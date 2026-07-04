Novi izlazi, spojne ceste i rušenje odmorišta: Hrvatska sprema važnu mrežu čvorova na autocestama

Neki su već gradilišta, drugi čekaju dozvole. Donosimo pregled projekata - gdje se već gradi, a gdje tek kreće projektiranje.

Na hrvatskim autocestama priprema se i gradi nekoliko novih čvorova koji će se spajati na postojeću mrežu autocesta i promijeniti prometnu sliku pojedinih dijelova Hrvatske.

Iako se na prvi pogled radi o 'samo' novim izlazima, takvi projekti često imaju velik učinak na svakodnevni promet. Donosimo pregled čvorova koji su trenutačno u planu, projektiranju ili gradnji - od riječkog područja i Dalmacije do Banovine i Slavonije.

Čvor Soboli

Jedan od projekata koji bi mogao imati velik utjecaj na svakodnevni promet riječkog područja je novi čvor Soboli na autocesti A6. Hrvatske autoceste raspisale su javnu nabavu za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za njegovu izgradnju, a vrijednost tog posla procijenjena je na 200.000 eura.

Čvor Soboli planira se između postojećih čvorova Čavle i Kikovica, na mjestu već postojećeg vijadukta Soboli ispod kojega prolazi županijska cesta Ž5028. Cilj projekta je povezati šire područje općina Čavle i Jelenje s mrežom autocesta te izmjestiti tranzitni promet iz naselja. Posebno je važno što se očekuje rasterećenje središta Čavala, kroz koje dnevno prolazi više od 16.000 vozila.

Projekt je još u ranoj fazi. Traži se dokumentacija, idejno rješenje, geodetski i geotehnički poslovi, elaborati, postupci vezani uz okoliš te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Ako sve prođe prema planu, tek nakon toga može se govoriti o radovima na terenu.

Posebno zanimljiv detalj je da se čvor planira bez popratnog sustava naplate cestarine. To znači da bi vozači, nakon njegove izgradnje, mogli ući i izaći s autoceste bez zaustavljanja na naplatnim kućicama, što je dodatni plus za lokalni promet. vijadukt Soboli | Foto: Google maps, eojn

Čvor Žažina

Na autocesti A11 Zagreb – Sisak sprema se još jedan važan prometni zahvat. Nakon što se gotovo 20 godina gradio autocestovni spoj između Zagreba i Siska, na toj se trasi planira čvor Žažina, koji će biti posebno važan za Petrinju i šire područje Banovine.

Posljednja izgrađena dionica autoceste A11 skratila je put između Zagreba i Siska na nešto više od pola sata, no do potpunog završetka trase prema gradu ostalo je još nekoliko kilometara. U međuvremenu, čvor Žažina trebao bi omogućiti brži i kvalitetniji izlaz na autocestu za stanovnike koji dolaze iz smjera Petrinje.

Za gradnju čvora već je izabran izvođač, a posao je pripao tvrtki Osijek-Koteks. Vrijednost radova je oko devet milijuna eura. Ugovoren je i stručni nadzor te koordinator zaštite na radu za novo gradilište, a sporazum za nadzor sklopljen je na dvije godine.

Projekt obuhvaća tri glavna elementa - izgradnju samog čvorišta Žažina, spojnu cestu te rekonstrukciju postojećeg raskrižja državnih cesta D30 i D36 u kružno raskrižje. Spojna cesta bit će duga oko 900 metara do jednog kilometra i omogućit će vezu između čvora i postojeće cestovne mreže. Nova karika na nedavno završenoj dionici | foto: SMZ/EOJN

Čvor Andrijevci

U Slavoniji se priprema izgradnja čvora Andrijevci na autocesti A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, na dionici između Đakova i Sredanaca. Riječ je o zahvatu procijenjene vrijednosti oko 7,5 milijuna eura, za koji Hrvatske autoceste traže izvođača.

Autocesta A5 jedan je od ključnih prometnih pravaca istočne Hrvatske jer povezuje smjer od mađarske granice, preko Osijeka, prema Svilaju i autocesti A3. Ujedno je dio međunarodnog koridora Vc. Novi čvor trebao bi poboljšati pristup autocesti za okolna mjesta i gospodarstvo dijela Brodsko-posavske županije.

