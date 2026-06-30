Korak bliže velikoj obnovi pruge s 14 mostova: Zagorjem će voziti brži vlakovi i stajati na novim peronima

Riječ je o važnoj regionalnoj pruzi koja povezuje Krapinsko-zagorsku i Varaždinsku županiju sa Zagrebom.

HŽ Infrastruktura punom parom priprema i provodi velike željezničke projekte, a na popisu je još jedan važan zahvat. Riječ je o izradi projekta rekonstrukcije željezničke pruge R201 Zaprešić - Zabok - Varaždin - Čakovec, na dionici od Zaboka, isključivo, do Budinščine, uključivo.

Prema podacima o nabavi, traži se izrađivač projektne dokumentacije za rekonstrukciju ove dionice, a procijenjena vrijednost usluge iznosi 2,1 milijun eura. Postupak se provodi kao otvoreni postupak, a predmet nabave su usluge tehničkog projektiranja.

Riječ je o važnoj regionalnoj pruzi koja povezuje Krapinsko-zagorsku i Varaždinsku županiju sa Zagrebom, ali i o pruzi koja ima značajnu ulogu u lokalnom, regionalnom i međunarodnom putničkom prometu.

Projekt ide u dvije faze

Projektni zadatak predviđa dvije velike faze. Prva se odnosi na modernizaciju prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava, bez elektrifikacije, u kolodvorima Bedekovčina, Zlatar Bistrica, Konjščina i Budinščina. U toj je fazi predviđena i izgradnja Park & Ride sustava.

Druga faza obuhvaća rekonstrukciju dionice Zabok - Budinščina za brzinu od 100 kilometara na sat. Time bi se pruga trebala tehnički unaprijediti, a promet učiniti sigurnijim, kvalitetnijim i učinkovitijim. U sklopu rekonstrukcije predviđena je i obnova kolosijeka za nosivost od 22,5 tona po osovini, uz maksimalno zadržavanje postojeće trase.

Na stajalištima Hum-Lug, Špičkovina, Hrašćina-Trgovišće, Poznanovec i Donji Lipovec planira se izgradnja bočnih perona te nadstrešnica za bicikle. Predviđeno je i uređenje srednjih cesta na željezničko-cestovnim prijelazima te rekonstrukcija i ugradnja elemenata prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava. Željeznička pruga Zabok Varaždin | Foto: HŽ Infrastruktura

Postojeća dionica ima ograničenja koja koče promet

Na promatranoj dionici najveća dopuštena brzina trenutačno iznosi 80 kilometara na sat, uz pojedina ograničenja zbog načina osiguranja skretnica. Pruga je uglavnom položena na niskom nasipu, a dijelom prolazi kroz usjeke i zasjeke.

U dokumentaciji se navodi da je odvodnja na pojedinim dijelovima problematična, da propusti nemaju dovoljnu širinu planuma te da kolodvori nemaju drenažne sustave. Na dionici su uglavnom ugrađene rabljene tračnice tipa 49E1 i drveni bukovi pragovi, dok je zastor većinom izveden od vapnenca. Na predmetnoj dionici nalazi se šest mostova i 78 propusta.

Nova signalizacija trebala bi povećati sigurnost

Velik dio projekta odnosi se na modernizaciju signalno-sigurnosnih uređaja, elektroničkih signalno-sigurnosnih sustava i opreme za osiguranje kolodvora. Dokumentacija mora obuhvatiti i sva potrebna sučelja s postojećim uređajima kako bi se promet tijekom radova mogao odvijati sigurno i uz što manje prekida.

Predviđen je i sustav daljinskog upravljanja i obrade podataka, odnosno SCADA sustav, koji će prikupljati, nadzirati i obrađivati sigurnosno relevantne podatke. U kolodvorima i službenim mjestima planiraju se elektronička komunikacija, informiranje putnika, videonadzor, kontrola pristupa i sustav tehničke zaštite.

Posebna pažnja posvećena je kabelskoj infrastrukturi. Projekt mora uključiti zaštitu postojećih kabela, polaganje novih optičkih i energetskih kabela, telekomunikacijske mreže te dostupnost infrastrukture za buduće održavanje. Željeznička pruga Zabok Varaždin | Foto: HŽ Infrastruktura

Kolodvori i stajališta dobit će novu rasvjetu i sustave zaštite

U sklopu elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava potrebno je riješiti elektroenergetski priključak, niskonaponski razvod, električne instalacije, vanjsku rasvjetu, sustav zaštite od djelovanja munje i zaštitno uzemljenje.

Nova vanjska rasvjeta planirana je na kolodvorima i stajalištima. Mora omogućiti sigurnost putnika, radnika i prometa, ali i smanjiti svjetlosno onečišćenje. Predviđa se i automatsko upravljanje rasvjetom preko kontrolera, senzora i komunikacijskih tehnologija, uz mogućnost daljinskog nadzora.

Kod zaštite od munje potrebno je analizirati postojeće sustave na kolodvorskim zgradama, dok se za nove objekte moraju projektirati odgovarajući sustavi zaštite ako se za to pokaže potreba.

Projektant mora izraditi dokumentaciju za sve zahvate

Projektni zadatak propisuje izradu tehničke dokumentacije u skladu s važećim zakonima, normama i pravilnicima. Glavni projekt mora sadržavati tehničke opise, proračune, nacrte, troškovnike, specifikacije materijala, programe kontrole i osiguranja kvalitete te sve potrebne elaborate.

Dokumentacija se izrađuje na hrvatskom jeziku, a projektant mora surađivati s HŽ Infrastrukturom, javnopravnim tijelima i ostalim uključenim stranama. Njegov je zadatak predložiti optimalna tehnička rješenja, poštovati posebne uvjete i osigurati da sva oprema i rješenja budu usklađeni s važećim propisima i tehničkim normama. Prema projektnom zadatku, dokumentacija se isporučuje u šest tiskanih primjeraka i šest primjeraka na elektroničkom mediju.