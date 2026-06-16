Ponavlja se natječaj za A1 do Dubrovnika, budžet pojačan: Skoro pola milijarde € za dvije dionice i 8 tunela

Nakon propalog natječaja za koji nisu osigurana sredstva u skladu s tržišnim zahtjevima, HAC ponavlja javni poziv pojačan za 88 milijuna eura.

Hrvatske autoceste (HAC) uhvatile su se zahtjevnog posla pripreme ponovljena dva ogromna natječaja za izgradnju infrastrukture koja nosi epitet najskuplje dionice autoceste u Hrvatskoj, a obuhvaća konstrukciju moderne prometnice na relaciji Metković-Dubrovnik. U 'igri' su trenutno dvije dionice, Slano – PUO Mravinjac i Rudine – Slano, čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 468 milijuna eura.

Projekt je trenutno u fazi javnog savjetovanja do 23. lipnja. Nakon ovog datuma očekuje se raspisivanje natječaja koji nestrpljivo čekaju mnogi, među kojima su izgledno i sve tvrtke koje su poslale ponude za obavljanje ovog velikog posla u sklopu prvog natječaja, njih desetak.

A1 do Dubrovnika | foto: screens hot EOJN

Loša procjena vrijednosti

Podsjetimo, HAC je poništio natječaj za izgradnju prve dvije od tri poddionice autoceste A1 prema Dubrovniku, gotovo godinu dana nakon otvaranja pristiglih ponuda. Razlog poništenja je činjenica da su sve zaprimljene ponude premašile procijenjenu vrijednost nabave i iznos sredstava predviđen za realizaciju projekta.

Natječaj bio je procijenjen na ukupno 380 milijuna eura bez PDV-a, od čega se 201 milijun odnosio na dionicu Rudine – Slano, a 179 milijuna na dionicu Slano – PUO Mravinjac. Najnižu ukupnu ponudu dostavila je indijska tvrtka Afcons Infrastructure, no i ona je bila znatno viša od procijenjene vrijednosti projekta. Treba reći i da je za poddionicu Rudine–Slano odbijeno sedam ponuda, dok je za dionicu od Slanog do PUO-a Mravinjac odbijeno svih pet pristiglih ponuda.

Nakon poništenja postupka HAC je za novi natječaj povećao procijenjenu vrijednost radova na ukupno 468 milijuna eura bez PDV-a, čime se nastoji prilagoditi aktualnim tržišnim cijenama građevinskih radova. Riječ je o povećanju budžeta od 88 milijuna eura, odnosno od približno 23,2 posto u odnosu na prvotni natječaj.

Rudine - Slano

Natječaj za izgradnju poddionice Rudine – Slano u ponovljenom izdanju ima procijenjenu vrijednost od 248 milijuna eura, odnosno vrijednost je povećana sa 201 na 248 milijuna eura, što predstavlja rast od 47 milijuna eura odnosno 23,4 posto.

Natječaj obuhvaća izgradnju sedam kilometara autoceste između Rudina i Slanog, uključujući čvorišta Rudine, Doli i Slano s pripadajućim spojnim cestama. U sklopu projekta predviđena je i izgradnja brze ceste između Đonte Doli i čvorišta Doli, čvorišta Ston, putnih prijelaza, prolaza, paralelnih cesta te Centra za održavanje i kontrolu prometa i vatrogasne postaje u Slanome.

Na trasi su predviđena četiri tunela - Katina, Krkojenova Glavica, Resova Glavica i Zabreže. Kao i nekoliko velikih vijadukata koji će omogućiti prolazak kroz zahtjevan teren Dubrovačkog primorja. Projekt uključuje i brojne nadvožnjake, podvožnjake, prolaze za lokalni promet te sustave odvodnje i vodoopskrbe.

Također, u Slanome će biti izgrađeni Centar za održavanje i kontrolu prometa te vatrogasna postaja za potrebe buduće autoceste. Završni radovi obuhvatit će postavljanje prometne signalizacije i opreme, zaštitu od buke te krajobrazno uređenje prostora uz trasu.

A1 do Dubrovnika | foto: screens hot EOJN

A1 do Dubrovnika | foto: screens hot EOJN

A1 do Dubrovnika | foto: screens hot EOJN

Slano – PUO Mravinjac

Natječaj za izgradnju poddionice Slano – PUO Mravinjac u ponovljenom izdanju ima procijenjenu vrijednost od 220 milijuna eura, odnosno vrijednost je povećana sa 179 na 220 milijuna eura, što predstavlja rast od 41 milijun eura odnosno 22,9 posto. Obuhvaća izgradnju dionice od Slanoga do područja Mravinjca u duljini od oko 11,5 kilometara.

Projekt obuhvaća izgradnju dijela autoceste na dionici Rudine – Osojnik sa spojnim cestama, podijeljenog u više faza. Planirana je izgradnja novih dijelova trase autoceste, tunela, vijadukata, podvožnjaka i nadvožnjaka koji omogućuju sigurno odvijanje prometa kroz zahtjevan teren. I ovdje su u sklopu projekta predviđeni tuneli Kolomnić, Debela Ljut, Crvena Greda i Grdanj Vrh te više vijadukata preko prirodnih prepreka.

Projekt uključuje i lokalne prijelaze, servisne i paralelne ceste kako bi se osigurala povezanost okolnih naselja. U sklopu dionice predviđena je izgradnja budućeg odmorišta Mravinjac s pripadajućim prometnim priključkom te vatrogasne postaje za potrebe održavanja i sigurnosti prometa.