Novosti Nevidljivi čuvari tunela idu na veliki servis: HC traži održavanje preko 600 jedinica bez kojih nema prolaza

Nevidljivi čuvari tunela idu na veliki servis: HC traži održavanje preko 600 jedinica bez kojih nema prolaza

Luka Bumbak
Luka Bumbak

24. lipanj 2026.

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Nevidljivi čuvari tunela idu na veliki servis: HC traži održavanje preko 600 jedinica bez kojih nema prolaza

autocesta | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Hrvatske ceste traže izvođača za održavanje sutava koji osiguravaju protok zraka i kontrolu dima u slučaju požara. Znamo lokacije.

Tunelski ventilatori jedan su od onih sustava koje vozači najčešće ne primjećuju, ali bez kojih sigurnost prometa u tunelima ne bi bila moguća. Njihova je uloga itekako važna - osiguravaju dovod svježeg zraka, izbacivanje zadimljenog zraka te kontrolu strujanja zraka u slučaju požara. Upravo zato njihovo redovno održavanje, brza intervencija kod kvarova i kvalitetan popravak nisu samo tehničko pitanje.

Za tu su uslugu Hrvatske autoceste (HAC) raspisale natječaj za održavanje i popravak tunelskih ventilatora, vrijedan 450.000 eura. Posao obuhvaća ukupno 601 tunelski ventilator instaliran u tunelima na autocestama A1, A4, A6 i A7, raspoređenima po regijama Lika, Dalmacija, Zagreb i Gorski kotar.

Riječ je o opsežnom poslu koji uključuje godišnje redovno održavanje, interventne izlaske na teren, generalno uređenje ventilatora u radionici, popravke neispravnih dijelova, premotavanje elektromotora te osiguravanje rezervnih dijelova.

Posao obuhvaća ventilatore u tunelima na 4 trase

Prema tehničkim uvjetima, naručitelj održava ukupno 601 tunelski ventilator ugrađen u tunelima na autocestama A1, A4, A6 i A7. Radi lakšeg planiranja i obračuna troškova, lokacije su podijeljene u četiri regije.

U regiju Lika uključeni su tuneli Mala Kapela, Brinje, Plasina, Grič, Sveti Rok, Ledenik i Bristovac. Regija Dalmacija obuhvaća tunele Dubrave, Konjsko, Bisko, Stražina, Šubir, Mali Prolog i Kobiljača. U regiji Zagreb nalaze se Vrtlinovec i Hrastovec, dok regija Gorski kotar uključuje tunele Veliki Gložac, Rožman Brdo, Čardak, Podvugleš, Javorova Kosa, Vršek, Lučice, Sopač, Sleme, Tuhobić, Trsat, Škurinje 2 i Burlica.

Najveći broj ventilatora nalazi se u velikim tunelskim sustavima. Primjerice, tunel Mala Kapela ima 114 ventilatora, Sveti Rok ukupno 120, a značajan broj uređaja nalazi se i u tunelima Grič, Tuhobić, Brinje i Plasina.

autocesta | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Redovno održavanje jednom godišnje

Redovno održavanje tunelskih ventilatora obavlja se jednom godišnje, osim ako naručitelj ne odluči drukčije. Izvođač će s odgovornom osobom naručitelja dogovarati terminski plan godišnjeg održavanja, a naručitelj može zatražiti njegovu izmjenu u slučaju potrebe.

Održavanje nije samo 'vizualni' pregled. Ono uključuje odmašćivanje i pranje ventilatora, detaljne strojarske preglede, kontrolu ovjesa, nosača, vijčanih spojeva, amortizera, kućišta, impelera, lopatica, prigušivača buke i usisnih difuzora. Provjerava se zategnutost temeljnih vijaka, stanje antikorozivne zaštite, položaj ventilatora, stanje sigurnosnog ovješenja i eventualna pojava vibracija.

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Važan dio posla su i elektro radovi. Izvođač mora pregledati spojne kutije ventilatora, napojne kabele i stanje namotaja elektromotora, ispitati kabele i namotaje mega testerom, mjeriti struju po fazama te provjeriti stanje ležajeva elektromotora.

