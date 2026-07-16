Novi dio autoceste na istoku Hrvatske: U planu kilometar spojne ceste, 'odlaze' i dva odmorišta

Dva odmorišta, Andrijevci, uklonit će se s autoceste A5 radi izgradnje novog čvora s krakovima i kilometrom spojne ceste. Cijena je nekoliko milijuna.

Posljednja dionica autoceste A5, od Belog Manastira do Mađarske granice do kraja je završena u listopadu 2025. godine te je puštena u promet. Završetkom tog projekta zaokružena je izgradnja hrvatskog dijela međunarodnog Koridora Vc u Hrvatskoj, u duljini od 88,6 kilometara. Cijeli potez sada povezuje granicu s Mađarskom na sjeveru s graničnim prijelazom Svilaj, na granici s BiH - na jugu.

No i nakon završetka trase, na A5 ima još posla. Za 7,5 milijuna eura, bez uključenog PDV-a, planira se izgraditi čvor Andrijevci. Uvjet natječaja Hrvatskih autocesta (HAC-a) je da izgradnja bude završena za 18 mjeseci.

Područje izgradnje

Na dionici Đakovo-Sredanci nedavno u cijelosti završene autoceste A5 koja na istoku Hrvatske povezuje granicu s Mađarskom s granicom s BiH, Hrvatske autoceste spremaju izgradnju novog čvora Andrijevci. Natječaj je otvoren u srpnju, a rok za dostavu ponuda je 18. kolovoza ove godine.

Za zainteresirane gospodarske subjekte, u javnoj nabavi je objavljen tehnički opis s detaljima projekta. Kako je navedeno u opisu, novi čvor gradio bi se na području općina Donji Andrijevci i Vrpolje u Brodsko-posavskoj županiji.

- Novi priključak omogućit će bolju i bržu povezanost okolnih naselja s mrežom autocesta te stvoriti preduvjete za gospodarski razvoj ovog dijela Slavonije, navedeno je u tom dokumentu.

Uklonit će se dva odmorišta

Čvor će biti izgrađen oko 400 metara južnije od prijelaza županijske ceste ŽC4202 preko autoceste. Najbliži postojeći priključci nalaze se u Đakovu, 16 kilometara sjevernije, i na čvoru Sredanci, pet kilometara južnije, stoji u tehničkom opisu.

Za novi čvor je navedeno i da je projektiran u tipu 'truba', s ukupno oko 1.130 metara krakova, ne računajući trake za ubrzanje i usporenje. Uz njega će se izgraditi i spojna cesta duga približno 960 metara, koja će se kružnim raskrižjem povezati sa županijskom cestom ŽC4202.

Prije početka gradnje potrebno je ukloniti postojeća odmorišta Andrijevci s obje strane autoceste te prilagoditi taj dio prometnice. Uz to, projekt uključuje i izmještanje instalacija, izgradnju kružnog toka, sustava oborinske odvodnje, nove prometne signalizacije i opreme te javne rasvjete, navedeno je u opisu. Kako će izgledati novi čvor | Foto: EOJN

U projektu nadvožnjak od 100 m

Kolnik na trakama za ubrzanje i usporenje izvest će se u više slojeva. Završni habajući sloj činit će asfalt SMA 16 debljine 4,5 centimetra, ispod kojeg dolaze vezni i nosivi asfaltni slojevi, cementom vezani nosivi sloj debljine 20 centimetara te 25 centimetara nevezanog kamenog materijala, može se pročitati u tehničkom opisu.

U opisu stoji da će se u okviru projekta graditi nadvožnjak preko autoceste A5. Objekt će biti dug 99,5 metara i širok 10,8 metara, a izvest će se kao integralna armiranobetonska konstrukcija s kontinuiranim nosačem preko četiri raspona. Takvo rješenje osigurava veću trajnost građevine i smanjuje troškove njezina održavanja.

Sve opisano, kako smo naveli, koštat će oko 7,5 milijuna eura, a gradilo bi se oko godinu i pol dana. Treba podsjetiti, ovaj iznos višestruko je manji od iznosa osiguranog za izvedbu novog mega čvora kojim će se autocesta A3 povezati s Požegom.

Još jedan važan čvor na istoku

Podsjetimo da je čvor Požega dio integralnog projekta izgradnje brze ceste od navedenog čvora Požega na autocesti A3 do Požege. Veći dio projekta, brza cesta do Požege, u ingerenciji je Hrvatskih csta, a u travnju 2018. sklopljen je zajednički Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa.

Ugovor za izgradnju čvora Požega na A3 potpisan je u veljači ove godine. U Požegi, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić i župan Brodsko-posavske, Danijel Marušić bili su prisutni na potpisivanju ugovora za radove vrijedne 17,54 milijuna eura, bez uključenog PDV-a.