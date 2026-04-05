Galerija: Ovako se gradi istarski autobusni kolodvor, bit će jedan od najmodernijih u Hrvatskoj

Lithium SuperPack NG baterija (LSP NG)
Na bateriju LSP NG mogu se spojiti i najzahtjevnija trošila na plovilu poput bočnih potisnika i sidrenog vitla. To otvara nove perspektive primjene.
16:00 6 d 30.03.2026
05. travanj 2026.
Na prostoru od gotovo 7.000 četvornih metara gradi se suvremeni terminal s dvije jasno definirane cjeline.
Radovi na izgradnji novog autobusnog kolodvora u Rovinju napreduju u skladu s planiranom dinamikom, a ovih dana u tijeku je dovršetak posljednjeg betonskog nosača planiranih natkrivenih perona, čime projekt ulazi u sljedeću fazu izvedbe. Iako vremenske prilike u dijelu dosadašnjeg razdoblja nisu bile naklonjene tijeku radova, dinamika na gradilištu ocjenjuje se dobrom, a tijekom nadolazeće ljetne sezone izvođača očekuje jednostavniji dio zahvata. Do sada su izvedeni pripremni i zemljani radovi te dio armiranobetonskih konstrukcija.
Izgradnja autobusnog kolodvora Concetta jedan je od važnijih infrastrukturnih projekata Grada Rovinja, kojim će se realizirati i premještaj postojećeg autobusnog kolodvora na novu lokaciju. Radove izvodi Birčić gradnja iz Pule, dok nadzor provodi tvrtka Kling iz Rijeke.
Rovinj je jedan od najposjećenijih gradova na Jadranu, a njegov identitet uvelike počiva na uređenosti prostora i kvaliteti javne infrastrukture. Međutim, postojeći autobusni kolodvor, izgrađen još 1968. godine, odavno više ne prati razvoj grada. Smješten na frekventnom križanju ulica Carducci, Trg na Lokvi i M. Benussi, postao je prometno opterećenje, a putnicima već godinama pruža skromne uvjete.
Kako bi se smanjilo prometno zagušenje u staroj gradskoj jezgri i poboljšao pristup javnom prijevozu, Grad Rovinj još je 2021. predstavio plan preseljenja kolodvora na lokaciju Concetta, gdje je sada u tijeku izgradnja potpuno novog kompleksa koji će preuzeti sve funkcije postojeće postaje.
Na prostoru od gotovo 7.000 četvornih metara gradi se suvremeni terminal s dvije jasno definirane cjeline - osnovnom zgradom i prostranom nadstrešnicom s peronima. Sama zgrada zamišljena je kao moderan prizemni objekt tlocrtne površine 220 četvornih metara, u kojem će se nalaziti čekaonica s prodajom karata, sanitarni čvor te manji ugostiteljski objekt s vanjskom terasom.
Novi autobusni kolodvor projektiran je kako bi odgovorio na potrebe budućeg rasta prometa i osigurao protočnost, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada Rovinj bilježi najveći broj posjetitelja. Pod glavnom nadstrešnicom smješteno je šest natkrivenih perona, dok su na sjevernom dijelu kompleksa predviđena dodatna četiri nenatkrivena perona te dva parkirna mjesta za servisne potrebe.
Uz to, gradi se parkiralište s ukupno 29 mjesta, od kojih su dva namijenjena osobama s invaliditetom, te šest parkirnih mjesta za taxi vozila. Ulaz i izlaz iz kolodvora zadržani su na postojećim točkama – ulaz s Aleje Ruđera Boškovića, a izlaz na Ulicu Concetta, uz potrebne rekonstrukcije kako bi se nove interne prometnice optimalno uklopile u postojeću cestovnu mrežu.
Projekt više ne uključuje prvotno planirano podzemno parkiralište, čime je pojednostavljena izvedba i izbjegnuti su zahtjevni zahvati u tvrdoj stijenskoj podlozi, što je ujedno doprinijelo smanjenju ukupnih troškova.
