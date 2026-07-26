U Švicarskoj grade bolnicu budućnosti: Ima 110.000 kvadrata, a sve su prvo izveli u digitalnom modelu

Digitalno planiranje pomoglo je da se ova golema bolnica gradi brže, preciznije i uz manje pogrešaka.

Izgradnja nove zgrade Kantonalne bolnice Aarau jedan je od najvećih bolničkih projekata koji se trenutačno provode u Švicarskoj. Riječ je o golemom i tehnički zahtjevnom zahvatu, u kojem se od početka zajedno usklađuju potrebe liječnika, projektanata, arhitekata, izvođača i budućih korisnika.

Projekt pod nazivom 'Dreiklang' vodi Implenia kao glavni izvođač, a cijeli proces temelji se na BIM metodologiji. Zajednički digitalni model omogućio je da svi sudionici rade s istim podacima, ranije uoče probleme i smanje mogućnost pogrešaka na gradilištu.

Bolnica budućnosti na 110.000 četvornih metara

Nova zgrada imat će približno 110.000 četvornih metara površine. U njoj su planirana 472 bolnička kreveta, 130 mjesta za dnevnu skrb i 21 operacijska dvorana.

Objekt je podijeljen na tri glavne cjeline - ambulantni dio, funkcionalne i dijagnostičke prostore te stacionarne odjele. Iako su organizacijski odvojene, sve su cjeline projektirane kao jedinstven sustav, s naglaskom na kratke putove za osoblje i pacijente.

Uprava bolnice od početka je tražila partnera koji neće samo izvesti građevinske radove, nego će preuzeti koordinaciju cijelog složenog procesa. Iz bolnice ističu da su od glavnog izvođača očekivali tehničko znanje, organizacijsku sigurnost i sposobnost da rastereti investitora tijekom projektiranja i gradnje. bolnica u Švicarskoj | Foto: Implenia

Jedna kontaktna točka za cijeli projekt

Kod ovako velikog zahvata posebno je važno jasno podijeliti odgovornosti. Model glavnog izvođača investitoru omogućuje jednu središnju kontaktnu točku, umjesto zasebnog usklađivanja velikog broja projektanata, izvođača i dobavljača.

Projektni tim naglašava da takav način rada olakšava donošenje odluka i omogućuje rano prepoznavanje rizika. Problemi se tako pokušavaju riješiti još u digitalnom modelu, prije nego što postanu skupa i komplicirana prepreka na gradilištu.

Arhitekti uključeni u projekt ocjenjuju da ovakav bolnički kompleks zahtijeva izvođača koji može jednako kvalitetno odgovoriti na projektantske, tehničke i građevinske izazove. Posebno ističu podršku koju su dobili tijekom BIM projektiranja i koordinacije velikog broja instalacija.

bolnica u Švicarskoj | Foto: Implenia

BIM otkriva sudare prije dolaska na gradilište

Bolnice su među najzahtjevnijim građevinama za projektiranje. U njima se na relativno malom prostoru susreću ventilacija, grijanje i hlađenje, medicinski plinovi, elektroinstalacije, sofisticirana medicinska oprema i brojni sigurnosni sustavi.

Upravo je zato BIM imao važnu ulogu. Svi sudionici radili su u zajedničkom digitalnom prostoru, pa su se složena križanja instalacija i tehničkih sustava mogla uočiti u ranoj fazi.

Umjesto da se problem otkrije tek pri montaži, kada su kanali, cijevi ili kabelske trase već izvedeni, moguće ga je riješiti još tijekom projektiranja. Time se smanjuju zastoji, naknadni radovi i troškovi.

Izvođači instalacija navode da su iz modela unaprijed jasno mogli vidjeti što treba izvesti i kako se njihov dio posla uklapa s ostalim strukama. Koordinirani modeli zbog toga su, prema njihovim iskustvima, znatno smanjili broj pogrešaka. bolnica u Švicarskoj | Foto: Implenia

Liječnici i korisnici uključeni od početka

Projektiranje bolnice ne može se temeljiti samo na građevinskim nacrtima. Prostori moraju odgovarati stvarnim medicinskim i operativnim procesima, zbog čega su budući korisnici uključeni već u ranim fazama projekta.

Medicinski timovi definirali su potrebe pojedinih odjela, način kretanja pacijenata i osoblja te zahtjeve vezane uz opremu i svakodnevni rad. Ti su podaci zatim uneseni u projekt i razrađeni zajedno s projektantima i izvođačima.

Takav pristup omogućio je da se izvedbena rješenja provjere prije početka radova, a procesi dodatno optimiziraju. Cilj nije bio samo završiti zgradu u roku, nego osigurati da ona nakon otvaranja stvarno funkcionira onako kako je korisnicima potrebno. bolnica u Švicarskoj | Foto: Implenia

Digitalni blizanac ostaje nakon završetka gradnje

BIM model neće prestati biti koristan nakon što posljednji radnici napuste gradilište. Digitalna dokumentacija zgrade, zajedno s tehničkim podacima o ugrađenoj opremi i sustavima, postat će temelj njezina digitalnog blizanca.

U modelu će biti povezani podaci o pregledima, održavanju, proizvođačima i tehničkim karakteristikama pojedinih elemenata. Osoblje zaduženo za upravljanje zgradom tako će moći jednostavnije planirati servise, pratiti kvarove i pronaći potrebnu dokumentaciju.

Digitalni blizanac trebao bi olakšati i buduće preinake bolnice. Kako se medicinska tehnologija bude mijenjala, upravitelji će imati pouzdanu digitalnu osnovu za planiranje novih instalacija, opreme i prostornih prilagodbi.

Projekt ulazi u završnu fazu

Nova bolnica sada ulazi u završnu fazu gradnje. Arhitekti i projektanti projekt već opisuju kao ogledni primjer zajedničkog rada na velikom i složenom objektu.

Posebno važnim smatraju to što budući korisnici tijekom obilazaka prepoznaju rješenja koja su zajedno definirana prije nekoliko godina. Za projektni tim upravo je to potvrda da bolnica nije oblikovana samo prema tehničkim standardima, nego i prema stvarnim potrebama ljudi koji će u njoj raditi i liječiti se.