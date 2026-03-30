Nova cesta na istoku Zagreba: Na nju se dugo čekalo, a dio je novog ulaza u grad

Na istoku Zagreba, konačno mogu krenuti radovi na produžetku ulice Rudolfa Kolaka, nakon što su sklopljeni ugovori s odabranim izvođačima za izgradnju i nadzor. Podsjećamo, građevinske radove od 24 milijuna eura izvest će zajednica ponuditelja Strabaga i Belfryja. Projektantski nadzor obavljat će Inženjerski projektni zavod.

Do treće faze, skoro 3.000 metara

Znamo da je predmet projekta izgradnja produžetka ulice Rudolfa Kolaka u zagrebačkoj Dubravi. Izvest će se od raskrižja s Dankovečkom ulicom u istočnom dijelu ove gradske četvrti, do uklapanja na ulicu Emanuella Vidovića, na potezu dugom 2.865 metara.

U sklopu produžetka planira se i rekonstrukcija postojeće Kolakove, od Dankovečke do Risnjačke ulice, ali i rekonstrukcija Dankovečke, između ulice Mate Lovraka i Oporovečke. Prema podacima u javnoj nabavi, posao će potrajati 18 mjeseci, a 'dobila' ga je zajednica građevinskog diva Strabaga i Belfryja.

Za posao izvođača, zajednica je odabrana početkom veljače ove godine, s ponudom nešto nižom u odnosu na procijenjenu vrijednost radova, te nešto nižu od konkurentne zajednice ponuditelja. Naime, dok su Spegra kao nositelj i Belfry kao član posao ponudili napraviti za 23.556.537,19 eura bez uključenog PDV-a, zajednica ponuditelja Zagorje gradnje i Šušković-Građenja, koji su poslali ponudu od 24.943.119,33 eura bez uključenog PDV-a. Pogled na buduću produženu Kolakovu, s dograđene Branimirove | bauštela.hr

Jeftiniji od konkurencije

Kako stoji u oglasu, prva zajednica kao najpovoljnija je je predložena za sklapanje ugovora, a sporazum s naručiteljem, Gradom Zagrebom su sklopili 19. ožujka 2026. godine. Treba znati i da će posao podijeliti s podugovarateljima, Pomgrad Inženjeringom, koji će uzeti 1,8 posto posla za 443.797,70 eura, LED elektronikom, koji će dobiti 2,12 posto posla od 499.369,68 eura, te sa Strabagom SRL Rumuunjska, koji će raditi 0,42 posto zadatka za 100 tisuća eura.

Ugovor za radove netom je sklopljen i s odabranim projektantskim nadzorom, dioničkim društvom Inženjerski projektni zavod. S njima je sklopljen sporazum od 49.995 eura, bez uključenog PDV-a, a ugovaranje je obavljeno 20. ožujka ove godine za narednih 15 mjeseci.

Kakvo je stanje s izvlaštenjima?

Podsjećamo, kako smo nedavno pisali, izvlaštenja za produžetak i Kolakove, ali i nastavak Branimirove, i dalje traju pa je tako za treću fazu tog, drugog projekta, Grad Zagreb gotovo stopostotni vlasnik zemljišta, dok su za drugu etapu trase vlasnici 66 posto zemljišta. Za prvu fazu tog produžetka, preostalih četiri posto treba izvlastiti od Republike Hrvatske, a za drugu se rješava imovinsko-pravne odnose za neizvlašteni dio zemljišta, kako su početkom ožujka naveli iz Zagreba.

- Što se tiče postupaka izvlaštenja za tri etape Kolakove ulice, za ukupno 12 čestica donesena su privremena rješenja na temelju kojih je kao vlasnik upisan Grad Zagreb. Postupci će biti dovršeni nakon donošenja konačnih rješenja. Za dodatne tri čestice u postupku izvlaštenja još treba donijeti privremena rješenja, naveli su iz Grada Zagreba za projekt Rudolfa Kolaka.

Napomenimo i da je u ožujku 2025., u javnoj nabavi se našao natječaj za rekonstrukciju Kolakove, između Avenije Gojka Šuška i Dankovečke. Kako smo pisali, projekt je predvidio i izvedbu tramvajske pruge - koja bi se gradila od Maksimirske, po Aveniji Gojka Šuška do križanja s Ulicom Rudolfa Kolaka. Tračnice bi tu zatim skretale u Dankovečkoj, nastavljajući prema jugu - do Avenije Dubrava. No, to je zasad samo opcija koju uključuje projektni zadatak, a ne i fiksni plan.