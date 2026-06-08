Elon Musk ima stroj koji ne staje: Kopa tunel, izbacuje zemlju i gradi konstrukciju u istom trenutku

Cijeli proces može se nadzirati s površine, a posebno je zanimljivo da se za upravljanje koriste i kontroleri nalik onima za PlayStation.

Izgradnja i probijanje velikih tunela danas gotovo je nezamislivo bez megastrojeva za bušenje, poznatih kao TBM-ovi, odnosno Tunnel Boring Machines. Riječ je o divovima tunelogradnje koji mogu težiti više od 6.000 tona i biti dulji od 150 metara, a njihova se cijena često kreće od 11 do 25 milijuna eura. Osim što probijaju zemlju i stijenu, TBM-ovi istodobno stvaraju siguran prostor za rad i omogućuju ugradnju potpornih sustava koji stabiliziraju novoiskopani tunel.

No The Boring Company, tvrtka Elona Muska specijalizirana za razvoj tunelske infrastrukture, tvrdi da je otišla korak dalje. Kompanija je na svom X profilu objavila video koji prikazuje kako radi njihov stroj za bušenje tunela, a posebnost sustava je u tome što se iskop i gradnja tunelske konstrukcije odvijaju istovremeno.

Stroj koji radi sve odjednom

Kod većine strojeva za bušenje tunela postupak se odvija u dvije osnovne faze. Prvo se stroj gura prema naprijed i iskopava tunel, a zatim se zaustavlja kako bi se ugradili betonski segmenti koji čine tunelsku oblogu.

- Kod sustava kontinuiranog iskopa te se dvije radnje događaju istodobno. Stroj napreduje, rezna glava kopa, iskopani materijal se odvodi prema površini, a iza nje se paralelno ugrađuju novi betonski segmenti. Zbog toga se cijeli proces može odvijati znatno brže nego kod tradicionalnih metoda, rekao je inženjer u videu.

TBM, The Boring Company | Foto. X.com screenshot, The Boring Company

Kako stroj zapravo buši tunel?

Na prednjem dijelu stroja nalazi se velika rotirajuća rezna glava koju pokreću snažni električni motori. Alati na njezinu rubu režu i usitnjavaju tlo, a iskopani materijal potiskuju prema komori za iskop. Odatle ga preuzima veliki pužni transporter, koji materijal šalje na pokretnu traku, a ona ga dalje odvodi prema površini.

Dok se to događa, potisni cilindri guraju stroj sve dublje u tlo. Kako stroj napreduje, iza njega se oslobađa prostor za ugradnju novog prstena tunelske konstrukcije.

TBM, The Boring Company | Foto. X.com screenshot, The Boring Company

Betonski segmenti slažu se odmah iza rezne glave

Kako dalje objašnjava inženjer, u isto vrijeme, posebna ekipa priprema betonske segmente tunelske obloge. Segmenti se dopremaju specijalnim vozilom na daljinsko upravljanje, takozvanim liner truckom. Svaki segment težak je oko 1,8 tona.

Kada vozilo stigne do prednjeg dijela stroja, segmenti se istovaruju, a zatim ih preuzima robotska dizalica. Ona ih predaje sustavu za pomicanje segmenata, takozvanom shuffleru, koji ih dovodi do uređaja za montažu. Taj uređaj, poznat kao erector, podiže svaki segment i postavlja ga na točno mjesto. Tako se formira novi prsten tunela, dok stroj istodobno nastavlja kopati.

TBM, The Boring Company | Foto. X.com screenshot, The Boring Company

Tunel se gradi bez zaustavljanja

Većina TBM-ova radi naizmjenično: stroj se najprije gura prema naprijed i kopa, zatim se zaustavlja kako bi se ugradila tunelska obloga. Kod ovog sustava sve se odvija paralelno. Iskopani materijal neprestano izlazi prema površini, potisni cilindri guraju stroj naprijed, a novi betonski prsten tunela ugrađuje se gotovo u istom ritmu.

Iz kompanije dodaju da se cijelim procesom može upravljati s površine, iz globalnog operativnog kontrolnog centra. Odatle se nadziru i kontroliraju strojevi na različitim lokacijama, od Las Vegasa do Dubaija. Posebno je zanimljivo da se za upravljanje koriste i kontroleri za PlayStation, što cijelom procesu daje drugačiji, gotovo 'gejmerski' prizvuk.

The Boring Company razvija vlastitu liniju strojeva za bušenje tunela pod nazivom Prufrock. Cilj tvrtke je ubrzati gradnju tunela do razine na kojoj bi podzemne prometne mreže postale financijski isplativije. Prema tvrdnjama kompanije, kontinuirani način rada mogao bi omogućiti da se umjesto kilometrima godišnje napreduje kilometrima tjedno.