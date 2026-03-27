Nova autocesta do Jadranova: Cijela dionica 'teška' oko 400 milijuna eura, trebalo je biti jeftinije

Nova poddionica od 12,3 kilometra trebala se graditi za 200 milijuna eura, ali će se graditi za 50 milijuna više. Teren je prilično zahtjevan.

U sustavu javne nabave, 2025. godine pokrenut je postupak nabave za izgradnju dijela jedne od dvije nezavršene autoceste u Hrvatskoj. Riječ je o dionici Križišće-Selce na autocesti A7, duljine 17,5 kilometara.

Nakon provedene javne o poddionici između Križišća do Jadranova od 5,2 kilometra za koju je odlučeno da će ju graditi 'domaći' GP Krk, nabava ide dalje. U javnoj nabavi netom je osvanula i obavijest o odabiru izvođača za novu poddionicu, od 12,3 kilometara.

Ponuda od 250 milijuna eura

U sustavu javne nabave nalazi se Odluka o odabiru koju su Hrvatske autoceste (HAC) donijele 24. ožujka 2026. godine za izgradnju poddionice A7 između Jadranova i Selca. Kao iznos procijenjene nabave navedena je vrijednost od 200 milijuna eura, za koliko se trebalo izgraditi 12,3 kilometra te podetape, no prihvaćena je nešto viša ponuda.

- Budući da ekonomski najpovoljnija ponuda iznosi 252.004.434,94 EUR bez PDV-a, Naručitelj je na sjednici Uprave osigurao dodatna novčana sredstva za odabir navedene ponude. Naručitelj je za predmetnu nabavu osigurao sredstva u iznosu od 252.100.000,00 EUR bez PDV-a, stoji u pojašnjenju HAC-ove odluke, nakon čega je nabrojano koje su sve tvrtke u Odabranoj zajednici. Ukupno ih je pet.

To su tvrtke Kolektor CPG iz Nove Gorice u Sloveniji, Kolektor Koling, također iz Slovenije, CGP, iz Novog Mesta i Gorenjska Gradbena Družba, isto tako iz Slovenije. Posljednja tvrtka u zajednici je Euro-Asfalt iz Bosne i Hercegovine, a njihova zajednička ponuda iznosila je 252 milijuna eura bez, to jest 315 milijuna eura s uključenim iznosom dodane vrijednosti poreza.

Kreće žalbeni period

S druge strane, čak tri ponude su odbijene. Ponuditelj Dogus Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi iz Istanbula odbijen je kao neprihvatljiv, kao i zajednica Azvirt LLC-a iz Bakua, te Heringa iz Širokog Brijega. treći, kineski ponuditelj China Road and Bridge Corporation odbijen je jer im je ponuda bila i neprikladna i neprihvatljiva.

Nakon donesene odluke, kao i inače, treba proći rok mirovanja od deset dana, prije nego ponuda postaje važeća. Protekne li to razdoblje bez žalbi, slijedi potpisivanje ugovora.

Teren nove poddionice vrlo je zahtjevan

Treba podsjetiti da je projekt autoceste A7 na dionici Križišće-Selce napokon napreduje nakon višegodišnjih odgoda. Već smo naveli da su Hrvatske autoceste odabrale GP Krk za izgradnju poddionice do Jadranova u duljini od 5,2 kilometara. Riječ je o nabavi teškoj 151,48 milijuna eura bez uklljučenog PDV-a, uz rok izvođenja od 36 mjeseci.

Radovi nanovoj, duljoj dionici, naravno, bit će skuplji. HAC je upravo odabrao ponuditelja koji će, protekne li žalbeno razdoblje 'mirno', završiti ovu važnu dionicu za 100 milijuna eura više. Trasa je inače tehnički zahtjevna, jer uključuje više tunela i vijadukata iznad obale. Cijeli projekt do Žute Lokve (56 kilometara) podijeljen je u četiri dionice, a realizacija kasni zbog složene dokumentacije i zahtjevnog terena, o čemu smo već pisali.