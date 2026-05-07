Otvoreno gradilište najvećeg infrastrukturnog projekta na istoku Zagreba: Bageri stigli u Kolakovu

Dali najskuplju ponudu, ali prikupili najviše bodova: Splićani će sanirati najzapadniji zagrebački most
Smješten na zapadnom ulazu u grad, predstavlja ključnu vezu prema okolnim naseljima i zagrebačkoj obilaznici.
12:28 13 h 07.05.2026
07. svibanj 2026.
Produžetak Kolakove i Branimirove uključuje gradnju nešto manje od 7 kilometara novih cesta na području Dubrave i Sesveta.
Danas su započeli radovi na izgradnji treće etape produžene Ulice Rudolfa Kolaka, jednog od ključnih prometnih projekata za područje Dubrave i Sesveta. Treća etapa obuhvaća dionicu od produžene Branimirove ulice do Ulice Emanuela Vidovića, vrijednost radova iznosi 1,03 milijuna eura bez PDV-a, a rok izvođenja radova je pet mjeseci.
Izgradnja novih prometnica trebala bi otvoriti novi koridor sjeverno od Avenije Dubrava i Zagrebačke ceste, čime bi se rasteretile zagušene prometnice u istočnom dijelu grada. Građevinske radove izvest će zajednica ponuditelja Strabag i Belfry. Dok će projektantski nadzor obaviti Inženjerski projektni zavod.
Dali najskuplju ponudu, ali prikupili najviše bodova: Splićani će sanirati najzapadniji zagrebački most
Smješten na zapadnom ulazu u grad, predstavlja ključnu vezu prema okolnim naseljima i zagrebačkoj obilaznici.
12:28 13 h 07.05.2026
Zaboravite stari projekt Jarunskog mosta: Priča kreće ispočetka, a ovo su novi rokovi
Izgradnju Jarunskog mosta dugo se najavljuje, a cijela priča sada praktički kreće ispočetka. Zbog pravnih razloga, odbacuje se stari idejni projekt!
12:04 2 d 05.05.2026
Produžena Kolakova ukupno će biti duga 2.857 metara i gradit će se u tri etape. Preostale dvije etape kreću s izgradnjom također ove godine, a ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 25 milijuna eura bez PDV-a. Očekivani završetak radova je kroz dvije godine.
- Izgradnja produžene Kolakove i produžene Branimirove ulice jedan je od naših najvažnijih prometnih projekata u ovom mandatu. Danas krećemo s Kolakovom, a sljedeći mjesec krenut ćemo i s radovima na trećoj dionici Branimirove. Kao što sam najavio u izbornoj kampanji, izgradit ćemo novi prometni koridor sjeverno od Avenije Dubrava i Zagrebačke ceste koji će značajno rasteretiti postojeće prometnice u Dubravi i Sesvetama te unaprijediti kvalitetu života građana, poručio je gradonačelnik, Tomislav Tomašević.
Produžetak Kolakove i Branimirove bez konkurencije je najveći infrastrukturni projekt na istoku Zagreba. Uključuje gradnju nešto manje od 7 kilometara novih cesta na području Dubrave i Sesveta, a sve bi trebalo biti gotovo 2027.
Ukupna vrijednost projekata izgradnje prometnica produženja Kolakove i Branimirove ulice iznosi oko 50 milijuna eura bez PDV-a, koja se financira iz proračuna Grada Zagreba.
U sklopu III. etape Kolakove koja je danas krenula s izvođenjem radova, predviđena je izgradnja prometnice s dvije prometne trake, obostranih pješačko-biciklističkih staza, autobusnog stajališta, LED javne rasvjete, komunalne infrastrukture te uređenje zelenih površina. Poseban dio zahvata odnosi se na izgradnju tunelskog propusta preko potoka Čučerska Reka.
Od Dankovečke do Branimirove, Kolakova ulica određena je GUP-om Grada Zagreba i Sesveta koji predviđa četverotračnu prometnicu. Zbog složenosti, kako smo već spomenuli, planirani su radovi u više etapa, pri čemu će se prema prvoj raditi jedan kolnik prometnice u cijeloj duljini zahvata, s po jednim prometnim trakom u svakom smjeru.
Druga etapa predviđa izgradnju drugog kolnika, čime će se u konačnici realizirati prometnica s dva odvojena kolnika. Na kraju radova, svaki kolnik imat će po dvije prometne trake odvojene zelenim pojasom u jednom smjeru, uz planirane pješačko-biciklističke staze.
Prometnica će biti u koridoru usporednom s potocima Trnava i Čučerska reka, a potoci se zadržavaju kao otvoreni vodotoci i postat će ozelenjeno proširenje cjelovitog prometnog koridora.
Ne jedan, 3 stupa propadala su u Savu: Most je hitno saniran, sad ga čeka nova obnova, ali nikako do izvođača
Zagrebački mostovi većinom su zapušteni, a više od sanacije gradi se novo. Nakon Jadranskog, veću sanaciju konačno će dobiti i Podsusedski most.
16:22 8 d 29.04.2026
Na čekanju je od 1982.: U 'urbanom čušpajzu' na istoku Zagreba gradit će se nova škola, ovako će izgledati
Nova osnovna škola u Dubravi dugo je bila na listi prioriteta. Sad je konačno odabrano idejno rješenje pa se može raspisati natječaj za izvođača.
12:53 32 d 05.04.2026
Nova cesta na istoku Zagreba: Na nju se dugo čekalo, a dio je novog ulaza u grad
Novi istočni ulaz u Zagrebu otvorit će se završetkom dogradnje Kolakove i Branimirove ulice. Nastavak konačno može krenuti, a košta 24 milijuna eura.
16:44 38 d 30.03.2026
Galerija gradilišta: Uz simbol Trešnjevke na 25.000 kvadrata raste zgrada od 100 stanova
Nova zgrada niče na zemljištu pokraj kultne trešnjevačke Ljepotice. Zanimljivo, u njezinu gradnju utrošeno je najmanje 15.000 kubičnih metara betona.
10:52 14 h 07.05.2026
Opet pukla bruka kod susjeda, Kinezi spremili novac u džep: Tunel nije završen, a kada će – ne zna se!
Izgradnja tunela od 12 kilometara bila je preduvjet za nastavak financiranja mega projekta hidroelektrane. Kako tunel nije završen, novac je stopiran.
16:55 1 d 06.05.2026
Nove kazne za bauštelu na crno: Za neprijavljivanje radnika ide ime na stup srama i 8.000 eura državi
U tri godine u Hrvatskoj je otkriveno gotovo 2.000 radnika koji su radili na crno, a skoro polovica su bili stranici. No, to je tek početak.
16:03 2 d 05.05.2026
Ovo je plan za novu šetnicu i vodovod u staroj jezgri: Koristit će kamen iz lokalnih nazališta
S obzirom na uske gradske ulice, zahvati će se provoditi otvaranjem trase i uklanjanjem postojećih slojeva kolnika te polaganjem instalacija.
15:55 2 d 05.05.2026