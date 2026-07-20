Luksuz među kućicama: Novo naselje u kvartu koji je trebao biti Novi Zagreb sjeverno od Save

Arhitektonski prepoznatljive zgrade u Starom Trnju su novost, ali investitori bi mogli sve više ulagati u to područje. Povezano je, blizu su sadržaji.

Dok je zagrebačko naselje Savica vrlo izgrađeno i naseljeno, u susjednom Starom Trnju, izgrađenost je i dalje vrlo niska i rjeđa. Pogledom na kartu, u ovom području koje je prije polovice prošlog stoljeća 'preskočeno' kada se krenuo raditi Novi Zagreb, i danas su pretežito obiteljske kuće te brojne neizgrađene parcele. No, to se polako mijenja. Nakon što je u ulici Trnjanski nasip IV. investitor podigao Stambenu zgradu Trnje prema viziji arhitektonskog ureda Mikelić Vreš Arhitekti (MVA), kupnja parcela u svrhu novogradnje ne staje.

Dobra investicija

Prošle godine, ovu zgradu smo obišli u pratnji arhitekta Tomislava Vreša, koji je objasnio i logiku iza novogradnje u ulici Trnjanski nasip IV.. Da je riječ o dobroj lokaciji, nije trebao objašnjavati, jer su jasne pozitivne strane blizine Save i niže vertikalne izgrađenosti u naselju.

No, iz istog razloga u Starom Trnju nema dovoljno sadržaja. No, budući da bi se za nekoliko godina ulica mogla u cijelosti izmjeniti, što pak možda zainteresira i druge investitore, nije nemoguća i promjena sadržaja u zoni. Stambena zgrada Trnje bila je prva i jedina koju su osmislili i projektirali arhitekti iz ureda MVA, ali ne i jedina koju investitor gradi, kako nam je u obilasku objasnio Vreš.

- Cijene stanova očito su postale toliko visoke da je investitorima trenutno zanimljivo otkupiti kuće, srušiti ih i napraviti nove zgrade. Mi smo projektirali samo ovu, a iako smo s investitorom ostali u dobrim odnosima, razišli smo se oko nekih stvari. No, da pohvalim investitora koji je uspio otkupiti šest ili sedam - kuća što nije jednostavno i tu će realizirati zamišljene zgrade na zaokružen način, ispričao je arhitekt. Stanje dozvola s novim zgradama |foto: ISPU, snimka zaslona

Nove dozvole svake godine

U Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) vidi se da će se u dvije susjedne ulice graditi pravo novo naselje. Uz obiđenu zgradu, u Trnjanskom nasipu akt za građenje građevine od lipnja ove godine ima jedan projekt, uporabnu dozvolu dobila je građevina preko puta (još u 2024.), a u srpnju 2026. godine uporabna dozvola odobrena je za još dvije građevine u istoj ulici.

Još jedan akt za građenje usvojen je u kolovozu 2022. godine, ali bez daljnjeg razvoja s dokumentima za gradnju. U susjednom, Trnjanskom nasipu V. u svibnju je usvojen jedan, a u lipnju još jedan Akt za građenje za ukupno dva objekta. Zbog isplativosti ovakvog poteza investitorima, u narednim godinama u ovom dijelu grada mogu se očekivati nove dozvole za stambene projekte.