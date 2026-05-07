Otvoreno gradilište najvećeg infrastrukturnog projekta na istoku Zagreba: Bageri stigli u Kolakovu

Produžetak Kolakove i Branimirove uključuje gradnju nešto manje od 7 kilometara novih cesta na području Dubrave i Sesveta.

Danas su započeli radovi na izgradnji treće etape produžene Ulice Rudolfa Kolaka, jednog od ključnih prometnih projekata za područje Dubrave i Sesveta. Treća etapa obuhvaća dionicu od produžene Branimirove ulice do Ulice Emanuela Vidovića, vrijednost radova iznosi 1,03 milijuna eura bez PDV-a, a rok izvođenja radova je pet mjeseci.

Izgradnja novih prometnica trebala bi otvoriti novi koridor sjeverno od Avenije Dubrava i Zagrebačke ceste, čime bi se rasteretile zagušene prometnice u istočnom dijelu grada. Građevinske radove izvest će zajednica ponuditelja Strabag i Belfry. Dok će projektantski nadzor obaviti Inženjerski projektni zavod.

Tri etape

Produžena Kolakova ukupno će biti duga 2.857 metara i gradit će se u tri etape. Preostale dvije etape kreću s izgradnjom također ove godine, a ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 25 milijuna eura bez PDV-a. Očekivani završetak radova je kroz dvije godine.

- Izgradnja produžene Kolakove i produžene Branimirove ulice jedan je od naših najvažnijih prometnih projekata u ovom mandatu. Danas krećemo s Kolakovom, a sljedeći mjesec krenut ćemo i s radovima na trećoj dionici Branimirove. Kao što sam najavio u izbornoj kampanji, izgradit ćemo novi prometni koridor sjeverno od Avenije Dubrava i Zagrebačke ceste koji će značajno rasteretiti postojeće prometnice u Dubravi i Sesvetama te unaprijediti kvalitetu života građana, poručio je gradonačelnik, Tomislav Tomašević. Produženje Kolakove i Branimirove| Foto: Grad Zagreb

Gotovo sedam kilometara novih cesta

Produžetak Kolakove i Branimirove bez konkurencije je najveći infrastrukturni projekt na istoku Zagreba. Uključuje gradnju nešto manje od 7 kilometara novih cesta na području Dubrave i Sesveta, a sve bi trebalo biti gotovo 2027.

Ukupna vrijednost projekata izgradnje prometnica produženja Kolakove i Branimirove ulice iznosi oko 50 milijuna eura bez PDV-a, koja se financira iz proračuna Grada Zagreba.

U sklopu III. etape Kolakove koja je danas krenula s izvođenjem radova, predviđena je izgradnja prometnice s dvije prometne trake, obostranih pješačko-biciklističkih staza, autobusnog stajališta, LED javne rasvjete, komunalne infrastrukture te uređenje zelenih površina. Poseban dio zahvata odnosi se na izgradnju tunelskog propusta preko potoka Čučerska Reka.

rasterećenje prometa produljenjem Kolakove i Branimirove | foto: Grad Zagreb

Četverotračna prometnica

Od Dankovečke do Branimirove, Kolakova ulica određena je GUP-om Grada Zagreba i Sesveta koji predviđa četverotračnu prometnicu. Zbog složenosti, kako smo već spomenuli, planirani su radovi u više etapa, pri čemu će se prema prvoj raditi jedan kolnik prometnice u cijeloj duljini zahvata, s po jednim prometnim trakom u svakom smjeru.

Druga etapa predviđa izgradnju drugog kolnika, čime će se u konačnici realizirati prometnica s dva odvojena kolnika. Na kraju radova, svaki kolnik imat će po dvije prometne trake odvojene zelenim pojasom u jednom smjeru, uz planirane pješačko-biciklističke staze.