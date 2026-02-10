Projekt nove autoceste na Kvarneru: Gradnja dionice košta 29 milijuna eura po kilometru, a nadzor gotovo milijun

Nakon više od godinu dana čekanja i odgoda, krajem prošle godine projekt gradnje nove dionice autoceste A7 napokon je dobio izvođača radova, a uskoro će biti imenovan i nadzorni tim. Taj nadzorni posao vrijedan je gotovo 4 milijuna eura, dok je poddionica od Križišća do Jadranova tehnički vrlo zahtjevna i procijenjena na gotovo 190 milijuna eura. Odluka o nastavku izgradnje prema Selcu još se očekuje.

Nakon dugog čekanja i višekratnih odgoda, projekt izgradnje novih dionica autoceste A7 napokon je dosegao važnu prekretnicu. Hrvatske autoceste (HAC) krajem prošle godine donijele su odluku o izvođaču za poddionicu Križišće-Jadranovo, dok se rasplet za nastavak trase prema Selcu još uvijek očekuje. Sada se traži i nadzorni tim koji će koordinirati projekt vrijedan 3,8 milijuna eura.

Ponude znatno iznad procijenjene vrijednosti

Podsjetimo, izgradnju 5,2 kilometra duge poddionice povjerena je tvrtki GP Krk, čija je ponuda ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija. Vrijednost ugovora iznosi 151,48 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 189,35 milijuna eura s PDV-om, a izvođač će imati 36 mjeseci od uvođenja u posao za dovršetak radova.

Za ovu dionicu pristigle su ukupno četiri ponude, a sve su bile znatno više od procijenjene vrijednosti zahvata. Najnižu ponudu dala je kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC), poznata po izgradnji Pelješkog mosta, u iznosu od 114,74 milijuna eura bez PDV-a, no unatoč tome posao je dodijeljen GP Krku. Slijedile su ponude konzorcija predvođenog slovenskom tvrtkom Kolektor CPG u iznosu od 151,99 milijuna eura te konzorcija na čelu s azerbajdžanskim AZVI RT LCC-om, čija je ponuda iznosila čak 221,9 milijuna eura.

Istodobno, za poddionicu Jadranovo – Selce, dugu 12,3 kilometra i procijenjene vrijednosti oko 200 milijuna eura, postupak pregleda i evaluacije ponuda još je u tijeku, pa zasad nije poznato tko će izvoditi radove na tom dijelu trase.

Tuneli, vijadukti i zahtjevna trasa iznad obale

Što se tiče trase predmetne dionice autoceste, u početnom dijelu trasa autoceste prolazi uz jugozapadni rub naselja Križišće tunelom otprilike dugim 2.060 metara. Trasa se nastavlja pružati morskom padinom iznad Jadranova. Na tom dijelu, ujedno je udaljenosti oko 1.300 do 1.500 metara od obalnog ruba.

Vrijedi dodati kako je od trećeg do desetog kilometra položena paralelno sa državnom cestom DC8 na udaljenostima od 300 do 700 metara. Sjeveroistočno od područja Lokvica Sopaljska, u osmom kilometru trasa prolazi istoimenim tunelom duljine od oko 590 metara.

Nakon tunela, slijedi vijadukt ‘Veprenica’ duljine 270 metara. Poslije desetog kilometra sjeveroistočno od Dramlja, trasa ulazi dublje u kopno i prolazi zaleđem Crikvenice, gdje krene prolaziti kroz tri tunela – Crikvenica 1 (duljine 1.175 metara), Crikvenica 2 (duljine 670 metara) i Crikvenica 3 (duljine 1.210 metara).

Između prva dva tunela, za savladavanje kanjona rječice Dubračine, predviđena je izgradnja visokog mosta ‘Dubračina’, visine oko 100 metara. Kad nakon tunela trasa krene prolaziti zaleđem Selca, na mjestu prijelaza autoceste preko županijske ceste koja područje povezuje s Vinodolskom dolinom, a gdje je predviđen vijadukt ‘Selce’ duljine oko 295 metara. U nastavku vijadukta predviđen je čvor ‘Selce’ koji je obrađen u sljedećoj dionici autoceste, onoj od Selca do Novog Vinodolskog.

Četiri dionice do Žute Lokve

Cjelokupna autocesta A7 od Križišća do Žute Lokve, ukupne duljine 56 kilometara, podijeljena je u četiri dionice. Dionica Križišće – Selce duga je 17,5 kilometara, dok se na dionici Selce – Novi Vinodolski, dugoj 7,6 kilometara, već izvode radovi na obilaznici Novog Vinodolskog. Za preostale dionice Novi Vinodolski – Senj (17,9 kilometara) i Senj – Žuta Lokva (13 kilometara) u tijeku je izrada projektne dokumentacije, uključujući idejna rješenja i terenska istraživanja potrebna za studiju utjecaja na okoliš.

Iako je izbor izvođača za poddionicu Križišće – Jadranovo važan iskorak, cijeli projekt A7 i dalje se razvija sporije od planiranog, ponajviše zbog složene dokumentacije i tehnički izuzetno zahtjevne trase.