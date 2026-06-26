Zaštićena željeznička zgrada na pragu je promjene: Putnici bi napokon mogli ući u kolodvor 21. stoljeća

Za koprivnički kolodvor evaluiraju se ponude za projektnu dokumentaciju, a HŽ priprema obnovu još pet starih kolodvorskih zgrada.

Željeznički kolodvori diljem Hrvatske sve su češće tema obnove, a među objektima koji čekaju novo ruho je i kolodvor u Koprivnici. Dok se u blizini Koprivnice i šire regije priprema dokumentacija za obnovu još nekoliko starih kolodvorskih zgrada, za koprivnički kolodvor trenutačno je u tijeku javna nabava za izradu projektne dokumentacije.

Kako nam kažu iz HŽ Infrastrukture, postupak je u fazi evaluacije pristiglih ponuda. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 60 tisuća eura, a rok za njezinu izradu bit će godinu dana od potpisa ugovora. Tek nakon završetka projektiranja znat će se kada bi radovi mogli početi, koliko će trajati i kolika će biti njihova ukupna vrijednost.

Obnavlja se zaštićena centralna zgrada

Iz HŽ Infrastrukture pojašnjavaju da će radovi obuhvatiti najvažnije dijelove kolodvorske zgrade, ponajprije one kojima se svakodnevno koriste putnici, ali i službene prostore.

- Radovi će obuhvatiti uređenje i obnovu prostora za putnike, čekaonice, blagajni, sanitarnog čvora, službenih prostorija HŽ Infrastrukture te pročelje centralne prijamne zgrade koja je zaštićeno kulturno dobro. Radovi će, stoga, biti izvedeni u skladu sa smjernicama konzervatorskih službi, o čemu će također ovisiti konačan rok završetka, rekli su nam..

Projekt, međutim, neće obuhvatiti vanjski prostor ispred kolodvora. To znači da trg, pristupne površine i parkiralište zasad ostaju izvan ovog zahvata.

- Projekt ne obuhvaća uređenje prostora ispred kolodvora, trg, pristupne površine ni parkiralište. Parkiralište i trg planiramo urediti izvan ovog projekta, u suglasju s Gradom Koprivnicom, ali u ovoj fazi ne mijenja se njihova organizacija niti pristupni put kolodvoru, dodali su iz HŽ Infrastrukture. Željeznički kolodvor u Koprivnici ide u obnovu | Foto: HŽ infrastruktura

Još pet kolodvora čeka dokumentaciju za obnovu

Uz projekt koprivničkog kolodvora, HŽ Infrastruktura priprema i obnovu još pet prijemnih zgrada željezničkih kolodvora. U sustavu javne nabave pokrenut je postupak za izradu tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu kolodvora Đurmanec, Budančevica, Novi Marof, Perušić i Pitomača.

Nabava je podijeljena u pet grupa, po jednu za svaki kolodvor. Procijenjena vrijednost izrade dokumentacije iznosi ukupno 300 tisuća eura, odnosno po 60 tisuća eura za svaki pojedini projekt. Rok za izradu dokumentacije je 180 dana.

Zgrade stare i više od stoljeća

Kolodvorske zgrade obuhvaćene ovim postupkom građene su od kraja 19. do prve polovice 20. stoljeća. Većinom je riječ o samostojećim objektima uz kolosijeke, izvedenima od opeke ili kamena, s drvenim međukatnim konstrukcijama i bez toplinske izolacije.

Zgrada kolodvora u Đurmancu nalazi se u središtu mjesta, a ima prizemlje, kat i neuređeno potkrovlje, uz nadstrešnicu i neuređena parkirna mjesta. Zgrada u Budančevici, koja pripada Općini Kloštar Podravski, sastoji se od podruma, prizemlja, kata i tavanskog prostora. U prizemlju su javni i službeni prostori, dok su kat i potkrovlje stambene namjene.

Prijemna zgrada u Novom Marofu izvedena je kao razvedena prizemnica s tavanom i natkrivenom terasom te nije zaštićeno kulturno dobro. Kolodvorska zgrada u Perušiću izgrađena je 1920. godine na međunarodnoj pruzi M604 Oštarije-Knin-Split. Ima podrum, prizemlje, kat i neuređeno potkrovlje, a nosivi zidovi izvedeni su od kamena i opeke.

Zgrada kolodvora u Pitomači izgrađena je 1912. godine u obliku slova L. Ima podrum, prizemlje, kat i potkrovlje, pri čemu su u prizemlju javni i službeni prostori, a na katu stambeni prostor. Krovište je dvostrešno, a dio stolarije već je ranije obnovljen. HŽ sprema obnovu ukupno pet kolodvora | foto: screenshot, Projektni zadatak

Obnova uključuje projekte i 3D vizualizacije

Za svih pet zgrada predviđa se izrada dokumentacije za sveobuhvatnu obnovu. Ona će uključiti arhitektonske, građevinske i instalacijske projekte, projekt tehničke zaštite, izvedbenu dokumentaciju i troškovnike.

Projektanti će morati izraditi i dvije varijante budućeg korištenja prostora prikazane kroz 3D vizualizacije. Posebna pažnja posvetit će se usklađivanju prostora za putnike s europskim pravilima o pristupačnosti i pravima putnika u željezničkom prijevozu.