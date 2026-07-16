Novi dio autoceste na istoku Hrvatske: U planu kilometar spojne ceste, 'odlaze' i dva odmorišta

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16. srpanj 2026.
Dva odmorišta, Andrijevci, uklonit će se s autoceste A5 radi izgradnje novog čvora s krakovima i kilometrom spojne ceste. Cijena je nekoliko milijuna.
Posljednja dionica autoceste A5, od Belog Manastira do Mađarske granice do kraja je završena u listopadu 2025. godine te je puštena u promet. Završetkom tog projekta zaokružena je izgradnja hrvatskog dijela međunarodnog Koridora Vc u Hrvatskoj, u duljini od 88,6 kilometara. Cijeli potez sada povezuje granicu s Mađarskom na sjeveru s graničnim prijelazom Svilaj, na granici s BiH - na jugu.
No i nakon završetka trase, na A5 ima još posla. Za 7,5 milijuna eura, bez uključenog PDV-a, planira se izgraditi čvor Andrijevci. Uvjet natječaja Hrvatskih autocesta (HAC-a) je da izgradnja bude završena za 18 mjeseci.
Na dionici Đakovo-Sredanci nedavno u cijelosti završene autoceste A5 koja na istoku Hrvatske povezuje granicu s Mađarskom s granicom s BiH, Hrvatske autoceste spremaju izgradnju novog čvora Andrijevci. Natječaj je otvoren u srpnju, a rok za dostavu ponuda je 18. kolovoza ove godine.
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Za zainteresirane gospodarske subjekte, u javnoj nabavi je objavljen tehnički opis s detaljima projekta. Kako je navedeno u opisu, novi čvor gradio bi se na području općina Donji Andrijevci i Vrpolje u Brodsko-posavskoj županiji.
- Novi priključak omogućit će bolju i bržu povezanost okolnih naselja s mrežom autocesta te stvoriti preduvjete za gospodarski razvoj ovog dijela Slavonije, navedeno je u tom dokumentu.
Čvor će biti izgrađen oko 400 metara južnije od prijelaza županijske ceste ŽC4202 preko autoceste. Najbliži postojeći priključci nalaze se u Đakovu, 16 kilometara sjevernije, i na čvoru Sredanci, pet kilometara južnije, stoji u tehničkom opisu.
Za novi čvor je navedeno i da je projektiran u tipu 'truba', s ukupno oko 1.130 metara krakova, ne računajući trake za ubrzanje i usporenje. Uz njega će se izgraditi i spojna cesta duga približno 960 metara, koja će se kružnim raskrižjem povezati sa županijskom cestom ŽC4202.
Prije početka gradnje potrebno je ukloniti postojeća odmorišta Andrijevci s obje strane autoceste te prilagoditi taj dio prometnice. Uz to, projekt uključuje i izmještanje instalacija, izgradnju kružnog toka, sustava oborinske odvodnje, nove prometne signalizacije i opreme te javne rasvjete, navedeno je u opisu.
Kolnik na trakama za ubrzanje i usporenje izvest će se u više slojeva. Završni habajući sloj činit će asfalt SMA 16 debljine 4,5 centimetra, ispod kojeg dolaze vezni i nosivi asfaltni slojevi, cementom vezani nosivi sloj debljine 20 centimetara te 25 centimetara nevezanog kamenog materijala, može se pročitati u tehničkom opisu.
U opisu stoji da će se u okviru projekta graditi nadvožnjak preko autoceste A5. Objekt će biti dug 99,5 metara i širok 10,8 metara, a izvest će se kao integralna armiranobetonska konstrukcija s kontinuiranim nosačem preko četiri raspona. Takvo rješenje osigurava veću trajnost građevine i smanjuje troškove njezina održavanja.
Sve opisano, kako smo naveli, koštat će oko 7,5 milijuna eura, a gradilo bi se oko godinu i pol dana. Treba podsjetiti, ovaj iznos višestruko je manji od iznosa osiguranog za izvedbu novog mega čvora kojim će se autocesta A3 povezati s Požegom.
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Podsjetimo da je čvor Požega dio integralnog projekta izgradnje brze ceste od navedenog čvora Požega na autocesti A3 do Požege. Veći dio projekta, brza cesta do Požege, u ingerenciji je Hrvatskih csta, a u travnju 2018. sklopljen je zajednički Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa.
Ugovor za izgradnju čvora Požega na A3 potpisan je u veljači ove godine. U Požegi, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić i župan Brodsko-posavske, Danijel Marušić bili su prisutni na potpisivanju ugovora za radove vrijedne 17,54 milijuna eura, bez uključenog PDV-a.
Ugovor su sklopili predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta, Boris Huzjan s direktorom Strabaga Veljkom Nižetićem i predsjednikom Uprave Osijek Koteks, Zoranom Škorićem - predstavnicima odabranog izvođača radova. Predviđeni rok za završetak je dvije godine od potpisivanja ugovora, dakle, početkom 2028. godine.
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