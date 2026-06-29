Uskoro kreće cestovni mega-projekt od 250 milijuna eura: Najvažnija ruta prema moru ide u veliko proširenje

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29. lipanj 2026.
HAC priprema proširenje autoceste Zagreb - Karlovac na šest trakova, uz nove čvorove i projekt vrijedan 248 milijuna eura.
Hrvatske autoceste (HAC) pokrenule su pripremu velikog projekta rekonstrukcije i dogradnje autoceste A1 na dionici Zagreb - Karlovac. Riječ je o jednoj od najvažnijih i najprometnijih prometnica u Hrvatskoj, dugoj oko 39 kilometara, kojom se povezuju Zagreb, Karlovac i glavni pravci prema moru.
HAC je objavio prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za radove potpune rekonstrukcije i dogradnje treće vozne trake na toj dionici. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 248 milijuna eura, a predmet nabave su radovi na rekonstrukciji i dogradnji autoceste A1, Zagreb - Karlovac.
Projekt obuhvaća dogradnju treće vozne trake u oba smjera, izgradnju triju novih čvorova, Stupnik, Ašpergeri i Selce, odnosno Karlovac, rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste.
Autocesta Zagreb - Karlovac otvorena je krajem 1972. godine i već desetljećima ima vrlo važnu ulogu u hrvatskom prometnom sustavu. To je dionica kojom se kontinentalna Hrvatska povezuje s pravcima prema Rijeci, Splitu, Dubrovniku i drugim dijelovima obale.
Upravo se na tom dijelu A1 tijekom ljetne sezone stvaraju velika prometna opterećenja, jer se redovnom dnevnom prometu pridružuju i brojni turisti koji putuju prema Jadranu. Prema tehničkoj dokumentaciji, na pojedinim dijelovima dionice ljeti se bilježi i više od 67.000 vozila dnevno. Zbog takvog opterećenja postojeća četiri prometna traka više ne odgovaraju budućim potrebama prometa. Cilj projekta je povećati protočnost, smanjiti gužve i poboljšati sigurnost vožnje.
Postojeća autocesta ima po dva prometna traka i zaustavni trak u svakom smjeru. Planiranom dogradnjom svaki bi smjer dobio još jedan prometni trak, pa bi dionica Zagreb - Karlovac imala ukupno šest prometnih trakova.
Proširenje je zamišljeno tako da se postojeća trasa zadrži gdje god je to moguće. To znači da se neće graditi potpuno nova autocesta, nego će se postojeća prometnica rekonstruirati, proširiti i prilagoditi današnjim i budućim prometnim potrebama.
Nakon proširenja svaki bi kolnik imao tri prometna traka i zaustavni trak, a ukupna širina autoceste iznosila bi 36 metara. Predviđeno je i asfaltiranje razdjelnog pojasa između suprotnih smjerova, što bi trebalo olakšati održavanje, povećati sigurnost i omogućiti jednostavnije privremene regulacije prometa tijekom budućih radova.
Jedan od najvažnijih dijelova projekta odnosi se na izgradnju novih čvorova. Planirani su novi čvorovi Stupnik, Ašpergeri i Selce, odnosno Karlovac, dok će postojeći čvor Jastrebarsko biti rekonstruiran.
Čvor Stupnik trebao bi poboljšati pristup autocesti za naselja i poslovne zone južno od Zagreba. Predviđeni su sjeverni i južni pristup, spojne ceste, kružna raskrižja te novi podvožnjak ispod autoceste.
Čvor Ašpergeri planiran je između Stupnika i Donje Zdenčine. Njime bi se poboljšala povezanost okolnih naselja, među kojima je i područje Rakova Potoka. Projekt uključuje rekonstrukciju postojećih cesta i podvožnjaka te nove rampe za ulazak i izlazak s autoceste.
Kod Karlovca je predviđen novi čvor Selce, koji bi trebao preuzeti važnu ulogu u povezivanju autoceste s gradom, državnom cestom D1 i budućim poslovnim zonama. Planirana su i kružna raskrižja na spojnoj cesti, kako bi se promet prema gradu i okolnim područjima odvijao jednostavnije i sigurnije.
Posebno važan dio projekta bit će rekonstrukcija čvora Jastrebarsko. Postojeći nadvožnjak u čvoru trebao bi se ukloniti i zamijeniti novim, a rampe će se prilagoditi proširenoj autocesti.
Planirano je i premještanje nadvožnjaka lokalne ceste, čime bi se izbjeglo sadašnje preplitanje lokalnog prometa i prometa koji dolazi s autoceste. Time bi se povećala sigurnost i olakšalo kretanje vozila na tom području. Rekonstrukcija čvora Jastrebarsko važna je i zbog lokalnog prometa, ali i zbog šireg značaja tog područja za gospodarstvo i svakodnevna putovanja.
Slavonija dobiva milijunski čvor na autocesti! Rušit će se odmorište i graditi kilometar spojne ceste
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Proširenje dionice Zagreb - Karlovac bit će zahtjevan građevinski zahvat jer se na trasi nalazi velik broj objekata. Projekt uključuje radove na mostovima, vijaduktima, nadvožnjacima, podvožnjacima i propustima.
Na većim objektima, poput mostova Kupčina i Kupa-Kupa te vijadukta Orlovac, planirana je izgradnja novih širih objekata. Postojeće objekte nije moguće jednostavno proširiti prema novim tehničkim pravilima, pa će se na tim lokacijama izvoditi veći zahvati.
Osim toga, projekt predviđa i velike zemljane radove. Za proširenje nasipa autoceste, čvorišta i putnih prijelaza planira se oko 1,3 milijuna kubičnih metara nasipa te oko 140.000 kubičnih metara iskopa.
Jedna od važnih novosti bit će i novi sustav naplate cestarine. Na novim čvorištima neće biti klasičnih naplatnih postaja, jer se planira sustav naplate bez zaustavljanja vozila.
To bi trebalo smanjiti zastoje, ubrzati prolazak vozila i povećati udobnost putovanja, osobito u danima pojačanog prometa. Projekt uključuje i novu prometnu signalizaciju, moderniju opremu, rasvjetu, zaštitne ograde i prilagodbu pratećih uslužnih objekata.
Cilj je da dionica Zagreb - Karlovac nakon završetka radova bude sigurnija, protočnija i spremnija za prometna opterećenja koja se očekuju u idućim godinama. Riječ je o jednom od većih cestovnih projekata u Hrvatskoj, koji bi trebao značajno promijeniti prometnu sliku između Zagreba i Karlovca.
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