Planirani čvor nalazit će se na području općina Donji Andrijevci i Vrpolje. Najbliži postojeći čvorovi su Đakovo, oko 16 kilometara sjevernije, i Sredanci, oko pet kilometara južnije, na spoju autocesta A5 i A3. Novi izlaz tako bi popunio prostor između postojećih priključaka i omogućio lakši pristup autocesti iz okolnih naselja.

Čvor Andrijevci projektiran je kao čvor tipa truba. Ukupna duljina krakova iznosit će oko 1.130 metara, bez trakova za ubrzanje i usporenje, a planirana je i spojna cesta prema županijskoj cesti ŽC4202 duga oko 960 metara. Ona će se na županijsku cestu spojiti novim kružnim raskrižjem.

Jedan od najvećih zahvata bit će izgradnja novog nadvožnjaka preko autoceste A5, dugog 98,5 metara i širokog 10,8 metara. Projekt predviđa i uklanjanje postojećeg odmorišta Andrijevci, zajedno s pripadajućim objektima, kolničkom konstrukcijom, signalizacijom i odvodnjom. Nakon toga taj će se prostor prilagoditi novom prometnom rješenju. novi čvor na autocesti A5 | Foto: Wikimedia commons, Canva, ilustracija, EOJN

Čvor Sitno

Na autocesti A1 između Šibenika i Splita planira se novi čvor Sitno. Hrvatske autoceste pokrenule su projekt izrade dokumentacije vrijedan 200.000 eura, a cilj je bolje povezati područje na granici Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije s mrežom autocesta.

Novi čvor planira se između postojećih čvorova Danilo i Prgomet, oko 8,5 kilometara od čvora Danilo u smjeru Splita. Lokacija se nalazi kod postojećeg prolaza županijske ceste ŽC 6091, koja okolna mjesta povezuje s pravcima prema Drnišu, Šibeniku i državnoj cesti DC58.

Projektom je predviđeno kombinirano čvorište s četiri rampe koje bi se spajale na županijsku cestu. Rješenje se prilagođava budućem elektroničkom sustavu naplate cestarine bez zaustavljanja, što znači da na novom izlazu ne bi trebalo biti klasičnih naplatnih kućica, nego portali i kamere za automatsku naplatu i kontrolu prometa.

Uz izgradnju čvora planiraju se nova prometna signalizacija, zaštitne ograde, cestovna rasvjeta, sustav odvodnje te prilagodba telekomunikacijske i elektroenergetske infrastrukture. Poseban izazov za projektante bit će organizacija radova tako da se promet na autocesti odvija bez prekida.

Zbog novog čvora predviđeno je uklanjanje postojećeg odmorišta Sitno. Riječ je o odmorištu tipa D/D, bez dodatnih sadržaja i bez riješenog sustava vodoopskrbe, koje više nema značajniju funkciju u mreži odmorišta na A1. Prostor bi se nakon uklanjanja prilagodio novom čvoru, a dio vratio u prvobitno stanje zatravljivanjem i uređenjem okoliša. čvor Sitno | Foto: Ivana Solar, EOJN, ilustracija čvor Sitno | Foto: Ivana Solar, EOJN, ilustracija

Čvor Matulji

Za razliku od projekata koji su još u fazi dokumentacije ili javne nabave, na području Matulja radovi su već u punom zamahu. Ondje se izvodi dogradnja i rekonstrukcija čvora Matulji, jednog od ključnih cestovnih zahvata za povezivanje Istarskog ipsilona s ostatkom hrvatske autocestovne mreže.

Radovi su vrijedni 17,7 milijuna eura, a završetak se očekuje početkom 2027. godine. Prva faza pregradnje završena je 2023., dok je izvođač, GP Krk, krajem travnja prošle godine započeo drugu fazu projekta. Na gradilištu je, među ostalim, u tijeku postavljanje raspona vijadukta Živica Sjever.

Projekt obuhvaća dogradnju i rekonstrukciju postojećeg raskrižja na autocesti A8, izgradnju sjevernog vijadukta i novog kolnika, rekonstrukciju Jankovićeve ceste te prilagodbu postojećih rampi čvorišta kako bi se ostvario puni četverotračni profil prometnice. Izvode se i radovi na oborinskoj odvodnji, javnoj rasvjeti i komunalnoj infrastrukturi.

Jedan od važnih zahvata bilo je uklanjanje cestovnog nadvožnjaka Jankovićeva cesta, koji se nalazio iznad trase što se proširuje u puni profil autoceste. Uklanjanje je izvedeno građevinskom mehanizacijom, a radovi su trajali dva dana.