Galerija gradilišta u zimskim uvjetima: Ovako se u Alpama na -20 stupnjeva gradi luksuzni hotel

Zbog hladne zime su na gradilištu osigurane grijane prostorije i tzv. warm-up stanice gdje se radnici mogu ugrijati i presvući.
Dok većina gradilišta zimi usporava ili potpuno staje, visoko u švicarskim Alpama odvija se projekt koji prkosi vremenskim uvjetima. Na 1.450 metara nadmorske visine, u poznatom turističkom odredištu Andermatt, građevinski div Implenia gradi luksuzni hotel s pet zvjezdica 'The Alpinist Andermatt'. Riječ je o ambicioznom projektu koji će imati 66 hotelskih soba, 164 rezidencije, spa zonu, sportski centar, restorane, barove i parkiralište, a završetak je planiran za 2027. godinu.
No, iza impresivnih brojki krije se još impresivniji izazov - gradnja u ekstremnim zimskim uvjetima. Temperature se u siječnju prosječno kreću oko -9 °C, ali nerijetko padaju i do -20 °C, dok snijeg može pasti u količinama od jednog metra u vrlo kratkom vremenu. Unatoč tome, radovi ne staju. Kako ističe voditelj projekta Andreas Gruber, gradnja na toj visini zimi je 'uvijek svojevrsna avantura', ali uz pravilno planiranje, itekako izvediva.
Gradnja u takvim uvjetima zahtijeva potpuno drugačiji pristup. U Impleniji sve se planira kroz tri ključna elementa: ljude, materijale i strojeve, jer su svi osjetljivi na hladnoću.
Radnici su u središtu pažnje. Osigurana im je posebna zaštitna odjeća koja štiti od hladnoće i vlage, ali i omogućuje dovoljno slobode kretanja. Naime, rad u ukočenim rukama ili s promrzlim prstima povećava rizik od pogrešaka i ozljeda. Dodatni izazov je činjenica da fizički rad uzrokuje znojenje, a mokra odjeća na hladnoći brzo hladi tijelo. Zbog toga su na gradilištu osigurane grijane prostorije i tzv. warm-up stanice gdje se radnici mogu ugrijati i presvući.
Sigurnost kretanja također je ključna. Led i skliske površine stalna su prijetnja, ali korištenje soli nije opcija jer oštećuje beton. Umjesto toga koriste se zaštitne folije i pokrovi koji sprječavaju stvaranje leda i štite površine.
Materijali, posebice beton, predstavljaju poseban izazov. Na temperaturama blizu nule proces očvršćivanja gotovo se zaustavlja, pa se koriste različite tehnike kako bi se to spriječilo. Agregati se prethodno zagrijavaju, dodaju se posebni aditivi protiv smrzavanja, a mijenja se i sastav smjese. Nakon ugradnje beton se dodatno štiti i zagrijava. Vrijeme uklanjanja oplata se produžuje, a pri temperaturama nižim od -10 °C radovi se u potpunosti obustavljaju.
Ni strojevi nisu imuni na hladnoću. Baterije gube kapacitet, maziva mijenjaju svojstva, a pojedini uređaji postaju nepouzdani. Zbog toga se oprema čuva u grijanim prostorima i koristi neposredno prije rada. Strojevi poput kompresora i pumpi za beton često se dodatno štite kako bi mogli raditi bez prekida.
Poseban izazov predstavljaju dizalice. Na njihovim se krakovima nakupljaju snijeg i led, koji mogu pasti i predstavljati opasnost, čak i izvan gradilišta. Zato se krakovi stalno nadziru kamerama, a u slučaju nakupljanja leda područje se zatvara i pristupa se ručnom uklanjanju. U ekstremnim situacijama rad dizalice mora se potpuno zaustaviti.
Unatoč svemu, radovi napreduju. Konstrukcija je već podignuta do šestog kata, a plan je dovršiti još dvije etaže do proljeća. Paralelno se izvode betonski radovi, postavljaju drveni elementi fasade i započinju unutarnji radovi zahvaljujući snažnom sustavu grijanja od 200 kW.
Gradnja u Alpama zimi stalno je balansiranje između vremenskih uvjeta i tehničkih mogućnosti. Snijeg, vjetar i niske temperature mogu u svakom trenutku promijeniti planove, pa se radovi stalno prilagođavaju vremenskoj prognozi. Ponekad to znači prekid radova, a ponekad, jednostavno uzeti lopatu i čistiti snijeg umjesto graditi.
Ipak, projekt u Andermattu pokazuje da ni ekstremni uvjeti ne moraju biti prepreka. Uz precizno planiranje, koordinaciju i iskustvo, moguće je graditi sigurno i učinkovito čak i u srcu zime.
