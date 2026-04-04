Galerija: Susjedi grade mega lukobran, položili su i 17. keson veličine jednog nebodera

U Italiji se gradi najdublji lukobran u Europi. Sada je postavljen i 17. keson na morsko dno uz obalu Ligurije.

U susjednoj Italiji najavljuju se brojni veliki infrastrukturni projekti, uključujući i ambiciozne planove poput izgradnje najdužeg visećeg mosta na svijetu. No dok su neki još u fazi planiranja, drugi već napreduju punom parom. Među najvažnijima je izgradnja novog lukobrana u Genovi, koja predstavlja ključan projekt modernizacije talijanskog lučkog sustava.

Novi korak u izgradnji lukobrana

Gradilište novog genovskog lukobrana ušlo je u novu fazu koja je obilježena postavljanjem 17. kesona. Riječ je o jednoj od najvećih konstrukcija na projektu, betonskom elementu visokom 33 metra i dugom 67 metara, što odgovara visini zgrade od približno 11 katova.

Keson je proizveden u Vadu Ligureu, a njegova ugradnja predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji izvodi konzorcij PerGenova Breakwater, predvođen tvrtkom Webuild, u ime Lučke uprave Zapadnog Ligurskog mora.

Što je keson i koja mu je uloga?

Keson je masivna armiranobetonska konstrukcija koja čini temelj lukobrane. Nakon postavljanja na morsko dno, njegove šuplje komore pune se betonom kako bi postao kompaktna struktura sposobna izdržati snažne morske sile i raspršivati energiju valova.

Paralelno s postavljanjem kesona započela je i izgradnja nadgradnje lukobrane, dijela koji će biti iznad površine mora i omogućiti pristup luci. U konačnici će formirati kontinuirani zaštitni zid koji će štititi lučko područje, ali i vizualno promijeniti ulaz u luku.

Istodobno se proizvode i zaštitni blokovi, prefabricirani armiranobetonski elementi dimenzija 2,5 x 5 metara i visine do 2,5 metra. Njihova je funkcija dodatno stabilizirati bazu lukobrane i apsorbirati energiju valova.

Radovi na moru i ispod površine

Radovi se vrše usporedno na više razina. Ispod morske površine nastavlja se konsolidacija dna, pri čemu je već ugrađeno više od 4,5 milijuna tona šljunka i kamenog materijala. U toj fazi sudjeluje flota od desetak specijaliziranih plovila različitih kapaciteta, što omogućuje kontinuiran tijek radova.

Na otvorenom moru istodobno djeluje i flota za jaružanje koja je dosad uklonila gotovo 160.000 kubičnih metara sedimenta iz pristupnih kanala. Time se osigurava dovoljna dubina za prihvat brodova nove generacije, uz očuvanje pune operativnosti luke i poštivanje ekoloških standarda.

U blizini istočnog ulaza u luku izvode se i radovi na podzemnoj instalaciji nove cijevi za dovod morske vode za genovski akvarij. Iskopi se provode noću kako bi se izbjeglo ometanje lučkog prometa, uz stalnu koordinaciju svih uključenih službi.

Nova lukobrana imat će ključnu ulogu u zaštiti luke od jakih oluja te će omogućiti sigurnije manevriranje velikim brodovima duljine do 400 metara.

Lukobran u Genovi | Foto: Webuild

Još jedan mega projekt

Paralelno s radovima na lukobranu, u tijeku je i izgradnja nove željezničke veze između Milana i Genove, poznate kao Terzo Valico dei Giovi. Riječ je o jednom od najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata u Italiji.

Središnji dio projekta čini tunel Valico, dug 27 kilometara, koji je ujedno i najduža podzemna željeznička dionica u zemlji. Ukupno projekt obuhvaća oko 90 kilometara tunela kada se uračunaju sve povezane trase.

Pruga je projektirana za brzine do 250 km/h, a radovi se odvijaju na više od 30 lokacija istodobno, u neprekidnom režimu 24 sata dnevno. Dio tunela izgrađen je pomoću tunelskih bušilica, dok je veći dio izveden tradicionalnim metodama zbog složenih geoloških uvjeta.

Ovi projekti zajedno značajno će unaprijediti prometnu povezanost između Mediterana i unutrašnjosti Europe te dodatno učvrstiti ulogu Genove kao važnog logističkog čvorišta.