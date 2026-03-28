Kad međa postane fronta: Kako legalno sagraditi zid uz susjeda i preživjeti

Prvi korak za siguran zid na međi nije beton nego geodet, a sa susjedom je bolje biti dobar, iako i za drugu opciju ima lijeka.

Na našim prostorima malo je stvari veznih u nekretnine koje imaju tako snažan emotivni naboj kao – međa. Ta linija između dviju parcela često je puno više od pukog katastarskog podatka, te je predmet svađa, prekida dobrih odnosa i dugotrajnih sudskih sporova u kojima se izmjenjuju generacije jer, na žalost, nije rijetkost da se nesuglasice oko nekoliko centimetara zemlje prenose s koljena na koljeno.

Zidovi, ograde i živice pritom nisu samo građevine, nego i simboli odnosa među susjedima. Upravo zato pitanje 'mogu li graditi na međi?' redovito izaziva više emocija nego tehničkih dilema. No pravo ipak pokušava uvesti red u taj kaos i jasno definirati što se smije, a što ne.

Hrvatsko zakonodavstvo relativno precizno uređuje odnose između susjeda kada je riječ o građenju uz među ili na međi. Ključ je u razumijevanju kombinacije stvarno pravnih i građevinskih propisa. U nastavku donosimo pregled najvažnijih propisa, odnosno odgovor na pitanje: Kako podići zid uz među tako da se nitko ne može opravdano buniti?

Susjedska prava kao temelj

Temeljni propis za razumijevanje odnosa među susjedima je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, osobito njegova odredba o susjedskim pravima. Članak 100. tog Zakona definira susjedska prava kao ovlasti koje omogućuju uzajamno obzirno izvršavanje prava vlasništva. Upravo ova odredba često služi sudovima kao kriterij za procjenu sporova oko ograda i zidova.

To znači da vlasnik nekretnine ne može svoje pravo koristiti apsolutno, nego mora voditi računa o interesima susjeda. Zakon izričito propisuje da se ta prava moraju izvršavati tako da se susjeda što manje ograničava ili uznemirava. U praksi to znači da svaka gradnja uz među mora biti razumna i proporcionalna. Nije dovoljno da je nešto tehnički moguće, to mora biti i pravno dopušteno u kontekstu susjedskih odnosa.

Važno je naglasiti da susjed ima pravo zahtijevati određeno trpljenje ili propuštanje ako za to postoji zakonska osnova. To uključuje i situacije kada se radi o korištenju međe ili prostora uz nju. Drugim riječima, već na razini općih načela zakon jasno poručuje: sloboda gradnje završava tamo gdje počinje pravo susjeda. gradnja zida na međi | foto: Ivana Solar

Međa kao pravna kategorija

Prije bilo kakve gradnje ključno je znati gdje se međa točno nalazi. Članak 103. Zakona propisuje postupak uređenja međa kada su one sporne ili nejasne. Tako, ako su međašni znakovi uništeni ili ih nije moguće pouzdano utvrditi, svaki susjed može tražiti sudsku intervenciju. Sud tada među određuje prema katastarskom nacrtu, sporazumu stranaka ili posljednjem mirnom posjedu. To znači da se tek nakon što je međa jasno utvrđena može razmatrati bilo kakva gradnja uz nju.

Ovo je izuzetno važno jer gradnja na pogrešno utvrđenoj međi može dovesti do ozbiljnih pravnih posljedica. Naime, u praksi, mnogi sporovi proizlaze upravo iz pogrešnih pretpostavki o granici parcele.

Sudska odluka o međi ima konstitutivni učinak. Od trenutka kada stupi na snagu smatra se da vlasništvo seže do označene linije. Ako netko tvrdi suprotno, mora to dokazati. Dakle, prvi korak za siguran zid nije beton nego geodet.

Građenje na međi i prekoračenje

Najvažnije odredbe za samu gradnju nalaze se u člancima 152. do 155. Zakona. Članak 152. propisuje da građevina izgrađena na tuđem zemljištu bez znanja vlasnika pripada vlasniku tog zemljišta. To je izuzetno strogo pravilo koje praktično obeshrabruje bilo kakav 'slučajni' prelazak međe.

