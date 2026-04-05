Na čekanju je od 1982.: U 'urbanom čušpajzu' na istoku Zagreba gradit će se nova škola, ovako će izgledati

Nova osnovna škola u Dubravi dugo je bila na listi prioriteta. Sad je konačno odabrano idejno rješenje pa se može raspisati natječaj za izvođača.

NFO arhitekti poznati je arhitektonski ured u Zagrebu. Prema informacijama na stranicama arhitekata, rade svašta - od velikih javnih prostora i kulturnih znamenoitosti, do intimnijih, stambenih i komercijalnih projekata.

Nedavno su nam otkrili detalje o svojoj stambenoj 'kući' u Novoj Vesi, a ovih su dana u fokusu javnosti zbog novog projekta javne namjene, OŠ Dubrava. Ideja ovog ureda odabrana je kao najbolja na natječaju za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja. U obrazloženju ocjenjivačkog suda može se pročitati što je NFO-u privredilo prvo mjesto na natječaju i nagradu od 32.000 eura.

'Funkcionalno i oblikovno najuvjerljivije'

Zagrebačko naselje Dubrava dobit će novu, super modernu osnovnu školu. Izgradnju ove škole čeka se od davne 1982. godine, no urbanistički natječaj raspisan je tek u listopadu 2025. godine. Najbolji plan za oko 450 učenika rapoređenih u 16 razrednih odjela i dvije vrtićke skupine predškolskog programa ponudili su arhitekti iz ureda NFO, netom je objavljeno na stranicama Društva arhitekata Zagreba (DAZ).

Prva nagrada pripala je autorima Mateu Lioviću, Kati Marunici, Mirti Mesić, Nenadu Ravniću i Filipu Vidoviću te suradnicima, Marii Nikolaienko i Marinu Piršiću.

- U kontekstu složenosti natječajnog programa i raznovrsnosti ponuđenih projektnih prijedloga, ovaj rad predstavlja organizacijski, funkcionalno i oblikovno najuvjerljivije rješenje. Nada je Ocjenjivačkog suda da će ono, u kvalitetnoj suradnji s naručiteljem, a uz očekivanu tehničku i oblikovnu razradu doprinijeti unapređenju opće razine kvalitete zagrebačke školske arhitekture, stoji u obrazloženju ocjenjivača.

Jasna dispozicija i dobro uklapanje

U obrazloženju piše da je dispozicija u tri izdvojena volumena jasna te da precizno ulazi u širi prostor oko parcele. Glavnina programa, dalje je objašnjeno, smještena je u glavni nastavni volumen složenog presjeka, raščlanjenog na sjeverni dio koji je organiziran na dvije etaže te na troetažni južni dio.

- Osnovna kvaliteta ovog rada, mimo jasnoće organizacije pojedinih traktova i sklopova učionica, proizlazi upravo iz prostornog bogatstva ovog središnjeg prostora, navedeno je u obrazloženju rada.

Zasebna prizemna cjelina predškolskog odgoja i administracije na adekvatan je način izdvojena u odnosu na druge sklopove škole, istaknuto je. Sekvenca dolaska i odlaska roditelja s djecom je neposredna i jasna, vanjski prostor primjerene veličine i osigurane privatnosti, dalje navode ocjenjivači. Zbog djelomične zasjenjenosti glavnim volumenom škole ipak upozoravaju da je potrebna pažljiva kalibracija predloženog sekundarnog osvjetljenja vrtićkih jedinica kako bi se postigla optimalna razina dnevnog osvjetljenja.

'U urbanom čušpajzu'

Arhitekti pak naglašavaju da im je bilo važno novu zgradu prilagoditi 'karakteru zagrebačkog naselja Dubrava'. Dubravu opisuju kao 'nepredvidljivu, slojevitu i dinamičnu, s obzirom na heterogenost u pogledu mjerila, namjene i dobroćudnosti pojedinih lokaliteta', a može se reći da iste karakteristike preuzima i novi školski objekt.

- Predmetna parcela nalazi se baš u jednom takvom okolišu, svojevrsnom urbanom

'čušpajzu'. Kao odgovor na to, posebna je pažnja posvećena jasnoj prostornoj i programatskoj artikulaciji školskog kompleksa, pišu arhitekti.

Kroz sustav triju povezanih paviljonskih volumena sličnog oblikovanja, ali različitih proporcija i namjena ostvaruju fragmentiran, ali jedinstveni kompleks, kompaktnost volumena, ali i visoku prostornu čitljivost. Ovo su tri glavne karakteristike prvonagrađenog rada. Kompleks na kraju dobiva školski trg s parkom, unutarnje dvorišne prostore, mirne vrtove, ali i otvorena

sportska borilišta.

Sud jednoglasno odlučio o poretku

Najbolji rad odabran je na 5. sjednici ocjenjivačkog suda u sastavu od šest članova, s dvije članice tehničke komisije, održanoj 16. veljače 2026. godine. Ocjenjivali su se jasnoća i kvaliteta ideje, suvremenost i autentičnost, estetske i oblikovne kvalitete, funkcionalnost, ali i racionalnost, ekonomičnost, te provedivost rješenja.

Odluka o prvom pa tako i ostalim mjestima na natječaju donesena je jednoglasno. Prema odluci, na drugim mjestima su autori Ivan Jovićević, Dušan Đurović, Petar Laus sa suradnicima, trećerangirano je rješenje skupine autora Tin Nekoksa, Hana Perić, Vanja Rister. Slijede Burton Hamfelt i suradnici s četvrtom nagradom te Stefan Đorđević, Dalia Dukanac i Milan Karaklić s petom nagradom. Prvorangirani tim nagrađen je s iznosom od 32.000 eura, druga nagrada s 20.000 eura, treća s 12.000 eura, četvrta s 9.600 eura, i peta sa 6.400 eura bruto iznosa.