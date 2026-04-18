Plava magistrala na Krku izranja iz zaborava: Zna se trasa, Hrvatske ceste imaju idejno rješenje

Nova prometnica bila bi duga 23,5 kilometara, a povezala bi sjever i jug otoka, od naselja Omišalj do područja iznad Punta.

Iako je Krk najveći hrvatski otok, površine od 405,8 kvadratna kilometra, s 19.916 stanovnika i preko 5 milijuna noćenja godišnje, sjever i jug otoka spaja jedna državna cesta, DC102. Njome se vozite do svakog mjesta i grada, što možda nije problem van turističke sezone, ali ljeti zbog toga na otoku nastaju ogromne gužve.

Zato se planira izgradnja nove otočne prometnice između sjevera i juga - 'Plave magistrale'. No, prošlo je već skoro tri godine otkako se o ovom projektu ozbiljnije pričalo pa smo pitali Hrvatske ceste (HC) u kojoj je trenutno fazi.

Sastanak s ministrom bio u 2023.

U srpnju 2023. godine na otoku Krku održan je sastanak o izgradnji takozvane Plave magistrale - nove istočne ceste koja bi prema tadašnjoj projekciji gradila za oko 100 milijuna eura. Na sastanku na kojemu je sudjelovao i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković utvrđeno je da bi nova prometnica bila duga 23,5 kilometara te da bi povezala sjever i jug otoka, od naselja Omišalj do područja iznad Punta.

Njenom izgradnjom rasteretila bi se DC102, trenutačno jedina cesta koja povezuje dva kraja otoka, što bi doprinijelo smanjenju gužvu, posebno u turističkoj sezoni. Tada se posljednji put 'ozbiljnije' govorilo o ovom projektu, ali još nije bila definirana trasa nove ceste zbog čega projekt ni nije uvršten u prostorne planove. No, najavljeno je da će Hrvatske ceste pokrenuti izradu dokumentacije kako bi realizacija krenula što prije. U kojoj je sve fazi skoro tri godine nakon spomenutog sastanka?

- Za Novu istočnu cestu na otoku Krku (takozvanu Plavu magistralu) izrađeno je idejno rješenja i ugovorena izrada studije utjecaja zahvata na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Duljina predmetnog zahvata iznosi približno 23 kilometra, poručuju iz Hrvatskih cesta.

Jedina cesta između dva kraja otoka | foto: HC Geoportal, snimka zaslona

Odabrana konačna varijanta

Iz HC-a potvrđuju da će nova prometnica povezati sjeverni i južni dio otoka, s početkom na postojećoj državnoj cesti DC102 kod Omišlja, nakon čega bi prolazila općinama Dobrinj i Vrbnik, a zatim se opet spojila na postojeću državnu cestu DC102. Točno na raskrižju te ceste i županijskog pravca oznake ŽC 5183.

Budući da je izvedeno idejno rješenje, odabrana je i konačna varijanta magistrale koja je prezentirana na koordinaciji općina otoka Krka. Slijedi pokretanje postupka procjene utjecaja na okoliš, no prethodno valja ispuniti tražene preduvjete, odnosno usvojiti izmjene i dopune prostornih planova jedinica lokalne samouprave - Prostorni plan općine Omišalj te Prostorni plan općine Dobrinj.

S druge strane, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja već je dalo rješenje o potrebi izrade glavne ocjene prihvatljivosti zahva za ekološku mrežu. U tu svrhu pokrenuta su dodatna istraživanja ciljnih životinjskih vrsta, napominju iz Hrvatskih cesta.

- Nakon što se ostvare/završe navedeni postupci, trebat će kompletirati studiju utjecaja na okoliš i uputiti je u postupak procjene utjecaja na okoliš pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije s ciljem ishođenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Nakon navedenog bit će moguće izraditi projektnu dokumentaciju za navedeni zahvat, poručuju.

Situacija na Krku ljeti nepodnošljiva

Podsjećamo da se u 2023. godini, kada se najavljivalo daljnje korake u okviru pripreme važnog prometnog zahvata govorilo i o provedbi niza manjih projekata kako bi se smanjilo prvenstveno ljetne gužve na otoku. U srpnju te godine, nakon spomenutog sastanka s predstavnicima Hrvatskih cesta, ministar Oleg Butković istaknuo je da je prometna situacija u ljetnim mjesecima na Krku nepodnošljiva.

Tada se pripremao teren za ugovaranje izrade idejnog projekta koji je spreman. Butković je najavio radove na čvoru Šmrika, i drugim lokacijama kako bi se kontroliralo gužve do izgradnje nove otočne magistrale koju Krčani i dalje čekaju.