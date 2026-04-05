Video: Susjedi su obnovili svoj najduži tunel, a ovako izgleda vožnja kroz novu cijev

Nedavno je na slovenskoj strani dovršena izgradnja druge cijevi tunela Karavanke, jednog od ključnih prometnih projekata u ovom dijelu Europe. Završetak radova popraćen je i objavom fotografija i videa na Facebook stranici Infopot, koja prati infrastrukturne projekte u Sloveniji, ali i na kanalima izvođača radova, turske kompanije Cengiz Holding.

Projekt je vodilo Društvo za autoceste Slovenije (DARS), a njegova vrijednost iznosi gotovo 115 milijuna eura bez PDV-a. Gradnja je započela 2020. godine, nakon početnih administrativnih i izvođačkih zastoja, te je kroz nekoliko godina prerasla u jedan od najznačajnijih infrastrukturnih zahvata u regiji.

Nova cijev duga je približno osam kilometara i povezuje Sloveniju i Austriju, pri čemu se veći dio trase nalazi na austrijskoj strani. Radove na slovenskom dijelu izvodio je spomenuti Cengiz, dok je završna faza uključivala ugradnju kompleksnih sigurnosnih, ventilacijskih i komunikacijskih sustava.

Projekt je zaključen nakon opsežnih testiranja opreme i sigurnosnih sustava, uključujući protupožarne i prometne instalacije. Iz DARS-a su istaknuli kako nova cijev predstavlja značajan doprinos boljoj povezanosti i protočnosti prometa kroz alpski koridor. Istodobno, naglašeno je da će se nakon puštanja u promet započeti obnova stare cijevi, čime projekt ulazi u svoju završnu fazu.

Zahtjevna gradnja i strateški značaj

Izgradnja druge cijevi tunela Karavanke ubraja se među tehnički najzahtjevnije infrastrukturne projekte u regiji, ponajprije zbog složenih geoloških uvjeta u planinskom masivu. Radovi su zahtijevali primjenu naprednih tunelograditeljskih metoda i kontinuirani nadzor kako bi se osigurala stabilnost iskopa i sigurnost radnika.

Projekt je prolazio kroz više faza, od probijanja tunela do završnih instalacijskih radova, uključujući sofisticirane sustave ventilacije, odvodnje i zaštite od požara. Tunel Karavanke već desetljećima predstavlja jedno od glavnih uskih grla na toj prometnoj ruti, zbog čega je proširenje bilo nužno.

Nova cijev dugoročno bi trebala smanjiti zastoje i povećati protočnost prometa, iako se puni učinci očekuju tek nakon završetka svih faza projekta. Osim prometnog, projekt ima i širi značaj jer dodatno povezuje logističke pravce i tržišta unutar Europe.

tunel Karavanke | Foto: Infopot, Cengiz Holding screenshot

Promet i funkcionalnost

Iako je nova cijev završena, promet kroz tunel zasad se ne odvija u punom profilu s dvije odvojene cijevi. Nakon puštanja nove trase u promet, postojeća cijev zatvara se radi temeljite rekonstrukcije.

Tijekom tog razdoblja promet se odvija dvosmjerno kroz novu cijev, što znači da se režim zasad ne razlikuje bitno od prijašnjeg. Rekonstrukcija stare cijevi procjenjuje se na oko 60 milijuna eura, a tek nakon njezina završetka tunel Karavanke funkcionirat će kao punopravni dvocijevni sustav s odvojenim smjerovima vožnje.

Stručnjaci upozoravaju da se smanjenje gužvi neće osjetiti odmah upravo zbog ovakvog faznog pristupa, no dugoročno se očekuje znatno povećanje sigurnosti i kapaciteta.

Prometna žila kucavica regije

Tunel Karavanke ima ključnu ulogu u povezivanju jugoistočne Europe s razvijenim tržištima Europske unije. Riječ je o jednom od najvažnijih cestovnih prijelaza između Slovenije i Austrije, koji koristi velik broj putnika i teretnog prometa.

Osim turističkog prometa, tunel je važan i za gospodarstvo, posebno za tvrtke koje ovise o brzom i pouzdanom pristupu zapadnoeuropskim tržištima. Upravo zato projekt druge cijevi ima strateški značaj koji nadilazi nacionalne okvire.

Nakon završetka obnove stare cijevi očekuje se potpuna transformacija prometnih uvjeta kroz Karavanke, uz veću sigurnost i manji rizik od zastoja. Time bi se dugoročno smanjilo opterećenje alternativnih pravaca, a promet kroz ovaj alpski koridor postao učinkovitiji i pouzdaniji.