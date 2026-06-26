Slavonija dobiva milijunski čvor na autocesti! Rušit će se odmorište i graditi kilometar spojne ceste

Autocesta A5 jedan je od najvažnijih prometnih pravaca u istočnoj Hrvatskoj. Povezuje smjer od mađarske granice, preko Osijeka, prema Svilaju i autocesti A3, a ujedno je dio međunarodnog koridora V c, koji sjever Europe povezuje s Jadranom. Upravo na toj autocesti planira se novi prometni zahvat koji bi trebao olakšati pristup mreži autocesta stanovnicima i gospodarstvu dijela Brodsko-posavske županije.

Riječ je o izgradnji čvora Andrijevci na autocesti A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, na dionici Đakovo - Sredanci. Zahvat je objavljen u prethodnom savjetovanju Hrvatskih autocesta, a procijenjena vrijednost radova iznosi oko 7,5 milijuna eura.

Novi čvor između Đakova i Sredanaca

Planirani čvor Andrijevci nalazit će se na području općina Donji Andrijevci i Vrpolje. Njegova je važnost u tome što bi trebao poboljšati povezanost okolnih mjesta s autocestom A5.

Prema projektnoj dokumentaciji, najbliži postojeći čvorovi su Đakovo, oko 16 kilometara sjevernije, i Sredanci, oko pet kilometara južnije, na spoju autocesta A5 i A3. Novi čvor trebao bi tako popuniti prometni prostor između postojećih izlaza i omogućiti jednostavniji pristup autocesti iz gravitirajućeg područja.

novi čvor na autocesti A5 | Foto: Wikimedia commons, Canva, ilustracija, EOJN

Gradit će se čvor tipa truba

Čvor Andrijevci projektiran je kao čvor tipa truba. To znači da će se uključivanje i isključivanje s autoceste rješavati sustavom priključnih krakova, bez klasičnog križanja u razini.

Ukupna duljina krakova čvora iznosit će približno 1.130 metara, bez trakova za ubrzanje i usporenje. Uz to je planirana i spojna cesta prema županijskoj cesti ŽC4202, duga oko 960 metara. Spojna cesta priključit će se na županijsku cestu novim kružnim raskrižjem. Projektna brzina na krakovima čvora predviđena je na 50 kilometara na sat, dok je spojna cesta projektirana za brzinu od 80 kilometara na sat.

novi čvor na autocesti A5 | Foto: Wikimedia commons, Canva, ilustracija, EOJN

Jedan od ključnih dijelova bit će nadvožnjak

Važan građevinski dio projekta bit će novi nadvožnjak preko autoceste A5. Predviđen je na kraku čvora, a njegova duljina iznosit će 98,5 metara. Širina objekta bit će 10,8 metara.

Nadvožnjak je zamišljen kao armiranobetonska konstrukcija, s rasponskom konstrukcijom preko više polja. Temeljenje je predviđeno na bušenim armiranobetonskim pilotima promjera 120 centimetara, što je važno zbog nosivosti, trajnosti i stabilnosti objekta. Na objektu je predviđena i odvodnja oborinskih voda preko kišnih rešetki, s ispustima prema upojnim zdencima.

novi čvor na autocesti A5 | Foto: Wikimedia commons, Canva, ilustracija, EOJN

Uklanja se postojeće odmorište Andrijevci

Kako bi se novi čvor mogao izgraditi, projekt predviđa uklanjanje postojećeg odmorišta Andrijevci, koje se nalazi uz autocestu A5. Uklonit će se kompletno odmorište sa svim pripadajućim objektima, dijelovima kolničke konstrukcije, prometnom signalizacijom i sustavom odvodnje.

Nakon uklanjanja, taj dio autoceste prilagodit će se novom prometnom rješenju. Predviđeni su rekonstrukcija zaustavnih trakova, uređenje bankina, prilagodba horizontalne i vertikalne signalizacije te izmještanje zaštitne ograde.

Rasvjeta, odvodnja i oprema ceste

Projekt uključuje i javnu rasvjetu, novu prometnu signalizaciju, prometnu opremu, zaštitu i izmještanje instalacija te rješavanje oborinske odvodnje. To je posebno važno jer se zahvat nalazi na prostoru koji je uglavnom poljoprivrednog karaktera, uz postojeće melioracijske kanale i poljske putove.

Na glavnoj trasi autoceste predviđeni su rasvjetni stupovi visine 14 metara, dok će se na krakovima čvora, spojnoj cesti, nadvožnjaku i kružnom raskrižju postavljati stupovi visine 11 metara. Planirana je LED rasvjeta. Izgradnjom čvora Andrijevci autocesta A5 trebala bi dobiti još jednu važnu pristupnu točku, a okolna naselja bržu i jednostavniju vezu s jednim od ključnih prometnih pravaca u istočnoj Hrvatskoj.