Uz napomenu kako vlasnik zemljišta može tražiti i uklanjanje građevine odnosno uspostavu prijašnjeg stanja. Ovdje je posebno važan članak 155., koji uređuje prekoračenje međe građenjem. On izričito daje pravo susjedu da zahtijeva vraćanje u prijašnje stanje ako je gradnjom zahvaćen dio njegove parcele. Drugim riječima, i minimalno 'ulijetanje' preko međe može rezultirati rušenjem dijela objekta.

Ipak, zakon poznaje i situacije poštenog graditelja, gdje se odnosi rješavaju naknadom vrijednosti zemljišta. No to su iznimke, a ne pravilo. Zaključak je u ovome kontekstu jasan, gradnja točno na međi ili uz nju mora biti precizna do centimetra. Svako odstupanje može imati skupe posljedice. gradnja zida na međi | foto: Ivana Solar

Zid na međi

Iako Zakon izrijekom ne uređuje svaki detalj o zidovima na međi, iz sustava odredbi proizlazi da su objekti izgrađeni točno na međi često u režimu suvlasništva. Analogija se može povući iz članka 104. o stablu na međi, koje pripada oboma susjedima. U praksi se isto načelo primjenjuje i na zidove ili ograde koji stoje točno na granici.

To znači da nijedan susjed ne može samostalno odlučivati o takvom zidu bez suglasnosti drugoga. Ako nema dogovora, sigurnija opcija je gradnja unutar vlastite parcele, uz poštivanje propisane udaljenosti. Time se izbjegava režim suvlasništva i potencijalni sporovi oko održavanja.

Također, troškovi izgradnje i održavanja zida na međi u pravilu se dijele, osim ako nije drugačije dogovoreno. Upravo zbog toga pravnici često savjetuju da se prije gradnje sklopi pisani sporazum sa susjedom. Time se kasnije izbjegavaju nesporazumi oko korištenja i popravaka. Zid na međi nije samo građevinski, nego i pravni projekt.

Udaljenosti i dozvole

Osim stvarno pravnih propisa, ključnu ulogu u ovoj problematici imaju i propisi iz područja gradnje, poput Zakona o gradnji i prostornih planova jedinica lokalne samouprave. Ti propisi određuju minimalne udaljenosti građevina od međe, koje često iznose tri metra, ali mogu varirati ovisno o planu.

U određenim slučajevima dopuštena je gradnja bliže međi ili čak na međi, ali uz posebne uvjete. To obično uključuje suglasnost susjeda i ispunjavanje tehničkih kriterija, primjerice bez otvora prema susjedu.

Građevinska dozvola ili glavni projekt moraju biti usklađeni s tim pravilima. Bez toga, čak i ako je odnos sa susjedom dobar, gradnja može biti nezakonita. Inspekcija može naložiti uklanjanje ili prilagodbu objekta.

Važno je naglasiti da se lokalni planovi razlikuju od općine do općine. Zato je prije gradnje nužno provjeriti konkretne uvjete za određenu lokaciju. Pravilo 'kod susjeda može, pa mogu i ja' u pravu ne vrijedi. gradnja zida na međi | foto: Ivana Solar

Kako izbjeći spor

I zaključak za kraj - gradnja na međi ili uz među u Hrvatskoj nije zabranjena, ali je strogo regulirana. Ključni koraci uključuju točno utvrđivanje međe, poštivanje susjedskih prava i pridržavanje građevinskih propisa.

Najsigurniji pristup je transparentan dogovor sa susjedom prije početka radova. Time se smanjuje rizik od kasnijih sporova i sudskih postupaka. Također, važno je imati urednu projektnu dokumentaciju i potrebne dozvole. U protivnom, čak i legalno započeta gradnja može postati problematična.

Zakoni i propisi RH jasno štiti vlasništvo i ne tolerira prekoračenje međe. S druge strane, potiče se razumno i obzirno ponašanje među susjedima. Upravo ta kombinacija pravila i međuljudskih odnosa određuje hoće li zid biti granica ili povod za novi spor koji će se ostaviti djeci i unucima u nasljedstvo.