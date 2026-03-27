Gradi se najduži podmorski tunel na svijetu: Dovršeno je prvo ventilacijsko okno duboko više od 200 metara

Novo ventilacijsko okno na Kvitsøyu, duboko više od 200 metara, postalo je ključna točka daljnjeg napretka projekta Rogfast.

Projekt Rogfast u Norveškoj jedan je od najzahtjevnijih infrastrukturnih pothvata današnjice. Njegov je cilj izgradnja najdužeg i najdubljeg podmorskog cestovnog tunela na svijetu, koji će povezati regije Stavanger i Haugesund te ujedno omogućiti stalnu vezu otoka Kvitsøy s kopnom.

Radovi napreduju prema planu, a dovršetak prvog ventilacijskog okna predstavlja značajnu prekretnicu u realizaciji ovog velikog projekta, čime su se pohvalili i na svojim stranicama iz švicarske kompanije Implenia.

Ključna uloga ventilacijskog okna

Novoizgrađeno okno na Kvitsøyu proteže se od površine sve do tunela na dubini od 231 metar. Riječ je o ključnom infrastrukturnom elementu bez kojeg daljnji radovi ne bi bili mogući. Upravo kroz to okno osigurava se dovod svježeg zraka, nužan za nastavak iskopa i sigurnost radnika.

Radovi se izvode u sklopu dionice E02, najkompleksnijeg dijela projekta Rogfast, za koji su zadužene tvrtke Implenia i Stangeland Maskin. Specijalizirani radovi na izradi okna povjereni su austrijskoj tvrtki Östu-Stettin, poznatoj po iskustvu u izgradnji dubokih vertikalnih objekata.

Voditelj projekta Ole Magne Rønning istaknuo je kako je dovršetak okna ključan za nastavak projekta, naglašavajući da bez adekvatne ventilacije nije moguće osigurati sigurne uvjete rada u tunelu. tunel Rogfast | Foto: Implenia

Učinkovitija ventilacija i racionalnija potrošnja energije

Izgradnja ventilacijskog okna donosi značajna tehnička poboljšanja. Umjesto dugog transporta zraka kroz tunel, koji bi iznosio nekoliko kilometara, sada se zrak dovodi izravno vertikalno, čime se znatno povećava učinkovitost sustava.

Ovakvo rješenje posebno je važno zbog ograničenih energetskih resursa na otoku Kvitsøy. Budući da nije moguće jednostavno povećati kapacitet ventilatora, optimizacija ventilacijskog sustava bila je nužna. Istodobno, tijekom napredovanja radova raste potreba za energijom, osobito zbog ispumpavanja vode i opskrbe gradilišta svježim zrakom, što dodatno naglašava važnost ovog rješenja. tunel Rogfast | Foto: Implenia

Sigurniji i organiziraniji uvjeti rada

Dovršetkom okna značajno su unaprijeđeni i radni uvjeti na gradilištu. Ventilacija je sada sigurnija i pouzdanija, a organizacija radova jednostavnija. Sustav koji je ranije zahtijevao više ventilacijskih cijevi kroz tunel više nije potreban, što smanjuje tehničku složenost i olakšava logistiku.

Ovakva poboljšanja ne utječu samo na učinkovitost, već i na ukupnu sigurnost svih sudionika u projektu, što je jedan od ključnih prioriteta kod ovako zahtjevnih građevinskih zahvata. podvodni tunel | Foto: YT screenshot

Dobra suradnja kao temelj uspjeha

Napredak projekta rezultat je i uspješne suradnje između svih uključenih sudionika. Prema riječima voditelja projekta, zajednički rad i dobra koordinacija omogućili su da se ovaj zahtjevan zadatak dovrši bez većih poteškoća.

Stečeno iskustvo sada predstavlja dobru osnovu za sljedeću fazu radova, osobito za izgradnju drugog ventilacijskog okna, koja će biti sljedeći važan korak na Kvitsøyu. Tunel Rogfast | Foto: Youtube screenshot

Najzahtjevnija dionica projekta Rogfast

Dionica E02 Kvitsøy smatra se tehnički najzahtjevnijim dijelom cijelog projekta. Obuhvaća izgradnju dvocijevnog cestovnog tunela duljine oko 8,8 kilometara, s dvije prometne trake u svakoj cijevi. Tunel prolazi s obje strane otoka, a dodatnu složenost donosi planirano podzemno čvorište s kružnim tokovima i spojem na otok putem podzemne rampe.

Rogfast projekt još jednom potvrđuje koliko suvremeno inženjerstvo može pomaknuti granice izvedivog. Dovršetak prvog ventilacijskog okna važan je korak prema ostvarenju ovog ambicioznog cilja i izgradnji prometne infrastrukture koja će imati dugoročni značaj za cijelu regiju.