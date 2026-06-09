Nova autocesta od Banja Luke do Splita: O ovih 186 kilometara priča se od 2008., došlo je do pomaka

Nakon što se gotovo 20 godina priča o autocesti koja bi hrvatsku obalu povezala s Banja Lukom, u susjednoj BiH nešto se pomiče. I dalje se planira.

Nakon što je ovu temu u javnosti krajem 2025. godine potaknuo Milorad Dodik, u susjednoj Bosni i Hercegovini, čini se, ima napretka u planiranju izgradnje autoceste od Banja Luke do Splita. Od ukupno 186 kilometara, tek 22 kilometra gradila bi se u Hrvatskoj, no već skoro 20 godina tema se nije udaljila od faze planiranja. Još uvijek za pripremne faze, pristižu nove informacije.

Govori se da će za dionicu Banja Luka-Mrkonjić Grad na trasi biti potrebno ukloniti 123 objekta. K tome, za vrijeme javnog uvida u Nacrt plana parcelacije i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni utjecaja na životnu sredinu koji je trajao od sredine veljače do početka ožujka, pristiglo je 50 primjedbi građana. Javile su se i institucije, nudeći smjernice za 'dalje'.

Evo što smeta javnost

Od ukupno 50 primjedbi poslanih na plan izgradnje nove dionice autoceste kroz BiH, koja bi Banja Luku povezala s hrvatskom granicom, najviše pritužbi odnosilo se na izvlaštenja. Naime, zbog cestogradnje je predviđeno uklanjanje više od 120 objekata na trasi, javlja banjaluka.com.

No, osim za zahtjeve za potpuna izvlaštenja parcela, primjedbe su podnesene i zbog trase, točnije u njima se moli za razmatranje pomicanja trase kako bi se izbjegle pojedine privatne parcele i objekti. Podsjetimo, u Hrvatskoj se izvlaštenja za projekte od međunarodne važnosti provode prema Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.

Takvi projekti u pravilu su projekti od interesa za RH, a zakon omogućava da se zemljišta izvlaste za potrebe izgradnje. U susjedstvu Zakon o izvlaštenju Federacije BiH propisuje postupak kojim država ili drugi korisnik uz naknadu oduzima ili ograničava vlasništvo nad nekretninom radi općeg interesa.

Javni interes, prema Zakonu utvrđuje se prostornim planom ili posebnom odlukom Vlade FBiH, ovisno o vrsti projekta. Na prijedlog o izvlaštenju vlasnik nekretnine poziva se na raspravu gdje se utvrđuju detalji o imovini i mogućnostima nagodbe. Za primjedbe su iz Instituta za građevinarstvo IG Banjaluka naveli da su primjedbe evidentirane i razmotrene u skladu s procedurom, ali uzimajući u obzir zakon, moguće i da se trasa neće mijenjati.

Put bi postao znatno brži

Prema dosadašnjim planovima, autocesta bi prolazila kroz Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Hrvatsku. Oko 99 kilometara prolazilo bi kroz Republiku Srpsku, 65 kilometara u Federaciji BiH, a 22 kilometra gradilo bi se na teritoriju Hrvatske. Taj dio predviđen je od čvora Čaporice do Splita.

Parcelacijski elaborat za dionicu Banja Luka-Mrkonjić Grad usvojen je krajem prosinca 2025. godine. Projekt se, podsjećamo, temelji na idejnom rješenju trase izrađenom još 2011. godine. Osim povezivanja pojedinih dijelova BiH, autocesta bi omogućila izravniju vezu zapadnih krajeva Republike Srpske s Jadranom, kako smo pisali.

No, u Hrvatskoj su se ranije pojavile bojazni da bi nova prometnica mogla smanjiti promet i prihode na autocesti A1, dok u Federaciji BiH projekt nije bio među prioritetima jer prolazi kroz slabije naseljena područja. Zbog toga se razmatrala i mogućnost izgradnje brze ceste umjesto autoceste na pojedinim dionicama.