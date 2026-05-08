Milijunska modernizacija autocesta: Nakon 20 godina HAC ugrađuje čak 442 uređaja za upravljanje

Hrvatske autoceste (HAC) pripremaju projekt zamjene svjetlosne promjenjive prometne signalizacije na autocestama. Posao ima procijenjenu početnu vrijednost na 2,1 milijuna eura, a objava natječaja se očekuje nakon 11. svibnja do kada se nalazi u javnom savjetovanju.

Pod pojmom svjetlosno promjenjive signalizacije, kao dijela vertikalne prometne signalizacije, podrazumijevaju se znakovi koji se mogu upravljati ručno ili automatski kroz unaprijed definirane prometne algoritme. Ova vrsta signalizacije često se označava i međunarodnom kraticom VMS (Variable Message Signs). Njihova implementacija omogućuje fleksibilno upravljanje prometom i povećava razinu sigurnosti svih sudionika.

Takvi znakovi imaju ključnu ulogu u regulaciji prometa na autocestama jer omogućuju pravovremeno informiranje vozača o opasnostima, ograničenjima ili korisnim informacijama. Njihova funkcija posebno dolazi do izražaja u situacijama povećanog prometa, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili izvanrednih događaja.

Postojeća oprema zastarjela

Glavni razlog pokretanja ovog projekta leži u zastarjelosti postojećih svjetlosno promjenjivih znakova koji su u uporabi već više od dva desetljeća. Tijekom tog razdoblja došlo je do značajnog tehnološkog napretka, zbog čega postojeća oprema više ne zadovoljava suvremene standarde.

Znakovi pokazuju smanjenu pouzdanost u radu, što može negativno utjecati na sigurnost prometa. Uz to, troškovi njihovog redovitog održavanja kontinuirano rastu, što dodatno opterećuje sustav.

Poseban problem predstavlja njihova slaba uočljivost tijekom sunčanih dana, kada vozači teže primjećuju prikazane informacije. Sve navedeno ukazuje na potrebu sustavne zamjene i modernizacije. Novi znakovi trebali bi osigurati bolju vidljivost, veću pouzdanost i dugoročnu isplativost.

Integracija u postojeći sustav

Postojeći svjetlosno promjenjivi znakovi dio su prometno-informacijskog sustava HAC-a (PIS), kojim se upravlja putem softvera BS Husky. Novi znakovi moraju se u potpunosti integrirati u postojeći sustav bez narušavanja njegove funkcionalnosti. To znači da moraju ostati kompatibilni s postojećim prometnim scenarijima i algoritmima koji upravljaju prometom.

Također, svaki znak mora zadržati mogućnost lokalnog upravljanja putem pripadajućeg uređaja. Važan uvjet je da radovi na zamjeni ne smiju utjecati na rad regionalnih centara za nadzor i upravljanje prometom (RCNUP). Time se osigurava stabilnost cijelog sustava tijekom i nakon implementacije. U slučaju prekida veze s centralnim sustavom, znakovi moraju nastaviti raditi putem lokalne automatike.

Tehnički zahtjevi

Komunikacija između upravljačkog softvera i pojedinih znakova provodi se se putem lokalnih uređaja kao što su LU, CPPS, CPS i DPS. Ti uređaji koriste TLS protokol za razmjenu podataka sa svjetlosno promjenjivim znakovima i info displejima. Prilikom integracije novih znakova nužno je osigurati da postojeća komunikacija ostane nepromijenjena i stabilna.

Sustav BS Husky mora nastaviti nesmetano komunicirati s lokalnim uređajima bez potrebe za dodatnim prilagodbama. U slučajevima kada se koriste nestandardizirani protokoli, potrebno je jasno definirati i dokumentirati način komunikacije.

Takva dokumentacija mora biti dostupna i razumljiva kako bi se osigurala pravilna implementacija. Iz HAC-a ističu kako na zahtjev ponuditelja može se ustupiti dio postojeće tehničke dokumentacije koja opisuje trenutačno stanje sustava.

Opseg radova i zakonski okvir

Projekt obuhvaća kompletnu nabavu, isporuku, ugradnju i puštanje u rad novih svjetlosno promjenjivih znakova. Zamjena će se provoditi po principu 'jedan za jedan', u skladu s postojećim projektima i izvedenim stanjem na terenu.

Svi radovi moraju biti usklađeni s relevantnim normama. Također, obvezno je poštivanje Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.