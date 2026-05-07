Dali najskuplju ponudu, ali prikupili najviše bodova: Splićani će sanirati najzapadniji zagrebački most

Velik broj zagrebačkih mostova već je odavno nagrizao zub vremena. Većina ih je izgrađena još u prošlom stoljeću, dok su samo neki obnovljeni - poput Jadranskog cestovnog i Savskog pješačkog mosta.

Sa sigurnošću se može reći da se obnova provodi presporo, no iz Grada Zagreba redovito ističu kako bi istovremeno zatvaranje više mostova izazvalo prometni kolaps. Nakon obnove Jadranskog mosta sada konačno kreće i obnova Podsusedskog mosta, a nakon dugog iščekivanja poznato je i tko će biti izvođač radova - splitska tvrtka Spegra.

Riječ je o kompaniji koja je u Zagrebu sudjelovala u nizu prometnih infrastrukturnih projekata, od obnove spomenutih mostova do rekonstrukcije petlje na Slavonskoj aveniji i obnove nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Rekonstrukcija petlje još uvijek traje, dok bi sanacija nadvožnjaka trebala krenuti u lipnju.

Izabrana najskuplja, ali najpovoljnija ponuda

Što se tiče izbora izvođača, zapisnik s otvaranja ponuda otkriva kako su se za posao sanacije važnog zagrebačkog mosta javile kompanije Sitolor s ponudom od 2,95 milijuna eura, zajednica tvrtki Hidrostres i Mar s ponudom od 2,93 milijuna eura te Spegra s ponudom od 3,3 milijuna eura.

Iako se očekivalo da bi posao zbog niže cijene mogle dobiti druge kompanije, pokazalo se da je Spegrina ponuda prema ukupnim kriterijima javne nabave ipak bila najkvalitetnija. Kako stoji u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, ponuda društva Spegra odabrana je kao ekonomski najpovoljnija jer je ostvarila najveći ukupni broj bodova - 91,00.

Spegra je osvojila 44 boda za cijenu ponude, 22 boda za iskustvo glavnog inženjera IS1, 15 bodova za iskustvo voditelja radova IS2 te 10 bodova za jamstveni rok od 120 mjeseci. Time je nadmašila zajednicu ponuditelja Hidrostres i Mar, koja je ostvarila ukupno 86 bodova, te Sitolor s ukupno 72,29 bodova. Podsusedski most | Foto: baustela.hr

Most je u lošem stanju

Podsusedski most ide u izvanrednu sanaciju jer se nalazi u izrazito lošem stanju, a pritom je iznimno važan za promet na zapadu Zagreba. Smješten na zapadnom ulazu u grad, predstavlja ključnu vezu prema okolnim naseljima i zagrebačkoj obilaznici.

Tijekom pregleda provedenih između 2001. i 2024. godine utvrđen je niz ozbiljnih oštećenja - od korozije čeličnih elemenata i istrošene ili potpuno uništene hidroizolacije do problema s odvodnjom i unutarnjih oštećenja sandučastih nosača.

Poseban problem predstavljali su stupovi u koritu Save, koji su godinama bili izloženi eroziji i abraziji. Već se dugo zna da su upravo nestabilni stupovi, stari više od 100 godina, najveći problem Podsusedskog mosta.

Zabilježena su oštećenja na Podsusedskom mostu | foto: EOJN

Tri stupa propadala su u rijeku

Ne jedan, nego sva tri stupa bila su oštećena do te mjere da je njihova sanacija postala hitna. Još prije više od 15 godina provedeni su radovi kojima je spriječeno urušavanje konstrukcije u rijeku, što je navedeno i u dokumentu o stanju zagrebačkih mostova.

Nova sanacija, procijenjena na oko 3,6 milijuna eura, uključivat će niz ključnih zahvata. Na uzvodnoj strani mosta provodit će se temeljito čišćenje čeličnih površina, ugradnja novih pocinčanih limova i višeslojnih zaštitnih premaza. Isti postupci primijenit će se i na glavne nosače, konzole i ortotropnu ploču.

Ograda i čelični vijenac bit će potpuno zamijenjeni, dok će podne rešetke biti djelomično reciklirane ili zamijenjene novima. Na nizvodnoj strani uklonit će se dotrajali asfalt i hidroizolacija te postaviti novi zaštitni slojevi i asfaltni kolnik. Zamijenit će se i revizijski poklopci, brtve i ležajevi, a stupovi će dobiti dodatnu zaštitu posebnim premazima. Podsusedski most | Foto: baustela.hr

Stručni nadzor ponovno 'jeftin'

Ranije je donesena i odluka o stručnom nadzoru koji će pratiti radove na mostu. Nadzor će ponovno obavljati ponuditelj s osjetno nižom ponudom od procijenjene vrijednosti, što podsjeća na slučaj nadzora radova u Kranjčevićevoj ulici, koji je izazvao brojne reakcije.

U odnosu na procijenjenih 40 tisuća eura za stručni nadzor, odabrana je ponuda od svega 6.810 eura bez PDV-a. Posao je pripao zajednici ponuditelja Urbane ideje i Sanacije nova, a ugovor je sklopljen na razdoblje od 13 mjeseci. Zapisnik o otvaranju ponuda pokazuje da je uz odabranu pristigla još jedna, skuplja ponuda od 15 tisuća eura.