Kod ventilatora kod kojih je to predviđeno, obavlja se i podmazivanje ležajeva prema preporuci proizvođača. U sklopu redovnog održavanja mogu se izvoditi i manji mehanički popravci koji ne zahtijevaju demontažu ventilatora, zamjena vijaka, matica, škopaca, čeličnih sajli, spojnih elemenata i sitnijih dijelova, kao i antikorozivna zaštita manjih površina.

autocesta | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Intervencije po poziv

Osim redovnog održavanja, posao uključuje i interventno održavanje po pozivu. Izvođač mora imati službu za prijavu kvarova, radionicu za popravak uređaja te mogućnost osiguravanja rezervnih dijelova.

U slučaju hitnosti, izlazak izvođača na mjesto kvara mora biti u roku od dva radna dana od prijave kvara, računajući od prvog radnog dana nakon dojave. Ako intervencija nije hitna, rok za defektažu ili popravak dogovara se s odgovornom osobom naručitelja.

Dojava kvara i angažiranje servisne službe obavljaju se pisanim putem, faxom ili e-mailom, a u hitnim slučajevima i pozivom ili SMS porukom. Radovi se moraju izvoditi uz prisutnost djelatnika naručitelja, a nakon završetka obvezno se sastavlja zapisnik.

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Generalno uređenje ventilatora radi se u radionici izvođača

Kada je potrebno temeljitije uređenje ventilatora, ono se obavlja u radionici izvođača, i to na zahtjev naručitelja. Generalno uređenje uključuje pranje, rastavljanje ventilatora i elektromotora, čišćenje i sušenje dijelova elektromotora, reimpregnaciju namota, ugradnju novih ležajeva, električna ispitivanja, mjerenje mehaničkih dimenzija i manje popravke.

U sklopu takvog zahvata predviđeno je i abrazivno čišćenje dijelova, antikorozivna zaštita elektromotora, impelera i kućišta ventilatora, montaža impelera na elektromotor, balansiranje elektromotora s impelerom, kontrola zračnosti, zamjena uvodnica, spojnih kutija i drugih dijelova ako je potrebno.

Nakon generalnog uređenja ventilator mora proći funkcionalno ispitivanje, a izvođač mora izraditi izvješće o generalnom uređenju. U izvješću se navode podaci o ventilatoru i elektromotoru, opis izvedenih radova, izmjerene mehaničke i električne karakteristike, podaci o balansiranju te, prema zahtjevu naručitelja, fotografije.

autocesta | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Posao traži ozbiljnu servisnu logistiku

Natječaj obuhvaća i popravke neispravnih dijelova u radionici izvođača. Svaki popravak mora biti dokumentiran zapisnikom, uz evidenciju utrošenih sati rada i potrošenog materijala. Na zahtjev naručitelja, prije početka popravka izvođač mora dostaviti procjenu troškova, a naručitelj odlučuje je li popravak prihvatljiv.

Predviđeno je i premotavanje statora ili rotora elektromotora, ako se nakon defektaže utvrdi takva potreba. Ti radovi uključuju rastavljanje, vađenje starog namota, zamjenu izolacije, namatanje žice, lakiranje, sušenje, ispitivanje otpora namota i kontrolu izolacije.

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U poslu se mogu koristiti i radni strojevi, poput autodizalica, autoplatformi, auto košara i samohodnih platformi, posebno kod montaže i demontaže ventilatora u tunelima. Troškove privremene prometne signalizacije snosi naručitelj, dok izvođač mora osigurati dovoljno servisera, alata, opreme i strojeva kako bi se radovi završili u predviđenim rokovima.

Izvođač mora osigurati i rezervne dijelove. Ako nudi zamjenski proizvod, mora dokazati da on odgovara tehničkim specifikacijama originalnog dijela. Za ugrađene rezervne dijelove i novi ventilator traži se jamstveni rok od najmanje tri godine od ugradnje ili isporuke.

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