Nova vrijednost dijela najskuplje dionice autoceste je 468 milijuna: Po ovoj cifri, Indijci bi 'prošli'

Slavonija dobiva milijunski čvor na autocesti! Rušit će se odmorište i graditi kilometar spojne ceste
Hrvatske autoceste traže izvođača za novi čvor na A5, projekt vrijedan oko 7,5 milijuna eura.
16:53 3 d 26.06.2026
29. lipanj 2026.
Građevinska tvrtka iz Indije u prošloj nabavi bila je najjeftinija. Prema vrijednostima novog natječaja mogli bi proći - uz 'urednu' dokumentaciju.
Da je natječaj bio uspješno zaključen, novi dio autoceste do Dubrovnika već se mogao graditi. No, pripremljenih 380 milijuna eura za prve dvije poddionice ipak nije bilo dovoljno.
Natječaj je poništen jer su u oba slučaja pristigle ponude bile previsoke. Po novome, dva od tri dijela nove dionice mogla bi se graditi za 88 milijuna više, dakle, za 468 milijuna eura (bez uračunatog PDV-a). Nova procijenjena vrijednost znatno je bliže ponudama koje su pristigle na poništeni natječaj.
Polovicom lipnja pisali smo da su Hrvatske autoceste (HAC) pripremile novi natječaj za izgradnju dvije trećine 'najskuplje dionice autoceste u Hrvatskoj'. Dio je to nove prometnice na relaciji Metković-Dubrovnik, a natječaj je sada iz prethodnog savjetovanja prešao u javnu nabavu.
Objavljeni su natječaji za izgradnju prve dvije trase, poddionice od 9 kilometara između Rudina i Slanog, te dionice od 11,5 kilometara između Slanog i PUO Mravinjac. U odnosu na 201 milijun, nova vrijednost prvog natječaja je 248 milijuna eura, a za drugu poddionicu cijena je porasla sa 179 na 220 milijuna eura.
Rok za dostavu ponuda prilično je kratak, do 29. srpnja ove godine, odnosno točno mjesec dana od raspisivanja natječaja - a po otvaranju će se vidjeti ima li zainteresiranih kao i na prethodnom natječaju. I, još važnije, jesu li ponude u granicama procjene ili barem blizu procjenjene vrijednosti građevinskih radova. Podsjetimo, na prethodnim natječajima za obje poddionice, najpovoljnija bila je tvrtka Afcons Infrastructure Limited iz Indije. Hoće li i ovoga puta pristići i 'proći' njihova ponuda?
Slavonija dobiva milijunski čvor na autocesti! Rušit će se odmorište i graditi kilometar spojne ceste
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Podsjećamo i da prije poništenja nije manjkalo ponuda na natječaju. Za prvu poddionicu pristiglo je sedam, a za izgradnju druge dionice pet ponuda.
No, svi zainteresirani gospodarski subjekti daleko su premašili procijenjenu vrijednost ponuda. Najpovoljniju ponudu poslala je indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited - od 240 milijuna u prvom, odnosno od 214,5 milijuna eura za drugu, jeftiniju poddionicu.
Za izgradnju dijela između Rudina i Slanog najskuplji je bio Dogus Insaat ve Ticaret A.S. s ponudom od 370 milijuna eura bez uključenog PDV-a, a između Slano i PUO Mravinjac najskuplju ponudu od 328,9 milijuna eura bez PDV-a poslao je Strabag. Treba primijetiti, po ovim 'starim' iznosima, ponuditelj iz Indije 'prolazi' po cijeni. Hoće li se javiti na novi natječaj te hoće li iz 'druge' odgovarati natječajna dokumentacija, još će se vidjeti.
Napomenimo, teren je težak, zbog čega su i procijenjene vrijednosti izgradnje pa i pristigle ponude u javnoj nabavi toliko visoke, a o čemu se u više navrata govorilo i pisalo u medijima. A, kako stoji u tehničkom opisu ovog golemog projekta na jugu Hrvatske, Dubrovačko-neretvanska županija zbog svojeg rubnog geoprometnog položaja ima otežanu prometnu povezanost s ostatkom Hrvatske.
- Ograničenja proizlaze iz njezina izduženog položaja uz Jadransko more, blizine državne granice, teritorijalne presječenosti Bosnom i Hercegovinom te zahtjevnog, brdovitog reljefa. Dodatni problem predstavlja stanje Jadranske turističke ceste, koja je zbog nedovoljnog održavanja, nepovoljnih prometno-tehničkih karakteristika i neriješenih prolazaka kroz naselja nedostatna za suvremene prometne potrebe, piše u tehničkom opisu, no može se vidjeti da su problemi povezanosti usko povezani s izazovnim terenom.
Zbog opisanih specifičnosti županija zahtijeva poseban pristup u planiranju prometne infrastrukture kako bi se poboljšala povezanost i potaknuo regionalni razvoj. Ključni infrastrukturni projekt je buduća autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, te se željno iščekuje početak gradnje prvih dviju poddionica.
Uz to, još se treba otvoriti natječaj za treću i posljednju poddionicu, od PUO Mravinjac do Osojnika. Posljednji puta, o statusu ovog projekta izvjestili smo ovdje.
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