršen, postat će najveći stadion na svijetu – svjetski lider po kapacitetu, primajući čak 135.000 gledatelja.

Arhitektura inspirirana Vijetnamom

Unatoč rekordnim razmjerima i modernim tehničkim rješenjima, dizajneri odlučuju zadržati duboku nacionalnu simboliku. Oblik stadiona izravno se nadovezuje na brončane bubnjeve Đông Sơn, artefakte koji čine temelj vijetnamske kulture i identiteta. Fasadu krase karakteristični motivi ptice Lạc, što stadion čini prepoznatljivim simbolom Hanoja i kulturno važnim objektom, a ne samo sportskom arenom.

Trong Dong bit će isključivo nogometni stadion, što ga izdvaja od mnogih modernih višefunkcionalnih divova opremljenih atletskim stazama. Investitori u projekt ugrađuju niz naprednih tehnoloških rješenja. Stadion će imati najveći pokretni krov na svijetu i sustav pokretne travnate podloge, pri čemu izmjena ili uvlačenje travnjaka traje između šest i deset sati. Cijelu infrastrukturu podržavaju sustavi temeljeni na umjetnoj inteligenciji i modernim telekomunikacijskim rješenjima, što omogućuje maksimalnu funkcionalnost i fleksibilnost za različite događaje.

Grad unutar grada

Stadion je samo središnji dio šireg urbanog pothvata. Sportski kompleks dio je megaprojekta Olympic Sports City, koji obuhvaća nevjerojatnih 9.000 hektara. Investicija, vrijedna više od 35 milijardi eura, zamišljena je kao novi stambeni i sportski distrikt za oko 750.000 stanovnika.

Unutar predviđenih 411 hektara namijenjenih isključivo sportskoj infrastrukturi gradi se i manji stadioni, plivački centar te objekt posvećen e-sportu. Projekt uključuje sve potrebne objekte za organizaciju velikih međunarodnih natjecanja, poput Azijskih ili Olimpijskih igara. Infrastrukturu upotpunjuju bolnice, istraživački centar, hoteli, trgovački centri i opsežna prometna mreža, čime cijeli kompleks funkcionira kao samodostatni urbani ekosustav.

Brz tempo realizacije

Investiciju provodi privatni developer Vingroup, a pripreme teku iznimnom brzinom. Informacije o projektu počinju se širiti u medijima krajem 2025. godine, a 19. prosinca 2025. godine, na Dan nacionalnog otpora, održava se svečana ceremonija polaganja kamena temeljca.

Raspored radova iznimno je ambiciozan. Prema planu, stadion Trong Dong trebao bi biti dovršen do kolovoza 2028., dok se realizacija cijelog megaprojekta Olympic Sports City predviđa do 2035. godine.